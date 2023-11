Laut Fed kommt es bei US-Banken aufgrund von Fehlern im Zahlungsabwicklungsnetzwerk zu Verzögerungen bei der Einzahlung

Nach Angaben der Federal Reserve kam es am Freitag bei mehreren US-Banken zu Verzögerungen bei Einzahlungen, die auf einen Fehler in einem Zahlungsabwicklungsnetzwerk zurückzuführen waren.

Beim Clearing House, das das Automated Clearing House-System betreibt, das es Banken ermöglicht, sich gegenseitig elektronische Zahlungen zu senden, ist bei einer Reihe von Banktransaktionen ein Verarbeitungsfehler aufgetreten. Banken senden alles über das ACH-System, von direkt eingezahlten Gehaltsschecks bis hin zu Kundenrechnungszahlungen für Hypotheken und Stromrechnungen.





Das Clearing House teilte CNN am Samstag mit, dass das Problem „weniger als 1 % des täglichen ACH-Volumens in den Vereinigten Staaten betraf“ und dass es „mit den Finanzinstituten zusammenarbeitet, deren Kunden betroffen sind“.

„Alle anderen ACH-Transaktionen werden wie erwartet verarbeitet“, sagte das Unternehmen.

Eine Branchenquelle hatte CNN mitgeteilt, dass das Problem offenbar kein bankspezifisches Problem sei.

Greg MacSweeney, ein Sprecher von The Clearing House, sagte am Freitag, das Problem sei durch einen „manuellen Fehler“ verursacht worden und stehe nicht im Zusammenhang mit einem Cybersicherheitsproblem.

„TCH arbeitet in dieser Angelegenheit mit den betroffenen Finanzinstituten zusammen“, sagte MacSweeney in einer Erklärung.

Es gibt keine Aktualisierung darüber, wann das Problem behoben sein wird.

Die Federal Reserve machte die Banken am Freitagnachmittag darauf aufmerksam, dass das Problem durch ein „Verarbeitungsproblem“ bei ACH verursacht wurde. Die Fed hatte gesagt, ein „Fehler“ in einem Zahlungsstapel habe die Zahlungsabwicklung verzögert.

Kunden der Bank of America, Chase, US Bank, Truist und Wells Fargo meldeten laut Downdetector am Freitagmorgen Probleme. Einige frustrierte Bankkunden beschwerten sich in den sozialen Medien über die Verzögerungen bei der Einzahlung.

„@BankofAmerica, wo ist mein Geld und werden Sie meine heute fälligen Rechnungen begleichen?“ schriebein Benutzer auf X, früher bekannt als Twitter.

In einer Mitteilung an die Kunden sagte die Bank of America: „Einige Einzahlungen könnten sich aufgrund eines Problems, das mehrere Finanzinstitute betrifft, vorübergehend verzögern.“

„Ihre Konten bleiben sicher und Ihr Kontostand wird aktualisiert, sobald die Einzahlung eingegangen ist“, heißt es in der Mitteilung der Bank of America. „Sie müssen nichts unternehmen.“

Die Banken betonten, dass die Kundeneinlagen sicher bleiben und der Fehler durch menschliches Versagen und nicht durch einen böswilligen Angriff verursacht wurde. Obwohl die seltene Einzahlungsverzögerung die Einlagen bei vielen Banken beeinträchtigte, schien es, dass andere Bankensysteme normal funktionierten.

Das ACH wird von den Federal Reserve Banks und dem Electronic Payment Network betrieben.

Das ACH-System verarbeitet täglich etwa 74 Millionen Transaktionen im Gesamtwert von fast 155 Milliarden US-Dollar, wie Fed-Daten zeigen. Im gesamten Jahr 2022 gab es ACH-Transaktionen im Wert von fast 38,7 Billionen US-Dollar.

