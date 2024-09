Deutsche Behörden beobachten zwischen Dänemark und Schweden ein Schiff, das Medienberichten zufolge mit 20.000 Tonnen des explosiven Ammoniumnitrats beladen und manövrierunfähig ist. Wie die Zeitung „Welt“ berichtet, wird der Frachter „Ruby“ von einem Schlepper durch das Kattegat Richtung dänische Ostsee geschleppt. Auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur bestätigte das Seeunfallkommando, die zuständigen Stellen im Maritimen Sicherheitszentrum seien informiert, beobachteten das Schiff und würden bei Bedarf Maßnahmen ergreifen.

Lesen Sie mehr nach dem Werbung

Lesen Sie mehr nach dem Werbung

Derzeit wird spekuliert, ob der Frachter in Richtung der deutschen Küste geschleppt wird. Angaben zur bisherigen Route des Schiffs machte das Einsatzkommando nicht. Auch dass die Ladung explosiv sein könnte, bestätigte das Kommando nicht. Experten gehen jedoch davon aus, dass keine unmittelbare Gefahr besteht. „Das ist das Gute an Ammoniumnitrat. Es ist eigentlich ziemlich schwer zu entzünden“, sagte der Sprengstoffexperte Peter Hald von der dänischen Universität Aarhus dem dänischen Rundfunk DR. „Es ist nicht so, dass es explodiert, wenn das Schiff irgendwo auffährt oder jemand etwas in die Ladung fallen lässt.“

Meyer Werft-Chef Eikens zur dramatischen Rettung: „Es war wirklich knapp“ Der Chef der vom Staat geretteten Meyer Werft, Bernd Eikens, spricht im exklusiven RND-Interview über die dunkelsten Stunden des Schiffbaus, die schweren Versäumnisse der Vergangenheit, die Verantwortung der Familie, die Perspektiven für den Standort Papenburg und die neuen Gesellschafter aus Berlin und Hannover.

Chemikalie war der Auslöser der Explosion in Beirut im Jahr 2020

Die Chemikalie gilt als Ursache für die Katastrophe im Hafen der libanesischen Hauptstadt Beirut im August 2020. Im Hafen waren über Jahre hinweg große Mengen Ammoniumnitrat, das auch als Hauptbestandteil von Düngemitteln verwendet wird, unsachgemäß gelagert worden. Mehr als 200 Menschen verloren dabei ihr Leben.

Lesen Sie mehr nach dem Werbung

Lesen Sie mehr nach dem Werbung

Medienberichten zufolge hatte die „Ruby“ im August den russischen Hafen Kandalakscha mit Kurs auf die Kanarischen Inseln verlassen. Bei einem Sturm war der unter maltesischer Flagge fahrende Frachter beschädigt worden. Nach einem Aufenthalt im nordnorwegischen Tromsö wird das Schiff derzeit durch das Kattegat Richtung dänische Ostsee geschleppt. Der Navigations-Website „Vesselfinder“ zufolge wurde die „Ruby“ zuletzt im Skagerrak südwestlich der norwegischen Stadt Kristiansand gesichtet. Auch das Deutsche Zentrum für maritime Sicherheit beobachtet das Schiff.

Litauen verbietet Einfahrt in den Hafen

Als Zielhafen führt „Vesselfinder“ Klaipeda in Litauen. Die Ministerpräsidentin des baltischen EU-Mitglieds, Ingrida Simonyte, hat die Einfahrt allerdings untersagt. Verteidigungsminister Laurynas Kasciunas sagte, es gebe in dem Gebiet immer wieder Probleme mit alten, rostigen Schiffen aus Russland.

Um die Ostsee zu erreichen, kann das Schiff nur durch den Großen Belt zwischen Dänemark und Deutschland fahren. Die schwedische See- und Binnenschifffahrtsbehörde hat betont, dass das Schiff zu groß sei, um durch den Öresund zwischen Schweden und Dänemark zu fahren. Der Seerechtsexperte Henrik Ringbom von der Åbo Akademi im finnischen Turku sagte dem finnischen Sender Yle, die Küstenstaaten könnten dem Schiff die Durchfahrt unter Hinweis auf das Risiko verbieten und es notfalls mit Gewalt stoppen.

Lesen Sie mehr nach dem Werbung

Lesen Sie mehr nach dem Werbung

RND/dpa