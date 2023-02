Last Generation: Wer für uns bleibt, verdient viel mehr als Bali

Ein junges Klimaaktivisten-Ehepaar hat eine Anhörung vor dem Landgericht in Bad Cannstatt ausfallen lassen, weil sie lieber nach Bali geflogen sind. Doppelmoral? Kein Stück! Und sicherlich kein Grund zur Aufregung.

Wieso den? Luisa und Yannick sollen als Klimaaktivisten vor Gericht erschienen sein, weil sie sich an eine Bundesstraße geklebt haben. Stattdessen fuhren sie lieber als Privatpersonen in ihrer zweiten Haut in den Urlaub. Der Sprecher der „Last Generation“ hat recht: „Man muss sie auseinanderhalten können.“

Soli für Klimakleber

Um den Neidern künftig jede Grundlage zu nehmen, sollte jeder Mensch ein gesetzlich garantiertes Grundrecht auf einen schönen Fernurlaub haben. Und weil die Klimareferenten einen sehr schweren Job haben und es immer wieder ertragen müssen, von Polizisten von der Straße geholt zu werden, soll es für sie Urlaubsgeld geben.

Nein, wie ein Urlaubs-Solo. Bezahlt von all den Fahrern, die nicht nur aus niederen Motiven die Luft verschmutzen, sondern auch noch die Frechheit haben, sich bei den Luisas und Yannicks der „letzten Generation“ darüber zu beschweren, dass sie zu spät zum Büro kommen. Und die Richter, die es gewagt haben, Yannick und Luisa vorzuladen, anstatt ihnen einen Reiseführer für Bali zu geben.

B10 ist nicht gerade eine deutsche Weinstraße

Besonderer Dank geht an die Bali-Touristen Luisa und Yannick. Sie brachten unmenschliche Opfer. Stellen Sie sich vor, wo die beiden stecken geblieben sind: auf der B10 bei Stuttgart. Nicht die Deutsche Weinstraße, nicht die Deutsche Alpenstraße oder gar die Roßfelder Panoramastraße, wo man als Klimakleber die schöne Aussicht ein bisschen genießen könnte. Selbst in eingefleischten Klimaaktivistenkreisen gilt die B10 als die härteste Straße der Welt.

Da fragt man sich, warum das Paar seinen Urlaub nicht gleich mit einer ganzen Weltreise zur Erholung anlegt: New York, Rio, Tokio. Alles ist natürlich privat. Mit ihrem Klimakonto können sich die beiden die Flüge leisten – und das ohne schlechtes Gewissen. Oder haben Sie das Klimakonto als Klimaplakette aufgeladen? Egal, Hauptsache Urlaub.

Wenn Sie in Baden-Württemberg leben, brauchen Sie Bali wirklich nicht

Und wenn sie zurückkommen, werden sie merken: Wer Baden-Württemberg hat, braucht Bali eigentlich nicht. Ähnlich steht es auf „Baden-Württemberg – DAS LÄND“, einem offiziellen Ausflugsziel des südwestlichsten Bundeslandes im Internet:

„THE LÄND muss nicht wie London, Mumbai oder Tokio aussehen, um ein Sehnsuchtsort zu sein. Schließlich punkten wir mit ganz anderen Vorteilen: zum Beispiel mit Stuttgart, der Landeshauptstadt mit rund 610.000 Einwohnern.“ Und weiter unten: „Umgeben von Weinbergen, Feldern, Wäldern und Wiesen. Typisch für DAS LAND. Denn wie in Stuttgart sind auch unsere anderen Innenstädte in Mannheim, Karlsruhe, Freiburg im Breisgau, Heidelberg und Ulm naturverbunden. Ein Vorteil, der dank eines gut ausgebauten Straßen- und öffentlichen Verkehrsnetzes gut genutzt werden kann.“

Und da sie nach ihrem Urlaub auf Bali als Privatpersonen wieder aus ihrer zweiten Haut geschlüpft sind und wieder Klimaaktivisten sind, können sie dieses ausgebaute Straßennetz gleich für ihre harte Arbeit nutzen.