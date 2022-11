Larry Gagosian, der mächtigste Kunsthändler der Welt, unternimmt Schritte in Richtung Nachfolgeregelung mit neuem Vorstand

Die Powerhouse-Galerie Gagosian hat einen Beirat aus den Reihen der Elite der Kunstwelt gebildet, ein Schritt, der eine langfristige Planung in einer Branche signalisiert, in der Galerien ihre Impresario-Gründer selten überleben.

Der 77-jährige Gründer der Galerie, Larry Gagosian, sagte am Mittwoch, dass er nicht so schnell in den Ruhestand gehen werde, aber er wolle alles tun, um seinem Unternehmen langfristig eine Chance zu geben – und die Schaffung eines Boards könnte helfen, sagte er . Der 20-köpfige Vorstand, den er Anfang dieses Jahres gebildet hat, wird ihn bei strategischen und finanziellen Entscheidungen beraten. Er sagte, er behalte das letzte Wort.