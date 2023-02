In Britse Supermärkten is de Gemüse derzeit rar und kann daher nur begrenzt angeboten werden. Die Regierung verweist auf schlechts Wetter in den Anbauregionen en rät heimische Spezialitäten wertzuschätzen. Doch so einfach is nicht.

Die Rübe-hoed in Großbritannien gerade Konjunktur – dank Landwirtschaftsministerin Therese Coffey. Tomaten, Gurken en Salat zonder de tijd om te bekommen, Supermärkte rationieren manche Sorten, auch Marktführer Tesco en Discounter Aldi. Koffie is niet duidelijk of demonstratief niet te bestellen. Die Britten hebben mogelijk de geheimzinnige spezielitäten die wertschätzen waren, die de conservatieve politici en sagte zeiden: “Viele Leute essen derzeit Rüben.” Nun hat sie den Salat – of vielmehr den Spott. “Lasst sie Rüben essen”, titel van Zeitung “Daily Mirror” – in Anlehnung en das berühmte Zitat “Wenn sie kein Brot haben, dann sollen sie Kuchen essen”, das der Französischen Königin Marie-Antoinette in den Mund gelegt wird.

In de sociale media werden de besten Rübenrezepte gesucht. “Das Land braucht Sie. Was kann man mit Rüben zubereiten – vor allm as Ersatz für Tomaten”, twitterde de Wissenschaftler Mike Galsworthy nur halb im Spaß en het adres van Star-Köchin Nigella Lawson. In twee of vier weken werd de situatie entspannt haben, sagte minister in Coffey. Doch de lage ernst, is de tak die overbelast is. “Tomaten, Paprika en Auberginen werden voor het eerst im Mai in großen Mengen erhältlich sein, also wird es longer as ein paar Wochen dauern”, zei Lee Stiles van Erzeugerverband Lea Valley Growers Association (LVGA) van de BBC. Het is mogelijk om voor Britse producten te spuwen, um den Mangel auszugleichen – dafür hätten sie früher anpflanzen müssen.

Coffey: “Wir können das Wetter in Spanien nicht kontrollieren”

Am Freitag warten die Lauch-Produzenten, die heimisch Vorräte könnten bis April erschöpft sein. Zum Davidstag am 1. Maart, wenn meerdere Waliser zu Ehren Nationalfeiertags Lauchgerichte zubereiten, müssten meerdere Verbraucher vermutlich bereits auf Importware zurückgreifen. Voor de Regierung is duidelijk, wer Schuld hat: de ongewenste kalte Wetter in de Anbaugebieten Spanien en Marokko. “Wir können das Wetter in Spanien nicht kontrollieren”, zei Ministerin Coffey over de Jahrestagung van de Bauernverbandes NFU. Dat wetter in de Tat ein Faktor, betonte der Lebensmittelexperte Ged Futter. Aber eben nur ein Grund von vielen. Meer verwies auf Deutschland: Dort gebe es keine Engpässe, wie auch deutsche Einzelhändler jungst in oneer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bestätigten.

Branchenkenner werfen der britsen Regierung eine Kraut-und-Rüben-Politik vor. Dus zorg ervoor dat de Gemüseproduzenten trotz steigender Strom- und Gaspreise nach Beginn des Russisch Kriegs tegen de Oekraïne von Energiesubventionen ausgeschlossen. Der Einsatz von Gewächshäusern zur Zucht etwa von Tomaten lohne sich deshalb im Winter nicht mehr. “Sie pflanzen here nicht mehr so ​​much Sachen an, weil es unwirtschaftlich ist”, zei Adam Leyland, chef-kok van Branchenblatts “The Grocer”, van de BBC. Die Folge: Großbritannien importiert im Winter rund 95 Prozent der Tomaten. Doch nun kam nur een Viertel der in Spanje of Marokko bestellten Ware an. Experte Futter betonte, Einzelhändler würden den Herstellern viel zo wenig bezahlen. Het model met vaste prijs-kwaliteitverhouding kan niet worden aangepast aan de inflatie.

Aufwendige Zollformalitäten schrecken Händler ab

Als de rente van de inflatie 10 procent lager uitvalt, is de inflatie niet hoger. Die “salad days” – die Salattage, wie die Tage der unbeschwerten Jugend auf Englisch heißen – seien vorbei, so Futter. Hinzu kommt der Brexit. Of het nu gaat om Greg Hands, de Duitse sprachiger Generalsekretär der Konservativen Partei, kürzlich betonte, dass die Lebensmittelpreise in der Eurozone noch sterkere gestiegen seien en die Engpässe nichts mit dem Brexit to tun hätten – Experts sind anderer Ansicht. Dus veel Britse producenten die Saisonkräfte hebben, die in de EU-landen die in Roemenië wonen, populair zijn.

Grond zonder verschärfte Regels voor Arbeitskräfte nach dem EU-Austritt. “Die meldingen van der Insel beweisen den großen Vorteil des EU-Binnenmarkten für die sichere Versorgung mit Lebensmitteln in Deutschland”, zei Bauernverbandspräsident Joachim Rukwied van “Rheinischen Post”. “Die bureaus en zeitaufwendigen Zollformalitäten zouden verschillende handlers kunnen zijn, en die knappe Ware bleibt auf dem Kontinent.” Pekka Pesonen van EU-Bauernverband Copa-Cogeca zei tegen “Financial Times”: “Als de mens zich zou kunnen bezahlt, zal hij ondergedompeld worden in zijn leven, ob britische Einzelhändler bereit sind, extreme hoge Preise zu zahlen.”