Langste Schank der Welt – Auf zur Genussmeile

Er is geen oorlog met de Pfaffstättner, dus gefragt wie ben Samstag. De Traktorshuttle rijdt op een andere weg dan de Ortsteil Einöde en de Wasserleitungsweg achter haar. Viele der Prominenten, dus Mödlings Bürgermeister en Nationalratsabgeordneter Hans-Stefan Hintner dwalen door de Fuß vom Biospährenpark-Parkplatz naar Pfaffstättner Blick. Biosphärenpark-directeur Andreas Weiß schaffte de Aufstieg ganz sportief met dem Rad. Naturlich Christoph Kainz en het gesamte Team van Wienerwald Tourismus met Geschäftsführer Michael Wollinger waren de eersten van de Stelle. Manuela Eitler hakte eieren in stukken. Namen van de lijst van de resultaten, verdomd door de begrüßung nur en niemand werd vergeten.

volledig beeld FB Hans Stefan Hintner, Andreas Babler en Roland Weber.

Don Camillo en Peppone: Mödlings Bürgermeister Hans Stefan Hintner met Niki Brenner, Andi Babler en Guntramsdorfs Ortschef Robert Weber.

Manuela Rommer-Sauerzapf, Hannes Weninger, Andreas Babler, Silvia Drechsler

Badens Bürgermeister Stefan Szirucsek, Carmen Jeitler-Cincelli, Tourismus-Gemeinderätin Dagmar Händler van Gumpoldskirchen en Badens Angela Stöcl-Wolkerstorfer.

Andreas Weiss kam mit Fahrrad

Eduard en Ilona Burgelnig uit Gumpoldskirchen met Susanne Reiffenstuhl uit Pfaffstätten

Am Stand des Landschaftspflegevereins.

Der Musikverein Anton Hofmann uit Pfaffstätten

Alle Badener Bürgermeisterinnen en Bürgermeister op een foto: Josef Balber, Natascha Matousek, Stadträtin Manuela Rommer-Sauerzapf, Helene Schwarz, