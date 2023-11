Laut Bericht unterbricht Apple die Arbeit an iOS 18 und mehr, um sich auf Fehlerbehebungen und Qualität zu konzentrieren

Apple verdoppelt seine Wirkung, um die Softwarequalität von iOS, macOS und watchOS insgesamt zu verbessern. Laut einem neuen Bericht von Bloomberg, Apple hat letzte Woche die Entwicklung neuer Funktionen für iOS 18, macOS 15 und watchOS 11 unterbrochen, um an der Behebung von Fehlern zu arbeiten. Die Entscheidung soll auch Auswirkungen auf visionOS gehabt haben.

BloombergMark Gurman von ’s erklärt, dass Apple letzten Monat die „erste Version“ der nächstjährigen iOS 18-, macOS 15- und watchOS 11-Versionen fertiggestellt hat. Bei der Überprüfung dieses Updates stellten die Teams jedoch eine ungewöhnliche Anzahl von Fehlern fest.

Der Bericht erklärt, dass Apples jüngste Entwicklungsrunde für die Firmware-Updates im nächsten Jahr „nicht so reibungslos verlaufen ist“, wie das Unternehmen es sich gewünscht hätte. Aus diesem Grund forderten die für Apples Softwareentwicklungsbemühungen verantwortlichen Führungskräfte die Teams auf, „die Entwicklung aller neuen Funktionen eine Woche lang einzustellen, um an der Behebung der Fehler zu arbeiten“.

Normalerweise begannen die Apple-Ingenieure nach Abschluss der ersten „Meilenstein“-Veröffentlichung eines Software-Updates sofort mit der Arbeit am zweiten Meilenstein. In diesem Jahr habe das Unternehmen jedoch „den Beginn der Arbeiten am zweiten Meilenstein-Release verschoben“, um sich auf die Bereinigung zu konzentrieren.

Da Tausende verschiedener Apple-Mitarbeiter an verschiedenen Betriebssystemen und Geräten arbeiten, die nahtlos zusammenarbeiten müssen, kann es leicht zu Störungen kommen. „Es ist ein Problem, bei dem 10.000 Leute Code eingeben und das Betriebssystem völlig kaputt machen“, sagte eine mit der Situation vertraute Person.

Berichten zufolge hat Apple letzte Woche die einwöchige Pause bei der Entwicklung neuer Funktionen eingeführt, die diese Woche aufgehoben wird.

Der heutige Bericht von Bloomberg bietet auch einige umfassende Details darüber, wie Craig Federighi, Apples Software-Engineering-Chef, im Laufe der Jahre daran gearbeitet hat, die Softwarequalität zu verbessern:

Im Jahr 2019 überarbeitete er die Art und Weise, wie Apple Software entwickelt, um Probleme abzuwenden. Bei diesem Ansatz muss jede Funktion manuell aktiviert werden – über einen Prozess namens „Feature Flags“, sodass Mitarbeitertester die Auswirkungen auf das Gesamtsystem isolieren können, bevor sie sie hinzufügen. In diesem Jahr verabschiedete er auch das, was bei Apple als „The Pact“ bekannt ist. Die Vereinbarung fordert, dass Mitarbeiter niemals wissentlich „Regressionen“ zulassen dürfen – wenn Software, die einmal funktioniert hat, nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert – und Fehler schnell beheben dürfen. Die Richtlinien von Federighi haben geholfen: Die Software-Releases von Apple waren in den letzten Jahren weniger fehlerhaft und es mussten weniger Funktionen verzögert werden.

Was dies genau für neue Funktionen in iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 und watchOS 11 bedeutet, bleibt abzuwarten. Bloomberg bezeichnet diese einwöchige Pause als „seltenen Schachzug“.