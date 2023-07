CNN

Ein Mordfall, der mehr als 40 Jahre lang ungeklärt blieb, sei mit Hilfe der forensischen genetischen Genealogie-Technologie aufgeklärt worden, sagte der Generalstaatsanwalt von New Hampshire, John M. Formella, am Donnerstag.

Ermittler sichteten Hunderte von Hinweisen, nachdem die 23-jährige Laura Kempton im September 1981 tot in ihrer Wohnung in Portsmouth von einem Polizisten aufgefunden wurde, der ihr eine gerichtliche Vorladung zustellen wollte, heißt es in einer Mitteilung des Generalstaatsanwalts. Eine Autopsie ergab, dass sie an einem „massiven Trauma“ an einer Seite ihres Kopfes starb.

Aber erst im Jahr 2022 analysierten Ermittler DNA-Proben aus Kemptons Körper mithilfe der genetischen Genealogie – einer Technik, die nicht identifizierte DNA, beispielsweise von einem Tatort, mit DNA in Genealogie-Datenbanken vergleicht, um Verdächtige einzugrenzen oder ihre Verwandten zu identifizieren.

Diese Tests sowie weitere Untersuchungen und DNA-Tests im Jahr 2023 hätten den Ermittlern zu dem Schluss verholfen, dass Ronney James Lee für Kemptons Tod verantwortlich sei, heißt es in der Pressemitteilung.

Lee starb 2005 im Alter von 45 Jahren an einer akuten Kokainvergiftung. Er war 21 Jahre alt, als Kempton getötet wurde, sagte der Generalstaatsanwalt.

Wenn Lee noch am Leben wäre, hätten die Behörden Anklage wegen Mordes ersten Grades gegen ihn erhoben, sagte Formella.

Die DNA-Proben, die dazu beitrugen, Lee mit dem Fall in Verbindung zu bringen, wurden laut einem Untersuchungsbericht des Generalstaatsanwalts an Kemptons Körper, einem Kissenbezug und einer am Tatort zurückgelassenen Zigarettenkippe gefunden.

Als im Jahr 2022 eine DNA-Probe vom Tatort in eine öffentliche Datenbank für genetische Genealogie hochgeladen wurde, identifizierten die Ermittler in dieser Datenbank eine Person, die mit demjenigen verwandt war, der diese DNA besaß, heißt es in dem Bericht.

Anschließend identifizierten die Ermittler anhand dieser DNA die leiblichen Eltern der Person und stellten dann fest, dass diese Eltern nur einen leiblichen Sohn hatten – Ronney James Lee, dem Bericht zufolge.

Mit diesen Informationen ausgestattet, holten die Ermittler dann DNA aus Lees Blutkarte aus seiner Autopsie. Tests in den Jahren 2022 und 2023 ergaben, dass seine DNA mit verschiedenen DNA-Proben vom Tatort übereinstimmte, heißt es in dem Bericht.

Dem Bericht zufolge arbeitete Lee zum Zeitpunkt der Ermordung Kemptons in Portsmouth.

Kemptons Familie veröffentlichte eine Erklärung, in der sie denjenigen, die den Fall untersuchten, ihren Dank ausdrückte.

„Ihr Fleiß und ihre Entschlossenheit sowie ihr außergewöhnliches persönliches Engagement in den letzten Jahrzehnten haben zu diesem Moment für Laura geführt“, sagte die Familie.