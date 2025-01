Öffentliches Zoff um Pietro Lombardis Laura und Ex-Frau Sarah beginnen

30.01.2025 – 23:24 UhrLesezeit: 3 min.

Sarah Engels (links) und Laura Maria Rypa streiten sich. (Quelle: Imago / T-online)

Die Verlobte des DSDS-Stars und seine Ex-Frau streiten sich öffentlich. Laura Maria Rypa teilt sogar private Chat -Kurse mit Sarah Engels – die reagiert.

Seit seinem Sieg bei der Casting -Show „Deutschland Such Den Superstar“ vor 14 Jahren hat Pietro Lombardi nicht nur eine Sensation mit seiner Musik verursacht. Das Liebesleben des Sängers verwandelt sich auch regelmäßig in die Schlagzeilen. Seine Ehe endete 2016 in einem öffentlichen Schlammkampf mit dem damaligen DSDS-zweitplatzierten Sarah Engels.

Nach einer lauten Untersuchung seiner gegenwärtigen Verlobten Laura Maria Rypa musste sich die Polizei bewegen. Wöchentliche Vorwürfe von Gewalt gegen Pietro waren im Raum. In der Zwischenzeit tolerieren sich die Eltern von zwei kleinen Söhnen – aber der Frieden kehrt nicht zur Familie zurück.

Jetzt gibt es das nächste Geräusch, diesmal werden sich Laura und Sarah in den sozialen Medien gegenseitig loswerden. Auslöser: Eine kleine Krawatte der Sängerin gegen ihren Ex-Mann. Im Rahmen ihrer Teilnahme an „Schlag Den Star“ teilte Sarah ein Videogespräch mit dem Gegner Evelyn Burdecki, in dem unter anderem ein altes Sprichwort aus Pietro erschien.

Laura kommentierte den Beitrag mit „Wo ist der Witz hier? Ist es langsam, nicht wahr?“ – und wurde dann von Sarah gelöscht und blockiert, wie sie in ihrer Geschichte behauptet. Zu viel für die Mutter von zwei Kindern. „Es ist genug“, schreibt sie und macht deutlich: „Irgendwann ist ein Punkt erreicht, an dem ich nicht mehr ruhig sein kann und reden muss!“

Laura betont, dass sie immer in der Öffentlichkeit zurückgehalten und versucht hat, alles privat zu klären. Aber sie wollte nicht mehr akzeptieren, dass „diese Person einfach damit durchkommt und immer diese unbewussten Verspottungen ?

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa haben zusammen zwei Kinder. (Quelle: Imago/Christoph Hardt)

„Ich würde gerne alles sagen, aber die Kinder sollten nicht eingezogen werden, weil die Themen der Kinder hier kein Geschäft haben“ Kümmere dich immer um andere Dinge. „Und wir wissen beide was.“

Eine Reaktion des Sängers, der ebenfalls einen Sohn mit Pietro hat, war nicht lange auf sich. „Es tut mir so leid, dass Ihr Leben so langweilig ist, dass Sie ständig mit meinem beschäftigt sind. Aber wenn Sie etwas erwerben möchten, unabhängig von mir, wäre ich Ihnen sehr dankbar“, schrieb Sarah Ihnen durch private Nachricht an Laura , der die Chat -Geschichte veröffentlichte – zusätzlich zu anderen -.

Die Sängerin teilte auch eine Erklärung in ihrem Instagram -Konto ab. „Eigentlich wollte ich nur froh sein, dass ich die Chance hatte, in diesem Fernsehformat wieder da zu sein, und ja, in diesem Video ging es um einen humorvollen Kampf, den Evelyn und ich uns gegenseitig drücken, dass dieses Video nicht über den anderen lachen sollte.

Sarah Engels teilte diese Erklärung auf Instagram. (Quelle: Instagram.com/sarellax3)

Sie fügt hinzu: „Leider suchen einige Leute immer nach Möglichkeiten, mich anzugreifen, zu ärgern und Aufmerksamkeit zu erregen. Normalerweise drücke ich mich aus, weil ich denke Frieden, aber einige fühlen sich noch mehr ermutigt, noch mehr Lügen zu verbreiten. „