Laut Bericht beherbergt Italien die weltweit größte Anzahl von schattenchinesischen „Polizeistationen“ – POLITICO

Italien beheimatet weltweit die größte Anzahl inoffizieller chinesischer „Polizeistationen“, heißt es in einem Bericht einer spanischen Menschenrechtsgruppe.

Safeguard Defenders sagte am Montag, es habe 48 weitere Stationen identifiziert, von denen sich 11 in Italien befinden, weitere befinden sich unter anderem in Kroatien, Serbien und Rumänien.

Der Bericht sagte auch, dass die Zusammenarbeit der italienischen Regierung mit der chinesischen Zentralregierung direkt zur Einrichtung dieser Stationen im Jahr 2016 beigetragen habe.

„Eine bilaterale Vereinbarung des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit aus dem Jahr 2015 über gemeinsame Polizeipatrouillen mit der italienischen Regierung scheint direkt zur späteren Einrichtung europäischer „Pilot“-Stationen in Mailand in den Jahren 2016 (durch die Wenzhou-Polizei) und 2018 (durch die Qingtian-Polizei) beigetragen zu haben.“ sagte der Bericht.

Italien ist die Heimat von 330.000 chinesischen Bürgern, so die Zahlen von 2021 von Istat, der nationalen Statistikbehörde. Die italienischen Stationen befinden sich in Rom, Mailand, Bozen, Venedig, Florenz, Prato – einer Stadt in der Nähe von Florenz, die die größte Anzahl chinesischer Einwanderer pro Kopf in Italien beherbergt – und Sizilien.

Die neuen Enthüllungen folgen einem im September von Safeguard Defenders veröffentlichten Bericht über chinesische Polizeistationen im Ausland. Dieser Bericht enthüllte 54 Stationen auf der ganzen Welt, hauptsächlich aber in Europa. Die neuen Daten bringen die Zahl solcher Stationen auf mehr als 100.

Die Stationen erbringen nominell Verwaltungsdienste, waren aber auch in der „verdeckten und illegalen Polizeiarbeit“ aktiv, so die damalige Organisation.

Die sogenannten Übersee-Servicestationen bieten chinesischen Bürgern diplomatische Dienstleistungen an, etwa die Erneuerung ihres Führerscheins – sie versuchen aber auch, chinesische Dissidenten in Europa zum Schweigen zu bringen.

Zusätzlich zu den bereits aufgedeckten Operationen in Spanien und Serbien wurde mindestens eine „Überredungsaktion zur Rückkehr“ von der Wenzhou-Station in Paris durchgeführt. Safeguard Defenders sagte, dass dies in seinem neuen Bericht „den Aussagen der Behörden der VR China widerspricht, dass die Stationen lediglich ‚Verwaltungsdienste‘ erbringen“.

Eine Reihe von Ländern wie Deutschland, die Niederlande und Kanada haben begonnen, sich mit dem Thema zu befassen und Untersuchungen eingeleitet, aber Italien gehört zu denjenigen, die bisher eher zurückhaltend waren.

„Bis heute gehört die italienische Regierung trotz der größten Anzahl von Verbindungsposten auf ihrem Boden zu den ganz wenigen europäischen Ländern, die noch nicht öffentlich eine Untersuchung der chinesischen Übersee-Polizeistationen angekündigt oder ihre Illegalität erklärt haben“, heißt es in dem Bericht.

POLITICO hat die italienische Regierung um eine Stellungnahme gebeten.