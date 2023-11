Laut Arzt ist Oralsex bei Kehlkopfkrebs schlimmer als Rauchen

Ein junger Arzt sagt, Oralsex sei ein größerer Risikofaktor für die Entstehung von Kehlkopfkrebs als Rauchen.

Dr. Daria Sadovskaya gab die Erklärung in einem viralen TikTok-Video ab – obwohl die American Cancer Society den Tabakkonsum als Risikofaktor Nr. 1 für die als Oropharynxkrebs bekannte Krankheit anführt.

„Wollen Sie damit sagen, dass Oralsex nachweislich die häufigste Ursache für Kehlkopfkrebs ist?“ fragte ein TikTok-Benutzer Sadovskaya, die mit einem Video antwortete, in dem sie unverblümt sagte: „Ich habe gesagt, was ich gesagt habe.“

Die American Cancer Society nennt Oralsex als eine mögliche Ursache für Kehlkopfkrebs, da beim Sex das humane Papillomavirus, allgemein bekannt als HPV, übertragen werden kann.

HPV ist die häufigste sexuell übertragbare Infektion, mit schätzungsweise 13 Millionen neuen Fällen pro Jahr in den USA. Es ist so weit verbreitet, dass nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention „fast alle sexuell aktiven Männer und Frauen irgendwann in ihrem Leben mit dem Virus infizieren“.

Während HPV normalerweise innerhalb von zwei Jahren von selbst verschwindet, merken die meisten Menschen nicht, dass sie es haben, was bedeutet, dass sie die Krankheit unabsichtlich verbreiten können.

„Männer erkranken häufiger an Kehlkopfkrebs, wenn sie Oralsex mit Frauen haben, da Frauen mit größerer Wahrscheinlichkeit das (HPV-)Virus in ihrem Genitalbereich in sich tragen“, erklärte Sadovskya.

Tatsächlich waren Männer stärker von HPV-assoziiertem Oropharynxkrebs betroffen, wobei laut ACS die Diagnoseraten bei Männern von 2015 bis 2019 jährlich um 2,8 % stiegen.

Dr. Daria Sadovskaya gab diese Erklärung letzten Monat in einem viralen TikTok-Video ab – obwohl die American Cancer Society den Tabakkonsum als Risikofaktor Nr. 1 für die als Oropharynxkrebs bekannte Krankheit anführte. TikTok / @sadovskaya_doctor

Allerdings stiegen die Raten auch bei Frauen um 1,3 %, wobei Sadovskya Männern rät, beim Oralsex Kondome zu tragen.

Das Video des Experten wurde 52.000 Mal aufgerufen, doch ein Nutzer sagte, er sei trotz des Risikos nicht bereit, auf Oralsex zu verzichten.

„Das wird mich nicht aufhalten“, erklärten sie dreist.

Schauspieler Michael Douglas sagte dem Guardian bereits 2013, dass Oralsex die Ursache für Kehlkopfkrebs sei.

„Ohne zu sehr ins Detail gehen zu wollen, dieser spezielle Krebs wird durch HPV verursacht, das tatsächlich durch Cunnilingus entsteht“, erklärte er damals.

Schauspieler Michael Douglas sagte dem Guardian bereits 2013, dass Oralsex die Ursache für Kehlkopfkrebs sei. Getty Images

Männer waren stärker von HPV-assoziiertem Oropharynxkrebs betroffen, wobei die Diagnoseraten bei Männern von 2015 bis 2019 jährlich um 2,8 % stiegen. Matthieu – stock.adobe.com

Im Jahr 2021 entdeckten Forscher, dass Menschen mit 10 oder mehr Oralsex-Partnern ein mehr als viermal höheres Risiko hatten, an HPV-bedingten Mund- und Rachenkrebs zu erkranken.

Nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention nehmen 41 % der Teenager im Alter von 15 bis 19 Jahren an Oralsex teil.

Junge Menschen im Alter von 15 bis 24 Jahren waren für fast die Hälfte der 26 Millionen neuen sexuell übertragbaren Krankheiten im Jahr 2018 verantwortlich.

Im Jahr 2021 entdeckten Forscher, dass Menschen mit 10 oder mehr Oralsex-Partnern ein viermal höheres Risiko hatten, an HPV-bedingten Mund- und Rachenkrebs zu erkranken. deagreez – stock.adobe.com

Es besteht jedoch die Hoffnung, dass der HPV-Impfstoff dazu beitragen könnte, die Häufigkeit von Kehlkopfkrebs in Zukunft zu senken.

Derzeit zielt der HPV-Impfstoff darauf ab, reproduktiven Krebs zu verhindern, obwohl die Centers for Disease Control and Prevention erklärten, dass er Schutz gegen die Virusstämme bietet, die auch Oropharynxkrebs verursachen.

Die aktuellen Leitlinien in den USA empfehlen 11- und 12-Jährigen, zwei Dosen des HPV-Impfstoffs zu erhalten, Personen im Alter von 9 bis 26 Jahren sind jedoch zur Impfung zugelassen.

Dennoch hatten bis 2020 nur etwa 54 % der Jugendlichen den Impfstoff erhalten.

Dr. Eric Adjei Boakye untersuchte Anfang des Jahres für die American Association for Cancer Research den Mangel an Wissen über HPV.

„Über 90 % der HPV-assoziierten Krebserkrankungen könnten durch die HPV-Impfung verhindert werden, doch die Impfaufnahme bleibt suboptimal“, stellte er fest.











