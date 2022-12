Laut dem Experten können Kinder „Gewalt“ erfahren, wenn ihre Eltern sie ausschimpfen

tz Welt

Von: Sina Alonso García

Kinder, die emotionale Gewalt erfahren, entwickeln Gehirnveränderungen. (Symbolfoto) © IMAGO / Panthermedia

Wenn Eltern ihre Kinder anschreien, können sie Prozesse im Gehirn auslösen, die schwerwiegende Folgen für die Persönlichkeit haben können. Studien zeigen, wie schwerwiegend die Auswirkungen sind.

Belmont – Erfahrungen in der frühen Kindheit prägen Menschen oft ihr ganzes Leben lang. Wer in jungen Jahren statt bedingungsloser Liebe emotionale Gewalt erlebt, dem fällt es schwer, als Erwachsener mit sich und der Welt im Reinen zu sein. Was vielen Eltern nicht bewusst ist: Emotionale Gewalt beginnt, wenn Kinder angeschrien oder beschimpft werden. Wie Neurowissenschaftler herausgefunden haben, kennt unser Gehirn nicht den Unterschied zwischen körperlicher und verbaler Gewalt.

Die Erziehungswissenschaftlerin Anke Elisabeth Ballman schreibt in ihrem Buch „Worte wie Pfeile – Über emotionale Gewalt gegen unsere Kinder und wie wir sie verhindern“ über die Prozesse, die im Gehirn von Kindern ablaufen, wenn sie angeschrien werden. „Worte können ein Kind erschüttern, tief verletzen, seine Entwicklung verändern, nachhaltig wirken oder sogar zum Erliegen bringen. Wenn ein Kind angeschrien, beschämt oder erpresst wird, ist das Gewalt. Ballman untermauert Ihre Aussagen mit Studien von Neurowissenschaftlern der Harvard Medical School.

Kinder können schwere Traumata erleben, wenn sie angeschrien werden – Studien lassen aufhorchen

Mit Hilfe sogenannter fMRT-Scans suchen die Forscher aus Harvard seit rund zwanzig Jahren nach dem Ort der Sprache im menschlichen Gehirn. Abschließend konnte dies noch nicht festgestellt werden – die Wissenschaftler konnten aber beobachten, dass die verantwortlichen Stellen im Scanner aufleuchten, sobald Angst, Aufregung, Stress oder Vorfreude im Spiel waren. Die Folge: Entsprechende körperliche Reaktionen bei den Betroffenen. Anhand ihrer Experimente konnten die Forscher nachweisen, dass Gewalt durch Sprache als ebenso bedrohlich empfunden wird wie körperliche Angriffe. Mit anderen Worten: Wer ein Kind anschreit, erpresst oder beschämt, kann ein schweres Trauma auslösen.

Studie der Harvard Medical School In ihrer Studie untersuchten die Wissenschaftler um Martin Teicher von der Harvard Medical School in Belmont (Massachusetts) 193 junge Erwachsene im Alter zwischen 18 und 25 Jahren. Anhand von Umfragen ermittelten sie, welche der Probanden in ihrer Kindheit und Jugend körperliche oder psychische Gewalt erfahren hatten dann Gehirnscans durchgeführt.

Wie die Forschung gezeigt hat, gibt es einen entscheidenden Unterschied zwischen Menschen, die als Kinder psychische Gewalt erlebt haben, und solchen, die keiner emotionalen Gewalt ausgesetzt waren. Diejenigen, die als Kinder verbalem Missbrauch und Stress ausgesetzt waren, hatten kleinere Hippocampusse als diejenigen, die keine Gewalt erlebt hatten. Ursache für den zu kleinen Hippocampus ist vermutlich die hormonelle Stressverarbeitung, die besonders bei Kindern unter fünf Jahren störanfällig ist.

Kleiner Hippocampus: Betroffene sind anfälliger für psychische Erkrankungen

Aber was bedeutet es, wenn Menschen einen zu kleinen Hippocampus haben? Tatsächlich spielt dieser Teil des Gehirns eine große Rolle bei der Bewertung und Regulierung von Emotionen sowie bei der Fähigkeit, mit Emotionen umzugehen. Konkret bedeutet dies, dass sie darüber entscheidet, wie Menschen mit Stress umgehen oder ob sie anfällig für psychische Erkrankungen sind. In der Studie waren diejenigen, die in der Kindheit Beleidigungen, Demütigungen und Bedrohungen erlebt hatten, eher depressiv, litten an Angststörungen, posttraumatischen Belastungsstörungen oder Borderline-Persönlichkeitsstörungen.

Anmerkung der Redaktion: Dieser Text ist bereits in der Vergangenheit erschienen. Er war für viele Leser von besonderem Interesse. Deshalb bieten wir es wieder an.

Eltern können sich wahrscheinlich manchmal nicht verkneifen, laut zu werden oder ein Kind anzuschreien, weil sie selbst gestresst sind. Ist dies jedoch der Fall, können sie den Fehler durch einen entscheidenden Schritt wiedergutmachen: Wenn sie sich einmal aufrichtig beim Kind entschuldigen, kann das Vertrauen und die Gewissheit, dass die liebevolle Bindung wieder hergestellt ist, deutlich gestärkt werden.