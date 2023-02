LaNisha Cole kritisiert Schwangerschaftsgerüchte 4 Monate nach der Geburt

La Nisha Cole ist zu gesegnet, um von den Hassern gestresst zu werden.

Das Model, das ihr erstes Kind begrüßte Onyx Ice Cole Kanone mit Nick Kanone im September, stellt den Rekord gerade auf Spekulationen, dass sie wieder schwanger ist.

„Nein, ich bin nicht wieder schwanger“, schrieb LaNisha am 3. Februar in ihren Instagram Stories. „Ihr seid so an die Snapback-Kultur gewöhnt, dass man eine Frau nicht in Frieden damit lassen kann, ihr Babygewicht in einer Woche nicht zu verlieren.“

Der 40-Jährige erklärte: „Mein Körper ist größer, aber ich habe keine Eile, das Gewicht zu verlieren.“

„Es wird sich zu gegebener Zeit lösen“, fuhr sie fort. „Bis dahin gibt es nur mehr von mir zu lieben. Lol.“

In einem Folgebeitrag teilte LaNisha mit, dass ihr Fokus auf ihrem 4 Monate alten Kind liegt und nicht darauf, ihr Babygewicht zu verlieren.

„Ich habe so viele andere Dinge, die für mich wichtiger sind“, fügte sie hinzu. „Kaiserin Onx hat mein Leben bestimmt und ich bin damit einverstanden. Sie ist mein Boss. Ich werde wieder trainieren, wenn sie es mir erlaubt.“