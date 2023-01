Bed Bath & Beyond Inc. sagte, es habe nicht die Mittel, um seine Banken zurückzuzahlen, nachdem sie festgestellt hatten, dass der Einzelhändler mit seinen Kreditlinien in Verzug geraten ist.

Die Haushaltswarenkette sagte, sie habe am Mittwoch eine Mahnung von JPMorgan Chase & Co. erhalten. Die Banken fordern eine sofortige Rückzahlung aller ausstehenden Kredite aus dem Kreditvertrag.