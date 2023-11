Laut einer neuen Studie sind einige Vorteile von Bewegung auf das Immunsystem zurückzuführen

Die Hinterbeinmuskeln von Mäusen ohne Treg-Zellen (rechts) zeigten nach regelmäßiger körperlicher Betätigung deutliche Anzeichen einer Entzündung, verglichen mit denen von Mäusen mit intakten Tregs (links). Die Forschung zeigte, dass diese unkontrollierte Entzündung den Muskelstoffwechsel und die Muskelfunktion negativ beeinflusste. Bildnachweis: Kent Langston/Mathis Lab, HMS. × schließen

Der Zusammenhang zwischen sportlicher Betätigung und Entzündungen hat die Fantasie von Forschern fasziniert, seit eine Studie aus dem frühen 20. Jahrhundert einen Anstieg der weißen Blutkörperchen im Blut von Boston-Marathonläufern nach dem Rennen zeigte.

Jetzt wurde eine neue Studie der Harvard Medical School veröffentlicht Wissenschaftliche Immunologie könnte eine molekulare Erklärung für diese jahrhundertealte Beobachtung liefern.

Die an Mäusen durchgeführte Studie legt nahe, dass die positiven Auswirkungen von Bewegung zumindest teilweise vom Immunsystem gesteuert werden könnten. Es zeigt, dass durch Anstrengung verursachte Muskelentzündungen entzündungshemmende T-Zellen (Tregs) mobilisieren, die die Fähigkeit der Muskeln verbessern, Energie als Treibstoff zu nutzen, und die allgemeine Trainingsausdauer verbessern.

Tregs sind seit langem für ihre Rolle bei der Bekämpfung abnormaler Entzündungen im Zusammenhang mit Autoimmunerkrankungen bekannt und erweisen sich nun auch als Schlüsselakteure bei der Immunantwort des Körpers während des Trainings, so das Forschungsteam.

„Das Immunsystem und insbesondere der T-Zell-Arm haben weitreichende Auswirkungen auf die Gesundheit des Gewebes, die über den Schutz vor Krankheitserregern und die Bekämpfung von Krebs hinausgehen. Unsere Studie zeigt, dass das Immunsystem während des Trainings starke Auswirkungen auf den Muskel hat“, sagte Studienleiter Forscherin Diane Mathis, Morton Grove-Rasmussen-Professorin für Immunologie am Blavatnik-Institut der HMS.

Mäuse sind keine Menschen, und die Ergebnisse müssen noch in weiteren Studien wiederholt werden, warnten die Forscher. Die Studie ist jedoch ein wichtiger Schritt zur detaillierten Beschreibung der zellulären und molekularen Veränderungen, die während des Trainings auftreten und gesundheitliche Vorteile mit sich bringen.

Die molekularen Grundlagen des Trainings verstehen

Schutz vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Verringerung des Diabetesrisikos, Schutz vor Demenz. Die heilsame Wirkung von Bewegung ist allgemein bekannt. Aber wie genau macht uns Bewegung gesund? Die Frage beschäftigt Forscher seit langem.

Die neuen Erkenntnisse kommen vor dem Hintergrund intensivierter Bemühungen, die molekularen Grundlagen von Übungen zu verstehen. Die Aufklärung der Beteiligung des Immunsystems an diesem Prozess ist nur ein Aspekt dieser Forschungsbemühungen.

„Wir wissen seit langem, dass körperliche Anstrengung Entzündungen verursacht, aber wir verstehen die beteiligten Immunprozesse nicht vollständig“, sagte der Erstautor der Studie, Kent Langston, ein Postdoktorand im Mathis-Labor. „Unsere Studie zeigt mit sehr hoher Auflösung, was T-Zellen an der Stelle tun, an der die Belastung stattfindet, im Muskel.“

Die meisten bisherigen Forschungen zur Trainingsphysiologie konzentrierten sich auf die Rolle verschiedener Hormone, die während des Trainings freigesetzt werden, und ihre Auswirkungen auf verschiedene Organe wie Herz und Lunge. Die neue Studie entschlüsselt die immunologische Kaskade, die sich im eigentlichen Belastungsort – dem Muskel – abspielt.

T-Zell-Helden und entzündungsfördernde Bösewichte

Es ist bekannt, dass sportliche Betätigung die Muskeln vorübergehend schädigt und eine Kaskade entzündlicher Reaktionen auslöst. Es steigert die Expression von Genen, die die Muskelstruktur, den Stoffwechsel und die Aktivität von Mitochondrien regulieren, den winzigen Kraftwerken, die die Funktion der Brennstoffzelle übernehmen. Mitochondrien spielen eine Schlüsselrolle bei der Anpassung an das Training, indem sie den Zellen helfen, den höheren Energiebedarf des Trainings zu decken.

