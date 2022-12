Laut einer Bürgerrechtsgruppe hat China mindestens eine Geheimpolizeistation in Vancouver

Laut einer spanischen Bürgerrechtsgruppe gibt es in Vancouver mindestens eine Geheimpolizeistation, die von chinesischen Behörden betrieben wird.

Die Gruppe Safeguard Defenders sagte in einem Bericht im September, dass es weltweit chinesische Polizeieinsätze gab, darunter drei in Toronto, und ein aktualisierter Bericht nennt weitere 48 Standorte.

Safeguard Defenders, eine gemeinnützige Menschenrechtsgruppe, sagte, zwei der neuen Standorte seien in Kanada: einer in Vancouver und der zweite unbekannt.

Die vorherige Untersuchung der Gruppe befasste sich mit der Ausweitung der „langarmigen Polizeiarbeit“ und der von der chinesischen Regierung verhängten transnationalen Repression.

Ihr jüngster Bericht mit dem Titel „Patrol and Persuade“ sammelte weitere Beweise dafür, wie diese Polizeistationen funktionieren und ihre Strategien zur „Überzeugung der Rückkehr“, sagte die Gruppe in ihrem Bericht.

„Patrol and Persuade dokumentiert auch die stillschweigende Komplizenschaft einer Reihe von Gastländern, was den betroffenen Gemeinschaften ein weiteres Gefühl der Angst einflößt und die auf internationalen Regeln basierende Ordnung ernsthaft untergräbt“, sagte Safeguard Defenders in einer Online-Erklärung.

In seinem vorherigen Bericht wurde behauptet, dass Mitarbeiter des ausländischen Polizeisystems Einschüchterungen und Drohungen anwenden, um die „unfreiwillige“ Rückkehr von Einwanderern nach China zur Verfolgung durchzusetzen.

Die Gruppe behauptete, dass die chinesische Polizei zwischen April 2021 und Juli 2022 230.000 mutmaßliche Flüchtlinge „überredet“ habe, nach China zurückzukehren.

Niemand von der chinesischen Botschaft war sofort verfügbar, um die neuen Informationen zu kommentieren, aber sie hat die Büros zuvor als von Freiwilligen geführte Servicestationen beschrieben, um Dinge wie Führerscheine zu bearbeiten.

Dem Bericht zufolge wird die neu dokumentierte Polizeistation in Vancouver von Behörden aus Wenzhou, einer Hafen- und Industriestadt in der chinesischen Provinz Zhejiang, betrieben.

Es hieß, die meisten der neu dokumentierten Stationen seien ab 2016 eingerichtet worden, was die früheren Aussagen der chinesischen Regierung, dass die Operationen als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie aufgenommen wurden, direkt widerlegte.

„Neue Informationen zeigen, dass mindestens eine illegale ‚Überredungsaktion zur Rückkehr‘ durch die Wenzhou-Station in Paris, Frankreich, geführt wurde; und mindestens 80 Fälle, in denen das Überseepolizeisystem von Nantong bei der Festnahme und/oder Überredung zur Wiederaufnahme der Operation geholfen hat“, heißt es in dem Bericht.

Die Gruppe behauptete, ihre Arbeit habe mindestens 12 Länder, darunter Kanada, dazu veranlasst, Ermittlungen gegen lokale Polizeistationen einzuleiten.

Safeguard Defenders hat eine Reihe von Empfehlungen aufgelistet, die alle Regierungen berücksichtigen sollten, wie z. B. die Aufklärung lokaler Strafverfolgungsbehörden über die von den Betreibern verwendeten Methoden und die Auferlegung von Kosten für Organisationen und Einzelpersonen, die an den Repressionsbemühungen beteiligt sind.

Premierminister Justin Trudeau sagte letzten Monat, er habe das Thema der Einmischung direkt mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping auf dem G20-Gipfel in Indonesien angesprochen.

Xi beschimpfte ihn später dafür, dass er die Medien über ihr Gespräch informiert hatte.

Der RCMP sagte Anfang November, dass er die Angelegenheit untersucht, und Beamte teilten den Abgeordneten Anfang Oktober mit, dass sie sich der Behauptungen der Gruppe bewusst seien.

—Nono Shen, The Canadian Press

China