Laut kanadischer Studie schützt die COVID-19-Impfung während der Schwangerschaft Neugeborene

Eine kanadische Studie legt nahe, dass die Impfung gegen COVID-19 während der Schwangerschaft den Schutz vor Infektionen und Krankenhausaufenthalten an Neugeborene weitergibt.

Die am Mittwochabend im British Medical Journal (BMJ) veröffentlichte Studie ergab, dass der Schutz vor COVID-19 für Säuglinge am wirksamsten war, wenn Mütter ihre zweite oder dritte Dosis des mRNA-Impfstoffs während der Schwangerschaft erhielten.

Eine Auffrischungsimpfung während der Schwangerschaft stärkte insbesondere den Schutz gegen die Omicron-Variante, sagten die Studienautoren vom Canadian Immunization Research Network.

Kanadische Spezialisten für Infektionskrankheiten, Geburtshelfer, Gynäkologen und Immunologen drängen Schwangere seit langem, sich über ihre COVID-19-Impfungen – einschließlich Auffrischungsimpfungen – auf dem Laufenden zu halten, da sie bei einer Infektion einem höheren Risiko einer schweren Erkrankung ausgesetzt sind.

Das wiederum könne dem Fötus schaden, heißt es.

„Großer Nutzen für das Kind“

Die Studie zeigt, dass eine Impfung während der Schwangerschaft auch nach der Geburt „von großem Nutzen für das Kind“ ist, sagte Dr. Deborah Money, Professorin für Geburtshilfe und Gynäkologie, die sich auf Infektionskrankheiten an der University of British Columbia spezialisiert hat.

Money, der nicht an der Studie beteiligt war, sagte, dass die kanadischen Ergebnisse mit bestehenden internationalen Forschungsergebnissen übereinstimmen.

Die Forscher fanden heraus, dass die Impfung der Mutter das Baby in den ersten acht Wochen nach der Geburt vor einer COVID-19-Infektion schützte.

Dawn Bowdish, eine Professorin für Immunologie an der McMaster University in Hamilton, die nicht an der Studie beteiligt war, bemerkte, dass dies wichtige Wochen seien, in denen „wichtige Entwicklungsdinge im Gange seien“.

„Eines von Mamas besten Geschenken für dieses Baby [has] waren schon immer ihre Antikörper“, sagte Bowdish und bemerkte, dass Auffrischungsimpfungen gegen Pertussis (Keuchhusten) und Influenza routinemäßig für schwangere Frauen empfohlen werden, damit ihre Babys mit einer gewissen Immunität gegen diese Krankheiten geboren werden.

Derzeit ist kein COVID-19-Impfstoff für Babys bis zum Alter von sechs Monaten verfügbar.

Daten von Geburten in Ontario

Die Forscher untersuchten Daten von 8.809 in Ontario geborenen Säuglingen, die zwischen dem 31. Mai 2021 und dem 5. September 2022 COVID-19-PCR-Tests erhielten – ein Zeitraum, in dem die Delta-Variante zunächst weit verbreitet war, später gefolgt von der Omicron-Variante .

Sie verknüpften diese Informationen mit der Anzahl der mRNA-COVID-19-Impfungen, die die Mütter während der Schwangerschaft hatten – eine, zwei oder drei Dosen – sowie mit ungeimpften Müttern.

Die Daten stammen von ICES, einer unabhängigen gemeinnützigen Organisation für Gesundheitsdaten.

Die Forscher fanden heraus, dass eine zweite Impfdosis während der Schwangerschaft einen starken Schutz gegen die Delta-Variante für das Baby bietet. Die Studie zeigte eine 95-prozentige Wirksamkeit gegen eine Delta-Infektion und eine 97-prozentige Wirksamkeit gegen eine Krankenhauseinweisung aufgrund einer Delta-Infektion.

Bei der Omicron-Variante bot die zweite Dosis der Mutter Neugeborenen einen mäßigen Schutz: 45 Prozent Schutz vor einer Omicron-Infektion und 53 Prozent Schutz vor einem Krankenhausaufenthalt aufgrund der Omicron-Variante.

Der Schutz von Neugeborenen gegen Omicron nahm jedoch erheblich zu, wenn Mütter während der Schwangerschaft eine dritte Impfdosis erhielten, mit 73 Prozent Wirksamkeit gegen Infektionen und 80 Prozent Wirksamkeit gegen Krankenhauseinweisungen.

Laut ICES hat weniger als die Hälfte der schwangeren Frauen in Ontario drei Dosen des COVID-19-Impfstoffs erhalten.

PHAC, um Versorgungsdaten zu sammeln

Ein Sprecher der Public Health Agency of Canada sagte, sie habe keine Informationen über die COVID-19-Impfabdeckung bei schwangeren Frauen, plane aber, diese in Zukunft zu sammeln.

Die Hauptautorin Sarah Jorgensen sagte, dass viele Frauen unsicher sind, ob es sich lohnt, während der Schwangerschaft eine Auffrischungsimpfung zu bekommen.

„Ich denke, unsere Studie gibt ihnen mehr Gewissheit über den Nutzen für den Säugling“, sagte Jorgensen, ein Apotheker, der perinatale Epidemiologie studiert.

Die Forscher fanden auch heraus, dass eine Impfdosis gegen COVID-19 im letzten Trimenon der Schwangerschaft den Schutz für das Baby erhöhen könnte.

Aber sowohl Money als auch Bowdish betonten, dass der wichtigste Faktor sei, wie lange seit der letzten Dosis der Mutter aufgrund nachlassender Immunität vergangen sei.

„Alle Daten, einschließlich der Forschung aus meiner eigenen Gruppe, zeigen, dass man sich wirklich vor symptomatischen Erkrankungen schützen kann [COVID-19] Infektionen, Sie können nicht mehr als sechs Monate davon entfernt sein, wenn Sie auf dieses Virus stoßen“, sagte Bowdish.

Wenn seit Ihrer letzten Dosis mehr als sechs Monate vergangen sind, „schlagen wir vor [you] Lassen Sie sich einfach impfen, unabhängig davon, wo Sie sich in Ihrer Schwangerschaft befinden“, sagte Money.

In einigen Fällen könnten zwei Impfstoffdosen im Verlauf einer neunmonatigen Schwangerschaft gerechtfertigt sein, sagte sie. „Wenn Sie zum Beispiel sehr früh in der Schwangerschaft geimpft wurden, könnten Sie später auffrischen, weil Sie innerhalb von nur drei Monaten auffrischen können.“

Die Studienautoren stellten fest, dass ihre Forschung Grenzen hat.

Einer ist, dass Mütter durch das Stillen auch Antikörper an ihre Säuglinge weitergeben, also ist es möglich, dass das eine Rolle gespielt hat, die nicht gemessen werden konnte. Ein weiterer Grund ist, dass sie nur Daten von Babys hatten, die mit laborbestätigten PCR-Tests auf COVID-19 getestet wurden, sodass sie keine Antigen-Schnelltestergebnisse für zu Hause aufnehmen konnten.

Die Gesundheitsberichterstattung von Canadian Press wird durch eine Partnerschaft mit der Canadian Medical Association unterstützt. Für diese Inhalte ist ausschließlich The Canadian Press verantwortlich.