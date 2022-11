Lassen Sie diese Fotos von den AMAs 2002 als ultimativen Rückblick dienen

Wo warst du 2002?

Wenn Sie die American Music Awards gesehen haben, haben Sie es vielleicht gesehen *NSYNCH nimm die Trophäe für Lieblings-Pop-Duo/-Gruppe mit nach Hause und Alicia Keys als neuer Lieblingskünstler in den Kategorien Pop/Rock und Soul/R&B ausgezeichnet werden. Oder Sie haben es vielleicht erwischt Britney Spears‚ Aufführung von „Ich bin kein Mädchen, noch keine Frau“ und Kind des Schicksals Lieblings-Pop/Rock-Album gewinnen Überlebende.

Unnötig zu erwähnen, dass die Zeremonie voller Starpower war. Spulen wir 20 Jahre vor und die A-List-Besetzung geht weiter. Böser Hase geht mit den meisten Nominierungen – mit insgesamt acht Nominierungen – in die Nacht Beyonce, Erpel und Taylor Swift dicht dahinter mit sechs. Was die Darsteller betrifft, Carrie underwood, D-Schön, Stellen Sie sich Drachen vor, Rosa und Yola sind nur einige der großen Namen, die auf der Bühne stehen werden.

Wayne Brady wird die AMAs 2022 vom Microsoft Theatre in LA Live am 20. November ausrichten. Fans können die Live-Show an diesem Abend ab 20 Uhr EST auf ABC verfolgen und am nächsten Tag auf Hulu streamen.