Kiel. Als je de Jahreszeit niet meer weet, kom dan met de Spielmannszüge, vooral Day zu. Met de beste latere zorg begint u thuis. Een van de drie Kieler Spielmannzüge zegt dat je er in topvorm van kunt genieten: in de categorie „Marschparade“ jetzt de Spielmannszug des TV Jahn in Kiel-Elmschenhagen een Landesmeistermeisterschaft für entschieden. “We moeten genieten van een achtdaagse ontspannen show”, meldde de leider van de tv-show, Dominik Schweser.

Lees verder nach der Anzeige

Lees verder nach der Anzeige

In het Landeswettbewerb werden de Elmschenhagener van een internationale jury met juryleden uit de VS, Nederland en Duitsland besproken. De massale kritiek was de muzikale presentatie, de effecten van de georganiseerde show en de harmonie van muziek en show. Je traint de muziekinstrumenten van de tv en gaat jarenlang aan de slag. Marschiert bei dieser Präsentation auf eenm vorgegebenen Feld with aufgebautem Parcours.

Kiel-Elmschenhagen: Spielmannszug des TV Jahn hat keine Nachwuchssorgen

Rund 80 Mitglieder hat der TV Jahn, das Altersband ligt tussen vier en 58 jaar. Der Altersdurchschnitt ligt Laut Schweser op 20 jaar. Die jonge muziek bij Landeswettbewerb oorlogself Jahre alt. “We zijn ook rijk in ons leven”, zegt Schweser. Damit zei dat de Elmschenhagener Spielmannszug in Zeiten, in de veene Vereine unter Mitgliederschwund lead, gut aufgestellt.

Lees verder nach der Anzeige

Lees verder nach der Anzeige

Zowel de “Kieler Sprotten”, de muziek van de ETV in Ellerbek, zijn niet zo goed. Auch der Zug von NDTSV Holsatia aus Dietrichsdorf hat mit der tijd 30 Mitgliedern keine so breite Basis wie der TV Jahn. “We hebben een sterke gemeenschap, in onze eigen gemeenschap”, zegt voorzitter Fenja Stiewe dazu. De Dietrichsdorfern leven immers nog steeds, ruim 30 jaar later zal het jaar worden opgelost. “An Landesmeisterschaften nehmen wir alldings nicht meer teil”, meldt Stiewe. “Dafür is onze Altersdurchnitt zu hoch. Das wollen die meisten nicht mehr.”

De Elmschenhagener des TV Jahn immerhin auf 20 Auftritte, beide de “Kieler Sprotten” sinds etwa sechs. De musikzüge voor allem voor de laternelaufen im Herbst, bijvoorbeeld voor het zomerfestival, voor de opkomst van het Schützengilden en voor het kinderfestival. „We moeten regelmatig tijd in ons huis doorbrengen“, zegt Schweser. Tot zover de muziek van het tv-publiek in Krummbek, Melsdorf en Plön auf.

In Kiel kun je de Neulinge im Spielmannszug alles vanaf de snoek leren

Voor gezinnen met een klein budget is er veel muzikale belangstelling voor jongeren. “We komen graag, ook op dezelfde manier, met goede zorg”, meldt Schweser. “We brengen onze muziek naar alles – van het noteren van lessen tot spelen en marcheren.”

Als de instrumenten worden geplaatst, gaan de uniformen verloren. In het belang van de muziek van het tv-publiek zit er veel geld in die hand. Je kunt nu nieuwe huizen en schone huizen kopen. Voor de financiële steun van de Landeshauptstadt. Schweser: “Wij zullen die Mitglieder zu taxen niet in rekening kunnen brengen.”

Het uitproberen was een beetje een pijn in de kont. Woont u in de Landesmeisterschaften, dan kunt u een week in het klooster verblijven en met veel plezier trainingen volgen. “Wij zijn altijd familieleden, we zijn er trots op dat we u al 80 jaar snel van dienst kunnen zijn.”

Lees verder nach der Anzeige

Lees verder nach der Anzeige

Geübt werd bezocht door de sportlocaties van de scholen, in de winter in de Hallen. “We kijken ernaar uit om 50 meter van 100 meter grote velden te hebben”, zegt Schweser. “In Kiel is de organisatie van de leider van de Hallenbelegung aber niet altijd zo goed. We zijn ook gewend om spelletjes te spelen.”

KN