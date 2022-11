Lassen Sie uns Altersdiskriminierung beenden: NPR

Teil 3 der TED-Radiostunde Folge Spätzünder. Schaut euch Teil 1, Teil 2 und Teil 4 an.

Wir erhalten viele Nachrichten darüber, wie schlimm es ist, alt zu werden. Der Anti-Aging-Aktivist Ashton Applewhite sagt, dass einige unserer Befürchtungen zwar berechtigt sein mögen, das Altern aber mehr Möglichkeiten bietet, als wir denken.

Über Ashton Applewhite

Ashton Applewhite ist Autor und Anti-Ageismus-Aktivist. Die Dekade des gesunden Alterns, eine Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Weltgesundheitsorganisation, hat sie kürzlich zu einer der Healthy Ageing 50 ernannt – einer Gruppe von Führungskräften, „die die Welt zu einem besseren Ort zum Älterwerden macht“.

Applewhite ist der Autor des beliebten Witzbuchs Wirklich geschmacklose Witze und seine vielen Fortsetzungen, sowie Loslassen: Warum Frauen, die ihre Ehe beenden, so gut abschneiden. Ihr neustes Buch, This Chair Rocks: Ein Manifest gegen Altersdiskriminierungerschien 2019.

Applewhite ist auch Mitbegründer des Old School Anti-Ageism Clearinghouse, das kostenlose Bildungsressourcen zum Thema Anti-Ageismus anbietet. Und sie ist Autorin des Blogs „Yo, is this ageismus?“, in dem sie auf von Lesern eingereichte Fragen zu alltäglichen Fällen von Altersdiskriminierung antwortet.

Dieses Segment der TED Radio Hour wurde von Matthew Cloutier produziert und von Sanaz Meshkinpour und Rachel Faulkner White bearbeitet. Sie können uns auf Twitter folgen @TEDRadioHour und mailen Sie uns an TEDRadio@npr.org.