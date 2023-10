Die Wirtschaftskrise in Argentinien verschärft sich, zwei von fünf Menschen leben unterhalb der Armutsgrenze

Die argentinische Zentralbank hat am Donnerstag zum sechsten Mal in diesem Jahr den Leitzins des Landes angehoben. Dies ist ein weiterer Versuch, die steigenden Preise einzudämmen, die die Einkommen stark belasten und Millionen Menschen unter die Armutsgrenze treiben.

Der Satz wurde von 118 % auf 133 % angehoben, kurz nachdem die Inflationsdaten vom September zeigten, dass die Verbraucherpreise im Land im Monatsvergleich um 12,7 % und im Jahresvergleich um 138 % anstiegen, was den höchsten Wert seit drei Jahrzehnten darstellt.

Laut einem Bericht des Nationalen Instituts für Statistik und Volkszählung (INDEC), der letzten Monat veröffentlicht wurde, haben steigende Preise die Armutsquote Argentiniens im ersten Halbjahr 2023 auf 40,1 % steigen lassen. Das bedeutet, dass zwei von fünf Menschen in Argentinien jetzt unter der Armutsgrenze leben Armutsgrenze, etwa 11,8 Millionen Menschen.

Ein weiterer Bericht des Think Tanks Center of Argentine Economic Politics (CEPA) zeigte, dass die Löhne im Land nicht in der Lage sind, mit der Inflation mitzuhalten, da der Durchschnittslohn im August nur 85,6 % des Grundnahrungsmittelkorbs abdeckte.

Einige Analysten gehen davon aus, dass die jüngste Leitzinserhöhung angesichts der tiefgreifenden Wirtschaftskrise möglicherweise zu spät gekommen ist.

„Es ist nicht länger sinnvoll, den Zinssatz zu erhöhen, die Erwartungen sind verschwunden und eine Erhöhung zum jetzigen Zeitpunkt wird die Flucht von Pesos in Dollar nicht eindämmen“, sagte ein nationaler Private-Banking-Manager unter der Bedingung der Anonymität gegenüber Reuters.

Private Analysten prognostizieren für dieses Jahr eine Inflation von 173,2 %, während die Ratingagentur Moody’s für dieses Jahr 200 % und für 2024 350 % prognostiziert.

Die Zinserhöhung erfolgte nur zehn Tage vor den für den 22. Oktober geplanten Präsidentschaftswahlen im Land. Die meisten Kandidaten haben versprochen, die Ausgaben zu kürzen, um das argentinische Haushaltsdefizit zu schließen, ein Schlüsselelement, das die Inflation antreibt. Allerdings hat der Außenseiterkandidat Javier Milei, der die Präsidentschaftsvorwahlen im August gewann, den Schwerpunkt seines Wahlkampfs auf die vollständige Abschaffung des Peso und die Einführung des US-Dollars gelegt.

