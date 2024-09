Keulen. Ik ben in het seizoen, de goede tijden, slechte tijden …” – op de titelmelodie van de legacy soap “GZSZ” na 25 minuten plezier en intrige, vol conflict en drama. Als een van de volgende Daily Soaps in Duitse tv-shows, zal de serie van het Vorabendprogramm niet worden vergeten. Een nieuwe editie van „Good Times, Bad Times“ is beschikbaar van 19:40 tot 20:15 uur op RTL.

Lees meer over de Weergave

Lees meer over de Weergave

Waarschuwing: Spoilers! Hier leerde Sie, ze was gepassioneerd door de nacht.

“GZSZ” am Freitag, 27.9.2024: Vorschau auf Folge 8115

Paul is opgewonden, als een signaal Online-Flirt das geplant Date kurzfristig absagt. Sindsdien zal Alicia graag aanwezig zijn bij het dating-evenement. Zal het tot een moment komen?

Lees meer over de Weergave

Lees meer over de Weergave

Lilly is dankbaar dat Lars hem al zijn charme en steun heeft getoond en dat hij zijn hele leven met de kinderen heeft geleefd.

Pauls (Niklas Osterloh) Online Flirt is behulpzaam, waarbij Alicia (Josefin Bressel) cool is. Quelle: RTL / Rolf Baumgartner

“GZSZ” am Montag, 30.9.2024: Vorschau auf Folge 8116

Lars is erg blij, Lillys leeft nog. Wat is de Grund dafür?

Alicia en Paul spelen de Geschehene eilig. We hebben tenslotte allebei veel irritatie, dus we zullen er blij mee zijn zolang we anonieme Online-Flirts zijn – niet te missen, we zijn eerder geneigd om betrokken te raken.

Lees meer over de Weergave

Lees meer over de Weergave

Lilly (Iris Mareike Steen) geeft immers om Lars (Hardy Krüger), maar dan wel op een slechte manier. Quelle: RTL / Rolf Baumgartner

“GZSZ” am Dienstag, 1.10.2024: Vorschau auf Folge 8117

Tobias aarzelt nooit om samen met Emily een USB-stick aan een terminal te gebruiken. Als Emily Tobias in de Flugsimulator aufsucht, zal er een super-raschung zijn.

Lars ziet Lilly nog meer in zijn plan, en was er laatst blij mee. Er is een kans, er is een probleem maar anders wordt het opgelost?

Katrin (Ulrike Frank, links) is getrouwd met Emily (Anne Menden) en zorgt voor Tobias. Quelle: RTL / Rolf Baumgartner

“GZSZ” am Mittwoch, 2.10.2024: Vorschau auf Folge 8118

Moritz beslist of hij persoonlijk met hem wil communiceren. Zouden Jonas en Flo kunnen komen aufhalten?

Lees meer over de Weergave

Lees meer over de Weergave

Emily is blij met Jessica op de piste en kan zelfstandig werken. Maar morgen ben ik ook blij.

Emily (Anne Menden) wordt herenigd met Tobias (Jan Kittmann). Quelle: RTL / Rolf Baumgartner

„GZSZ“ op de Donnersdag, 3.10.2024: Keine Folge

Am Tag der Deutschen Einheit viel „GZSZ“ aus. Volg 8119 lauft am Freitag, 4. Oktober zur regulären Sendezeit.

Bekijk “GZSZ” online in Stream

Met de RTL+ streamingdienst sinds de huidige „GZSZ“ follow-up niet live is, zonder te hoeven wachten tot de online streamingdienst online gratis beschikbaar is – na verdere follow-up kunt u extra betalen voor uw Plus-Account. Het abonnement is één maand gratis, maar kost 6,99 euro voor Monat.

Lees meer over de Weergave

Lees meer over de Weergave

Erfenis van de Duitse dagelijkse soap

“Goede tijden, slechte tijden” is een goede manier om gelukkig te zijn, typische thema’s, met jongeren en jongeren die blij zijn om ze te ontmoeten. De serie speelt zich af in Berlijn en gaat verder met het leven van de Gerner-Clans en de families van Flemming, Moreno, Bachmann, Seefeld en Lehmann. “GZSZ” schreeuwt als beste Duitse omroep in de genres, 2010 met de Duitse omroepreis in de categorie “Beste tägliche Sendung” ausgezeichnet. Het was heel duidelijk dat de fan zich ervan bewust was dat de serie, die was geïnspireerd door een miljoenenpublicatie, de eerste zou zijn in de eerste 230 na een bewerking van de serie “The Restless Years”, die van 1977 tot 1981 in Australië werd geproduceerd. Eerst van Folge 231 werden we blootgesteld aan de Duitse TV-Publikum ausgerichtet Drehbücher versasst.

Lees meer over de Weergave

Lees meer over de Weergave

Een concept dat in Nederland sinds 1990 lijkt te zijn ontstaan ​​met de Daily Soap „Good times, bad times“, die zijn weerslag heeft gevonden in het Australische Vorbild. Sinds juli 2018 wordt de Duitse serie uitgegeven onder de naam „Au Rhythme de la Vie“ (in het Duits: Im Rhythmus des Lebens). Alles bij elkaar genomen mag de man zelf niet van de Folge worden gescheiden totdat hij begint en over 26 jaar sterft, maar het is niet direct aan de Folge 6063 eingestiegen.

Ook in ongewone situaties schittert RTL Specials van „Goede Tijden, Slechte Tijden“. Op het 25-jarig jubileum van mei 2017 komt er in de zomer van 2018 een ander special vervolg en komt er een Mallorca vervolg in de filmlengte.

Ontwerp en productie: sterren uit de cast van “GZSZ”

Niet dat de serie zelf een erfenis is. Voor het eerst dat ze geïnteresseerd zijn in Schauspieler und Schauspielerinnen war „GZSZ“, zijn we niet in het eerste station in onze carrière, vooral niet voor alle jumpstarts. Oliver Petszokat, Jeanette Biedermann, Rhea Harder, Yvonne Catterfeld en vele andere castleden waren volledig niet beschikbaar voor hun verblijf in „GZSZ”.

Bij sommige muzikanten en muziekinstrumenten in de serie is de kans groter dat ze aanwezig zijn – de Bands Caught in the Act en Just Friends zijn populair. Ze genieten vaker van muziek en prominentere personages in hun series. Der Gastauftritt von Gerhard Schröder, damas niedersächsischer Ministerpresident, zorgde voor een Rekordquote van 6,73 miljoen Zuschauerinnen en Zuschauern.

RND/tr