Ein Spezialwaffen- und Taktikteam des FBI stürmte am Freitagmorgen ein Motel in Südkalifornien und rettete einen entführten 17-jährigen Jungen, der wegen Lösegeldes festgehalten wurde, sagte eine mit der Operation vertraute Polizeiquelle gegenüber CNN.

Laut einer Bundesstrafanzeige wurden Fidel Jesús Patino Jaimes, Jair Tomás Ramos Domínguez und Ezequiel Felix López während der Operation in Santa Maria festgenommen und wegen Entführung angeklagt.

Laut einer Erklärung der US-Staatsanwaltschaft für den Central District of California ist bei einer Entführung eine gesetzliche Höchststrafe von lebenslanger Haft vorgesehen.

Bei den Festnahmen seien keine Schüsse gefallen, sagte die Quelle.

CNN versucht über Gerichtsakten und die US-Staatsanwaltschaft Anwälte für die Angeklagten ausfindig zu machen und hat das FBI um Stellungnahme gebeten.

In der Strafanzeige heißt es, am vergangenen Montag habe jemand in Highland, Kalifornien, draußen einen lauten Knall gehört ihr Zuhause und überprüfte dann die Aufnahmen ihrer Ring-Kamera. Die Person sah, dass zwei Männer das Opfer aus seinem Fahrzeug geholt und in einen silbernen Jeep Grand Cherokee gezogen hatten, heißt es in der Anzeige.

Als der Ermittler die Ring-Aufnahmen sah, bemerkte er Schäden an der Vorderseite des Fahrzeugs, das das 17-jährige Opfer gefahren hatte, heißt es in der Beschwerde. Dies veranlasste die Ermittler zu der Annahme, dass der Jeep des mutmaßlichen Entführers einen Unfall verursacht hatte, der den Teenager dazu veranlasst hatte, aus seinem Fahrzeug auszusteigen. Anschließend wurde der Teenager in den Jeep gezwungen.

Mehrere Stunden später erhielt die Mutter des Jungen einen Anruf von einer mexikanischen Nummer, und der Anrufer verlangte die Lieferung von 500.000 US-Dollar an einen nicht näher bezeichneten Ort in Nogales, Mexiko, damit er zurückgeschickt werden könne, heißt es in der Beschwerde. Kurz darauf erhielt die Mutter auch per WhatsApp ein Video, das ihren Sohn auf dem Rücksitz eines Fahrzeugs zeigt. Der Beschwerde zufolge las das Opfer offenbar aus einem Drehbuch vor, in dem es hieß, die Entführung sei die Schuld seines Vaters an einem Vorfall in Yonkers, New York, gewesen und sein Vater „wusste, was er gestohlen hatte“.

In den nächsten Tagen erhielt die Mutter des Opfers weiterhin Anrufe von mexikanischen Telefonnummern, heißt es in der Beschwerde.

Die Entführer hätten damit gedroht, Körperteile des Teenagers abzuschneiden, wenn die Zahlung nicht geleistet werde, heißt es in der Klageschrift. Das Lösegeld wurde schließlich auf 100.000 US-Dollar gesenkt, nachdem die Mutter des Opfers sagte, sie habe keine 500.000 US-Dollar.

Am Mittwoch haben FBI-Agenten eine Telefonnummer ausfindig gemacht, die mit dem Fahrzeug des Verdächtigen in Verbindung steht, das auf dem Facebook-Marktplatz zum Verkauf angeboten wurde. GPS-Aufzeichnungen für die Nummer, die den Ermittlern einer Telefongesellschaft zur Verfügung gestellt wurden, halfen dabei, den Standort des Telefonbenutzers einzugrenzen.

Der Beschwerde zufolge hat das FBI einen Haftbefehl erhalten, der die Verwendung eines hochentwickelten Geräts namens „Cell-Site-Simulator“ erlaubt. Dabei handelt es sich um ein Überwachungstool, das einen Mobilfunkmast nachahmt und dazu führt, dass sich Telefone in der Nähe beim Simulator registrieren. Sobald Telefone mit dem Gerät verbunden sind, können Ermittler ein bestimmtes Telefon lokalisieren.

Der Strafanzeige zufolge hat das FBI das Telefon in einem Motel in Santa Maria geortet und von außerhalb des Zimmers, in dem sich das Gerät des Verdächtigen befand, eine Überwachung durchgeführt. Am nächsten Morgen erließen die Behörden einen Durchsuchungsbefehl.

Agenten des SWAT-Teams der FBI-Außenstelle Los Angeles drangen am Freitag durch die Tür und die angrenzenden Fenster in das Motelzimmer ein, um den Teenager zu retten und die bewaffneten Entführer festzunehmen, teilte die Quelle der Strafverfolgungsbehörden mit.

Alle drei Angeklagten gaben laut Strafanzeige zu, an der Entführung oder Einsperrung des Opfers beteiligt gewesen zu sein.