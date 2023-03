LONDEN – De vertrekkende baas van Sky News John Ryley heeft opgeroepen tot meer transparantie in de kamer van het Britse Lagerhuis en pleitte voor de eerste keer dat camera’s in stemlobby’s zouden moeten worden geïntroduceerd.

De mediabaas, die Sky verlaat na 17 jaar de leiding te hebben gehad later dit voorjaar, vertelde POLITICO’s Westminster Insider-podcast dat de regels voor het filmen in het parlement “ouderwets” zijn en aan herziening toe zijn.

Hij riep ook op tot een “serieuze discussie” over lobbybriefings op televisie, de geheime Downing Street-sessies waarbij geselecteerde journalisten dagelijks de woordvoerder van de premier aan de tand voelen.

“Die regels moeten worden versoepeld,” zei Ryley. “We moeten veel meer zien over wat er gebeurt in de kamer van het Lagerhuis. En ik ben helemaal voor een discussie met de (Commons) spreker over hoe we dat zouden kunnen aanpakken.

Parlementaire procedures worden sinds 1989 op televisie uitgezonden en er zijn strikte regels over wat wel en niet kan worden vertoond.

Er zijn momenteel 10 vaste camera’s in de zaal, allemaal bediend door het eigen omroepteam van het parlement. De feed van de kamer laat alleen de parlementslid zien die aan het woord is, of de parlementslid waar ze het over hebben.

“Zoals alle dingen, zou er evolutie moeten zijn in plaats van plotselinge verandering,” zei Ryley. “Maar (de regels) zijn een beetje ouderwets.”

Ryley wees op de fracking-stemming in september tijdens de laatste dagen van het regime van Liz Truss als bewijs dat camera’s in stemlobby’s moeten worden geïnstalleerd.

“Het was een buitengewone nacht van onrust”, zei hij. “(Er) waren duidelijk ruzies in de stemlobby’s – daar hebben we niets van gezien.”

Hij voegde eraan toe: “Het is niet aan de omroepen om te dicteren … Er moet een redelijke dialoog zijn tussen de twee groepen en evolueren naar een oplossing die in het belang is van de verbetering van de democratie.”

De directeur van de parlementaire omroep, John Angeli, vertelde de podcast dat elke beslissing om de stemlobby’s op televisie uit te zenden alleen aan de parlementsleden zou zijn.

New Kids On The Block

Elders in het interview nam Ryley een uithaal naar de startende omroepen Talk TV en GB News.

Gevraagd of hij nog steeds geeft om traditionele tv-kijkcijfers – nadat TalkTV-presentator Piers Morgan suggereerde dat ze minder relevant waren dan online clips en berichtgeving – zei Ryley: “Ja. Ik bedoel, de tv-nieuwszender hier genereert aanzienlijke inkomsten voor Sky News, en het zou heel dwaas zijn om dat te negeren. Dat is inderdaad best een handig argument voor mijn vrienden bij TalkTV, wier kijkerspubliek niet zo groot is als het onze.”

Ryley voegde eraan toe dat hij Talk TV of GB News helemaal niet als echte nieuwszenders zag.

“Ik zie ze niet echt als nieuwszenders”, zei hij. ‘Ze brengen geen nieuws. Ze behandelen geen laatste nieuwsverhalen zoals wij dat doen. En ze hebben geen journalisten die de verhalen kunnen breken zoals wij.”

TalkTV weigerde commentaar te geven.