Laut der American Cancer Society sollten mehr Erwachsene auf Lungenkrebs untersucht werden

WASHINGTON – Fast 5 Millionen weiteren Menschen wird empfohlen, sich im Rahmen einer aktualisierten Richtlinie der American Cancer Society auf Lungenkrebs untersuchen zu lassen. Die American Cancer Society hat ihre Empfehlungen auf ältere Erwachsene ausgeweitet, die rauchen oder früher geraucht haben – unabhängig davon, wie lange das Rauchen bereits aufgehört hat.

Zuvor empfahl die American Cancer Society ein jährliches Lungenkrebs-Screening für Erwachsene im Alter von 55 bis 74 Jahren mit einer Rauchergeschichte von mindestens 30 Packungsjahren, die entweder derzeit rauchen oder vor weniger als 15 Jahren mit dem Rauchen aufgehört haben. Jetzt sagt die Organisation, dass die Frage, wie lange es her ist, dass man mit dem Rauchen aufgehört hat, kein Faktor mehr sein sollte, ob man auf Lungenkrebs untersucht wird.

In ihrer aktualisierten Leitlinie, die am Mittwoch im CA: A Cancer Journal for Clinicians veröffentlicht wurde, empfiehlt die American Cancer Society ein jährliches Lungenkrebs-Screening für aktuelle oder ehemalige Raucher im Alter von 50 bis 80 Jahren, die mindestens 20 Packungsjahre lang geraucht haben. Unter einem Packungsjahr versteht man das durchschnittliche Rauchen einer Packung Zigaretten pro Tag über einen Zeitraum von einem Jahr. Zum Beispiel hat jemand, der 10 Jahre lang zwei Packungen pro Tag geraucht hat, eine Vorgeschichte von 20 Packungsjahren, ebenso wie jemand, der 20 Jahre lang eine Packung pro Tag geraucht hat.

Darüber hinaus wird in der aktualisierten Leitlinie der American Cancer Society davon abgeraten, „jede Zeitspanne seit der Raucherentwöhnung“ als Kriterium für den Beginn oder die Beendigung des Lungenkrebs-Screenings bei ehemaligen Rauchern heranzuziehen, die die Zulassungskriterien für Alter und Packungsjahr erfüllen.

„Ich denke, dass die Jahre, in denen man mit dem Rauchen aufgehört hat, für die Menschen verwirrend waren“, sagte Dr. William Dahut, wissenschaftlicher Leiter der American Cancer Society.

„Erstens handelt es sich bei Lungenkrebs um eine Erkrankung älterer Menschen, und daher ist das Risiko im Grunde genommen am größten, wenn man in den 60ern ist, was wahrscheinlich zu dieser Zeit der Fall war, als die Menschen aufhörten, sich einer Vorsorgeuntersuchung zu unterziehen“, sagte er . „Im Laufe der Zeit stellen wir fest, dass das Risiko für Männer und Frauen ab 60 weiterhin besteht. Das ist also genau der Zeitpunkt, zu dem Sie sich einer Vorsorgeuntersuchung unterziehen sollten, denn dann ist ihr Krebsrisiko tatsächlich am höchsten.“

Umfragen unter Amerikanern in den 1940er Jahren ergaben, dass etwa die Hälfte aller Erwachsenen angab, Zigaretten zu rauchen. Die Raten begannen in den 1960er Jahren zu sinken, und im vergangenen Jahr gaben etwa 11 % der Erwachsenen – ein historischer Tiefststand – den US-amerikanischen Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten an, dass sie derzeit Zigarettenraucher seien, wie aus den neuesten vorläufigen Umfragedaten hervorgeht.

Erweiterung der Screening-Berechtigung

Die American Cancer Society schätzt, dass ihre aktualisierte Empfehlung im Vergleich zu den aktuellen Empfehlungen dazu führen würde, dass 21 % mehr Todesfälle durch Lungenkrebs vermieden werden.

Das letzte Mal, dass die Gruppe ihre Leitlinien zur Lungenkrebs-Früherkennung aktualisierte, war im Jahr 2013.

„Der Hauptunterschied besteht heute darin, dass die American Cancer Society diesen Faktor seit dem letzten Jahr nicht mehr für die Eignung für ein Lungenkrebs-Screening empfiehlt“, sagte Dr. Robert Smith, Senior Vice President für Früherkennungswissenschaft bei der American Cancer Society sagte Hauptautor der Screening-Richtlinie in einer Pressekonferenz. „Solange also eine Person eine Vorgeschichte von mindestens 20 Rudeljahren hat, zwischen 50 und 80 Jahre alt ist und sich in einem einigermaßen guten Gesundheitszustand befindet, ist sie gemäß unseren Richtlinien für ein Screening geeignet.“

Die American Cancer Society ist nicht die einzige Gruppe in den Vereinigten Staaten, die Empfehlungen zur Krebsvorsorge herausgibt. Die US Preventive Services Task Force, eine Gruppe unabhängiger medizinischer Experten, deren Empfehlungen dabei helfen, die Entscheidungen von Ärzten zu leiten und Versicherungspläne zu beeinflussen, verfügt über eigene Screening-Ratschläge. Im Jahr 2021 gab die Task Force eine abschließende Empfehlung heraus, in der sie ein jährliches Screening auf Lungenkrebs bei Erwachsenen im Alter von 50 bis 80 Jahren mit einer Rauchergeschichte von 20 Packungsjahren empfiehlt, die derzeit rauchen oder in den letzten 15 Jahren mit dem Rauchen aufgehört haben.

„Die USPSTF und andere Richtlinien haben immer gesagt, dass das Lungenkrebs-Screening für Menschen gelten sollte, die derzeit rauchen, und für Menschen, die innerhalb der letzten 15 Jahre mit dem Rauchen aufgehört haben“, sagte Dr. Matthew Triplette, Lungenarzt, außerordentlicher Professor und Krebspräventionsforscher am Fred Hutchinson Cancer Center in Seattle, der weder an der Krebsgesellschaft noch an den Empfehlungen der Task Force beteiligt war.

„Ich denke, die neuen Richtlinien der American Cancer Society spiegeln neuere Modellierungsbeweise wider“, sagte Triplette. „Damit sagen sie, dass das Risiko nicht aufhört, wenn man 15 Jahre lang mit dem Rauchen aufgehört hat, und dass Menschen, die in der Vergangenheit stark geraucht haben, tatsächlich weiterhin untersucht werden sollten oder für ein Screening in Frage kommen sollten.“

Er fügte hinzu, dass schätzungsweise nur etwa 10 bis 15 % aller berechtigten Menschen in den Vereinigten Staaten auf Lungenkrebs untersucht wurden.

