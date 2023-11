Laut IDF haben Soldaten die Kontrolle über die Militärhochburg der Hamas übernommen, während der Krieg zwischen Israel und der Hamas weitergeht

Der Israelische Verteidigungskräfte (IDF) gab am Dienstagmorgen bekannt, dass sie die Kontrolle über eine militärische Hochburg der Hamas im nördlichen Gazastreifen übernommen habe.

„Am vergangenen Tag haben IDF-Truppen eine Militärfestung der Hamas-Terrororganisation im nördlichen Gazastreifen gesichert“, heißt es in einer Erklärung der IDF. „Auf dem Gelände wurden von den Truppen Panzerabwehrraketen und Abschussvorrichtungen, Waffen und verschiedenes Geheimdienstmaterial geortet.“

Nach Angaben der IDF traf ein IDF-Kampfflugzeug in Abstimmung mit Soldaten vor Ort eine Zelle, in der sich etwa zehn Hamas-Terroristen befanden. Bodentruppen identifizierten dann eine in ihrer Nähe operierende Panzerabwehrraketenzelle und ein IDF-Flugzeug wurde auf die Raketenzelle gerichtet.

Seit die Hamas vor einem Monat mit ihrem blutigen Angriff auf Israel einen Krieg provozierte, bombardieren israelische Streitkräfte weiterhin militärische Ziele der Hamas mit Luftangriffen und führen nun Bodenoperationen auf palästinensischem Gebiet durch.

Biden-Administrator teilte dem Kongress den Plan mit, Präzisionsbomben im Wert von 320 Millionen US-Dollar nach Israel zu transferieren

Tausende palästinensische Zivilisten gerieten ins Kreuzfeuer, als Israel angab, Hamas-Terroristen hätten Raketenabschussplätze und andere militärische Ziele innerhalb der zivilen Infrastruktur versteckt. Das von der Hamas geführte Gesundheitsministerium für Gaza behauptet, dass mehr als 10.000 Palästinenser durch die israelische Bombardierung getötet wurden, darunter etwa 4.100 Kinder, obwohl diese Zahlen nicht unabhängig überprüft werden können.

Mehr als 1.400 Israelis wurden bei der beispiellosen Infiltration Israels durch die Hamas am 7. Oktober getötet, als Männer, Frauen und Kinder auf die schrecklichste Art und Weise abgeschlachtet wurden, die man sich vorstellen kann. Hamas-Terroristen nahmen bei dem Angriff 240 Geiseln gefangen und brachten sie zurück nach Gaza.

Sowohl Israel als auch die Hamas haben die zunehmenden Forderungen nach einem Ende der Kämpfe zurückgewiesen. Israel sagt, dass zuerst die Geiseln freigelassen werden sollten. Die Hamas sagt, sie werde sie weder freilassen noch die Kämpfe einstellen, solange Gaza angegriffen werde.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte am Montag, Israel könne „taktische kleine Pausen“ bei den Kämpfen im Gazastreifen für humanitäre Hilfe in Betracht ziehen, lehnte jedoch erneut internationale Forderungen nach einem Waffenstillstand ab.

Die Israelis sind mit überwältigender Mehrheit von der Gerechtigkeit des Gaza-Krieges überzeugt, auch wenn die Stimmung in der Welt schlecht ist

Netanjahu hatte zuvor gesagt, dass eine Beendigung der Kämpfe einer „Kapitulation vor der Hamas“ gleichkäme. In einem Interview mit ABC News am Montag sagte der Premierminister jedoch, er sei offen für kurzfristige Kampfpausen, um Geiseln die Ausreise aus Gaza oder die Lieferung von Hilfsgütern an das palästinensische Volk zu ermöglichen – eine Idee, die von den Vereinigten Staaten unterstützt wird.

„Was taktische kleine Pausen betrifft – eine Stunde hier, eine Stunde dort – hatten wir sie schon einmal. Ich nehme an, wir werden die Umstände überprüfen, um den Eingang von Gütern, humanitären Gütern oder unseren Geiseln, einzelnen Geiseln, zu ermöglichen. zu gehen“, sagte Netanjahu.

