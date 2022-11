Laut einer Umfrage für das ZDF-Politbarometer finden es 74 Prozent der Deutschen gut, dass es n gibt

Neben der großen Mehrheit der Anhänger von CDU/CSU (92 Prozent), FDP (86 Prozent) und AfD (83 Prozent) sind Mehrheiten bei den Anhängern von SPD (68 Prozent), Linke (58 Prozent) und Grüne ( 55 Prozent) sehen dies ebenfalls. so, so die am Freitag veröffentlichte Umfrage. Nur 21 Prozent lehnen dieses strengere Verfahren ab.

Mit dem neuen „Bürgergeld“ soll es ab Januar 2023 eine Erhöhung des Regelsatzes auf 53 Euro für Leistungsempfänger geben. 44 Prozent finden diese Erhöhung genau richtig, rund ein Viertel hält sie für zu hoch (23 Prozent) und ähnliches Zahl zu niedrig (26 Prozent). Die Umfrage für das Politbarometer wurde von der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen durchgeführt. Die Interviews wurden zwischen dem 22. und 24. November mit 1.273 Wahlberechtigten telefonisch durchgeführt.

