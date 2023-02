Lassen Sie Aufrufe zum „vollständigen Sieg“ der Ukraine fallen – POLITICO

Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören Von künstlicher Intelligenz geäußert.

Pekings oberster Gesandter bei der EU stellte am Mittwoch den Aufruf des Westens in Frage, der Ukraine am Vorabend der möglichen Ankunft des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Brüssel zu helfen, einen „vollständigen Sieg“ zu erringen.

Fu Cong, der chinesische Botschafter bei der EU, kritisierte den Block auch wegen „Erosion“ seines Engagements gegenüber Taiwan und warnte „hochrangige Beamte der EU-Institutionen“, die selbstverwaltete Insel nicht mehr zu besuchen.

Fus provokative Kommentare zur Ukraine und Taiwan, zwei der heikelsten geopolitischen Kontroversen zwischen China und dem Westen, kommen, als der chinesische Präsident Xi Jinping nach Angaben der russischen Regierung eine Reise nach Moskau plant.

Fu bestand darauf, dass der „Konflikt“ zwischen Russland und der Ukraine nur ein „unvermeidliches“ Gesprächsthema sei, und sagte, Peking unterhalte ansonsten eine facettenreiche „traditionelle Freundschaft“ mit Moskau.

„Ehrlich gesagt sind wir ziemlich besorgt über die mögliche Eskalation dieses Konflikts“, sagte Fu auf einer Veranstaltung des European Policy Centre in Brüssel. „Und wir glauben nicht, dass nur die Bereitstellung von Waffen das Problem tatsächlich lösen wird.“

„Wir sind ziemlich besorgt darüber, dass Leute davon sprechen, einen vollständigen Sieg auf dem Schlachtfeld zu erringen. Wir glauben, dass der richtige Platz am Verhandlungstisch wäre“, fügte Fu hinzu.

Seine Bemerkungen kommen am selben Tag, an dem Selenskyj London besucht, seine erste Reise nach Westeuropa, seit Russland vor fast einem Jahr seine groß angelegte Invasion gestartet hat. POLITICO berichtete, dass Zelenskyy – dessen Anrufe laut seinen Adjutanten nie von Xi entgegengenommen wurden, während der chinesische Staatschef Putin im vergangenen Jahr mehrfach getroffen oder angerufen hat – ebenfalls einen Besuch in Brüssel am Donnerstag plante, bevor er es vermasselte EU-Mitteilungen ließen die Reise zweifeln.

Die Idee eines „vollständigen Sieges“ der Ukraine wurde von den baltischen und osteuropäischen Ländern am lautesten unterstützt. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat seine Unterstützung zugesagt.Sieg“ für die Ukraine.

Aber Fu schloss sich Xis Linie an und sagte, die „Sicherheitsbedenken beider Seiten“ – sowohl der Ukraine als auch Russlands – sollten berücksichtigt werden.

Fu wies auch den Vergleich zwischen der Ukraine und Taiwan zurück, die beide von einem nuklear bewaffneten Nachbarn militärisch bedroht werden.

„Das muss ich vorweg sagen [the] Die Ukraine-Krise und die Taiwan-Frage sind zwei völlig verschiedene Dinge. Die Ukraine ist ein unabhängiger Staat und Taiwan gehört zu China“, sagte er. „Es gibt also keine Vergleichbarkeit zwischen den beiden Themen.“

Er fuhr fort, den Umgang der EU mit der Taiwan-Frage zu kritisieren.

„Heute sehen wir, dass diese grundlegenden Verpflichtungen in gewisser Weise ausgehöhlt werden. Wir sehen, dass die Parlamentarier und auch hochrangige Beamte der EU-Institutionen auch Taiwan besuchen“, sagte er.

Die Europäische Kommission hat keine Einzelheiten über den Besuch ihrer Beamten in Taiwan veröffentlicht. Der Europäische Auswärtige Dienst, der diplomatische Arm der EU, hat auf eine Bitte um Stellungnahme nicht geantwortet.

Wenn die EU ein Investitionsabkommen mit Taiwan unterzeichnen würde, sagte Fu, würde dies die Beziehungen zwischen der EU und China „grundlegend verändern … oder das Fundament erschüttern“. „Es ist so ernst.“