In der neuen Studie analysierte das Team, was in Zellen passiert, die aus der Hinterbeinmuskulatur von Mäusen entnommen wurden, die einmal auf einem Laufband liefen, und von Tieren, die regelmäßig liefen. Anschließend verglichen die Forscher sie mit Muskelzellen, die von sesshaften Mäusen gewonnen wurden.

Die Muskelzellen der Mäuse, die einmal oder regelmäßig auf Laufbändern liefen, zeigten klassische Anzeichen einer Entzündung – eine höhere Aktivität in Genen, die verschiedene Stoffwechselprozesse regulieren, und einen höheren Gehalt an entzündungsfördernden Chemikalien, darunter Interferon.

Beide Gruppen hatten erhöhte Mengen an Treg-Zellen in ihren Muskeln. Weitere Analysen zeigten, dass Tregs in beiden Gruppen die durch körperliche Betätigung verursachte Entzündung senkten. Keine dieser Veränderungen wurde in den Muskelzellen sesshafter Mäuse beobachtet.

Die Stoffwechsel- und Leistungsvorteile des Trainings waren jedoch nur bei den regelmäßig Trainierenden zu erkennen – den Mäusen, die wiederholt gelaufen waren. In dieser Gruppe unterdrückten Tregs nicht nur durch Anstrengung verursachte Entzündungen und Muskelschäden, sondern veränderten auch den Muskelstoffwechsel und die Muskelleistung, wie die Experimente zeigten.

Dieses Ergebnis deckt sich mit gut etablierten Beobachtungen beim Menschen, dass eine einzelne Trainingseinheit nicht zu signifikanten Leistungsverbesserungen führt und dass regelmäßige Aktivität über einen längeren Zeitraum erforderlich ist, um Vorteile zu erzielen.

Weitere Analysen bestätigten, dass Tregs tatsächlich für die umfassenderen Vorteile verantwortlich waren, die bei regelmäßigen Sportlern beobachtet wurden. Tiere, denen Tregs fehlten, zeigten eine ungehemmte Muskelentzündung, die durch die schnelle Ansammlung entzündungsfördernder Zellen in den Hinterbeinmuskeln gekennzeichnet war. Auch ihre Muskelzellen wiesen auffallend geschwollene Mitochondrien auf, ein Zeichen einer Stoffwechselstörung.

Noch wichtiger ist, dass Tiere ohne Tregs sich nicht wie Mäuse mit intakten Tregs im Laufe der Zeit an die steigenden Trainingsanforderungen anpassten. Sie erzielten nicht die gleichen Vorteile für den gesamten Körper durch Bewegung und hatten eine verminderte aerobe Fitness.

Die Muskeln dieser Tiere enthielten außerdem übermäßig viel Interferon, ein bekannter Entzündungsauslöser. Weitere Analysen ergaben, dass Interferon direkt auf die Muskelfasern einwirkt, um die Mitochondrienfunktion zu verändern und die Energieproduktion zu begrenzen. Die Blockierung von Interferon verhinderte Stoffwechselstörungen und verbesserte die aerobe Fitness bei Mäusen, denen Tregs fehlten.

„Der Bösewicht hier ist Interferon“, sagte Langston. „In Ermangelung schützender Tregs, die dem entgegenwirken konnten, verursachte Interferon weiterhin unkontrollierten Schaden.“

Es ist bekannt, dass Interferon chronische Entzündungen fördert, einen Prozess, der vielen chronischen Krankheiten und altersbedingten Erkrankungen zugrunde liegt und zu einem verlockenden Ziel für Therapien zur Reduzierung von Entzündungen geworden ist. Tregs haben auch die Aufmerksamkeit von Wissenschaftlern und Industrie als Behandlung für eine Reihe von immunologischen Erkrankungen erregt, die durch abnormale Entzündungen gekennzeichnet sind.

Die Studienergebnisse geben einen Einblick in das zelluläre Innenleben hinter den entzündungshemmenden Wirkungen von Sport und unterstreichen dessen Bedeutung für die Nutzung der körpereigenen Immunabwehr, so die Forscher.

Es sind Bemühungen im Gange, Interventionen zu entwickeln, die auf Tregs im Kontext spezifischer immunvermittelter Krankheiten abzielen. Und während immunologische Erkrankungen, die durch eine abnormale Entzündung hervorgerufen werden, sorgfältig abgestimmte Therapien erfordern, sei Bewegung eine weitere Möglichkeit, Entzündungen entgegenzuwirken, sagten die Forscher.

„Unsere Forschung legt nahe, dass wir mit Bewegung eine natürliche Möglichkeit haben, die Immunantwort des Körpers zu stärken und Entzündungen zu reduzieren“, sagte Mathis. „Wir haben nur den Muskel untersucht, aber es ist möglich, dass körperliche Betätigung die Treg-Aktivität auch anderswo im Körper steigert.“

Zu den Co-Ermittlern gehörten Yizhi Sun, Birgitta Ryback, Bruce Spiegelman, Amber Mueller und Christophe Benoist.