„Aber ich glaube nicht, dass es zu einem allgemeinen Waffenstillstand kommen wird.“

Präsident Biden besprach solche Pausen und mögliche Geiselfreilassungen am Montag in einem Telefonat mit Netanyahu und bekräftigte seine unerschütterliche Unterstützung für Israel und den Schutz der israelischen Bürger vor der Hamas und allen anderen Bedrohungen. Gleichzeitig betonte er die Notwendigkeit, palästinensische Zivilisten zu schützen und zivilen Schaden zu reduzieren während des Krieges, sagte das Weiße Haus.

Die Vereinigten Staaten lehnten auch Forderungen nach einem Waffenstillstand ab und stimmten darin überein, dass ein vollständiger Stopp der Kämpfe es der Hamas ermöglichen würde, sich neu zu formieren.

Unterdessen warnte UN-Generalsekretär António Guterres am Montag, dass Gaza zu einem „Friedhof für Kinder“ werde.

„Bodenoperationen der israelischen Verteidigungskräfte und anhaltende Bombardierungen treffen Zivilisten, Krankenhäuser, Flüchtlingslager, Moscheen, Kirchen und UN-Einrichtungen – einschließlich Unterkünften. Niemand ist sicher“, sagte Guterres laut Reuters gegenüber Reportern.

Hamas-Terroranführer verstecken sich im Nahen Osten vor dem Krieg in Gaza

„Gleichzeitig nutzen Hamas und andere Militante Zivilisten als menschliche Schutzschilde und schießen weiterhin wahllos Raketen auf Israel“, sagte er.

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen trat am Montag zusammen, konnte jedoch keine Resolution zum Krieg zwischen Israel und der Hamas verabschieden.

Die Mitgliedsstaaten des Rates diskutierten am Montag mehr als zwei Stunden lang über vorgeschlagene Resolutionen, aber das Gremium konnte sich weiterhin nicht auf eine Resolution einigen.

Der Sicherheitsrat konnte sich nicht auf die Angemessenheit der von einigen Ratsmitgliedern geforderten „humanitären Waffenstillstände“ und „humanitären Pausen“ einigen, um die anhaltende Bodeninvasion Israels zu deeskalieren.

Die IDF veröffentlichte am Montag ein Video, das zeigt, wie israelische Panzer durch Ruinen in Gaza rollen und Truppen zu Fuß innerhalb des Territoriums unterwegs sind. Das Militär sagt, es habe Gaza-Stadt umzingelt und mache nun Jagd auf Feldkommandeure der Hamas, um die Fähigkeit der Terroristen zu behindern, „Gegenangriffe durchzuführen“, berichtete Reuters.

Netanjahu sagte am Montag außerdem, dass Israel nach der Niederlage der Hamas auf „unbestimmte Zeit“ für die „allgemeine Sicherheit“ des Gazastreifens verantwortlich sein werde.

„Ich denke, Israel wird auf unbestimmte Zeit die Gesamtverantwortung für die Sicherheit tragen, weil wir gesehen haben, was passiert, wenn wir sie nicht haben“, sagte der Premierminister gegenüber David Muir von ABC News. „Wenn wir diese Sicherheitsverantwortung nicht haben, kommt es zu einem Ausbruch des Hamas-Terrors in einem Ausmaß, das wir uns nicht vorstellen können.“

Biden hatte zuvor gesagt, dass eine israelische Besetzung des Gazastreifens ein „großer Fehler“ wäre. In einem Interview mit „60 Minutes“ von CBS letzten Monat argumentierte er, dass „es eine palästinensische Autonomiebehörde geben muss“, die den Gazastreifen kontrolliert und schließlich einen „palästinensischen Staat“ führen würde.

Landon Mion, Timothy HJ Nerozzi und Reuters von Fox News Digital haben zu diesem Bericht beigetragen.