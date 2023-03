LAUSD-staking: arbeiders in het schooldistrict eisen een voltijdbaan, “respectvolle behandeling” en meer personeel

CNN

—



Een vakbond die 30.000 schoolbewaarders, cafetariamedewerkers, buschauffeurs en ander ondersteunend personeel in Los Angeles vertegenwoordigt, begint dinsdag met een driedaagse staking, waardoor de lessen voor meer dan een half miljoen studenten effectief worden stopgezet.

Leden van SEIU (Service Employees International Union) Local 99 zullen hun baan opzeggen nadat bijna een jaar onderhandelen met het Los Angeles Unified School District niet heeft geleid tot een contractresolutie.

Hoofdinspecteur Alberto Carvalho kondigde aan dat scholen vanaf dinsdag zouden worden geannuleerd voor studenten nadat last-minute onderhandelingen, waaronder nieuwe verhogingsaanbiedingen, waren mislukt.

De vakbond wil “billijke loonsverhogingen, meer voltijds werk, respectvolle behandeling en meer personeel voor betere studentendiensten”, zei het.

Het gemiddelde salaris van de werknemers is 25.000 dollar per jaar, en de meesten werken parttime, wat volgens de vakbond tot personeelstekorten heeft geleid.

De vakbond krijgt steun van United Teachers Los Angeles, een vakbond die ongeveer 30.000 leraren vertegenwoordigt in het op één na grootste schooldistrict van het land.

UTLA zei dat leraren deze week zullen deelnemen aan een solidariteitsstaking en deelnemen aan SEIU-bijeenkomsten.

Leden van SEIU Local 99 – Education Workers United – zeiden dat ze willen:

• Een loonsverhoging van 30% plus een extra $ 2 per uur gedurende de komende vier jaar

• Meer arbeidsuren voor deeltijdwerkers

De nieuwste aanbiedingen die maandag door het schooldistrict van Los Angeles zijn aangekondigd, omvatten:

• Een terugkerende loonsverhoging van 23%, plus een contante bonus van 3%

• Een minimumloon van $ 20 per uur

• Volledige zorgtoeslag voor wie minimaal vier uur per dag werkt.

Het schooldistrict heeft geprobeerd te goeder trouw te onderhandelen, zei Carvalho, de hoofdinspecteur van LAUSD.

“Volgens de wet van Californië kunnen we het schoolsysteem niet failliet laten gaan. We kunnen het schoolsysteem niet in het rood drijven. En als we zouden instemmen met alle eisen, dan zouden we precies daar zijn, dat is wettelijk niet toegestaan”, zei Carvalho tegen CNN.

Wie slaat toe en waarom?

Wie slaat? Cafetaria werknemers Buschauffeurs bewaarders Assistenten speciaal onderwijs Andere essentiële schoolwerkers United Teachers Los Angeles-leden. in solidariteit (~35.000 leraren)Waar vragen ze om? Billijke loonsverhogingen: de gemiddelde werknemer verdient $ 25.000 Meer fulltime werk, gericht op werving en behoud van personeel Respectvolle behandeling Verhoogde personeelsbezettingWat zegt de schooldirectie? Ondanks dat ze een ‘historisch bod op tafel hebben gelegd’, weigert de vakbond ’te onderhandelen

“We wachten reikhalzend op een tegenvoorstel en we zijn klaar om nog een aantrekkelijk bod op tafel te leggen om de dialoog voort te zetten”, zei Carvalho. “Wij geloven dat een staking vermijdbaar is en moet worden vermeden, gezien de gevolgen die dat zou hebben in onze gemeenschap.”

Als de driedaagse staking doorgaat zoals gepland, zullen de studenten eronder lijden, zei de opzichter. Hij zei dat de staking het “vrijwel onmogelijk” zou maken om scholen open te houden in het district met meer dan 500.000 studenten.

“We moeten onze studenten niet de kans ontnemen om te leren”, zei Carvalho tegen CNN.

Maar het hoofd van de onderwijsvakbond zei dat de staking misschien wel de enige manier is om verandering af te dwingen.

“Als het district niet beseft dat onze leden waardevol zijn… als ze eenmaal stoppen met werken, verandert er niets”, zegt Max Arias, uitvoerend directeur van SEIU Local 99.

“Uiteindelijk willen we de scholen verbeteren – gelijkheid op scholen. Dat is wat we zoeken.”

De staking van deze week is de tweede keer in minder dan vijf jaar dat studenten uit Los Angeles school missen vanwege een staking.

Het district werd gesloten door een zesdaagse staking in 2019, toen de lerarenvakbond kleinere klassen, meer schoolpersoneel en hogere lonen eiste.

Het volgde op een golf van stakingen door het hele land, aangespoord door erbarmelijke schoolomstandigheden en leraren die verschillende banen hadden om hun rekeningen te betalen.

De hoofdinspecteur van LAUSD zei dat een staking van schoolpersoneel deze week een negatieve invloed zou hebben op studenten.

“We moeten tot een resolutie komen die het werk van onze toegewijde werknemers eer aandoet, terwijl we de rechten van onze kinderen respecteren op kwaliteitsvol onderwijs, maaltijden en toegang tot verrijkende schoolactiviteiten”, zei Carvalho.

Terwijl hij maandag aankondigde dat de scholen zouden sluiten, zei Carvalho dat het district hulp zou bieden aan gezinnen, waaronder het openen van 24 eet- en drinkgelegenheden, 154 scholen die toezicht zullen houden op studenten en ongeveer 120 door de stad beheerde locaties bij bibliotheken, recreatiecentra en andere locaties.

De dierentuin van Los Angeles biedt ook gratis toegang voor studenten vanwege de sluitingen en het dierentuinkampprogramma dat de hele dag duurt voor leerlingen van de kleuterschool tot en met de 5e klas twee gratis “verlengde zorg”-uren per dag toegevoegd.

Maar de leider van de vakbond zei dat hij de uitdagingen begrijpt waarmee gezinnen worden geconfronteerd wanneer scholen sluiten vanwege stakingen. Veel van de arbeiders zijn ook ouders van het schooldistrict.

“Als ouders en arbeiders van LAUSD weten de SEIU Local 99-leden dat een staking een opoffering zal zijn, maar het schooldistrict heeft de arbeiders ertoe aangezet om deze actie te ondernemen”, zei Arias in een verklaring.

“Gezinnen offeren al veel te lang op van armoedelonen. Studenten hebben te lang opgeofferd in schoolomgevingen die niet schoon, veilig of ondersteunend zijn voor iedereen, ‘zei Arias.

“Te veel werknemers zijn het slachtoffer geworden van intimidatie, simpelweg omdat ze verandering eisten. Genoeg is genoeg!”