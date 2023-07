tz Welt

Aus: Bettina Menzel

Aufführung des Theaterstücks Jedermann von Hugo von Hoffmannsthal, das jährlich im Rahmen der Salzburger Festspiele stattfindet (Bild vom 17. Juli 2023). © IMAGO/Rudi Gigler

Bei den Salzburger Festspielen wählen Klimaaktivisten der letzten Generation eine Protestform, die den Zuschauer im Unklaren lässt, ob sie Teil der Inszenierung ist.

Salzburg – Die Klimademonstrationen der letzten Generationen sorgen immer wieder für Aufsehen. Bei der Uraufführung des Stücks „Jedermann“ bei den Salzburger Festspielen am Freitagabend sorgte jedoch vor allem eine neue Protestform für Verwirrung. Den Zuschauern war zunächst offensichtlich nicht klar, was Teil der Inszenierung war und was nicht.

Störende Aktion oder Teil des Spiels? Düstere Neuinszenierung des Regisseurs

Den Besuchern der Salzburger Festspiele dürfte das Stück „Jedermann“ von Hugo von Hoffmannsthal besser bekannt sein als dem Durchschnittsmenschen. Doch wohl aufgrund der gestalterischen Freiheit des Regisseurs bei der Inszenierung war ein Protest der „Letzten Generation“ bei der Uraufführung des Stücks zunächst nicht eindeutig als solcher zu erkennen. Der Klimaschutz schien sich nahtlos in die düstere Neuproduktion einzufügen. Wie die Nachrichtenagentur APA berichtete, riefen etwa zur Hälfte des Auftritts am Freitagabend im Saal verteilte Aktivisten Parolen wie „Wir sind alle die letzte Generation!“ Dann wurden sie aus dem Saal geführt und das Stück ging weiter. Störende Handlung oder Teil der Inszenierung? Laut APA war dies für die Zuschauer zunächst unklar.

Die Verwirrung im Publikum war wohl auch deshalb so groß, weil Regisseur Michael Sturminger im Rahmen der Inszenierung zu Beginn der Vorstellung Aktivisten in Warnwesten die Bühne stürmen ließ. Anschließend besprühten sie im Theaterstück die Fassade der Villa des Protagonisten „Jedermann“ orange. Orange ist auch die Farbe der „Last Generation“ und findet sich beispielsweise im Logo der Umweltaktivisten wieder. Offenbar kein Zufall: Laut APA enthielt das Stück weitere Anspielungen auf die Klimakrise und war von umfangreicher Kapitalismuskritik geprägt. Der Zuschauer erlebe mit dem Protagonisten des Stücks „was passiert, wenn wir erst anfangen zu denken und zu handeln, wenn es zu spät ist“, erklärte Sturminger laut dpa zu seiner Inszenierung.

Ein Klimaaktivist der letzten Generation wird im Mai 2023 in Wien von der Polizei verschleppt. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/EXPA/Slovencik

Die letzte Generation in Österreich will mit einer Protestaktion „der Gesellschaft einen Spiegel vorhalten“.

Der Teil der letzten Generation in Österreich bekannte sich am Freitagabend zu dem Protest. In ihrer Stellungnahme hieß es, die Aktivisten hätten „Schauspieler und Publikum in Salzburg friedlich mit der gleichen Frage konfrontiert“, mit der sich „Jedermann“-Autor Hugo von Hofmannsthal vor über 100 Jahren beschäftigt habe: „Was bleibt von einem Menschenleben?“ Halten Sie der Gesellschaft einen Spiegel vor. „Fühlen wir uns zu bequem, um uns selbst zu retten?“ Das Twitter-Profil der Gruppe lautete.

Die Klimaaktivisten verstehen sich als die letzte Generation vor dem Kipppunkt – also der Schwelle, bei deren Überschreitung eine kaskadenartige Verschärfung der Klimakrise einsetzt (bme mit dpa/AFP).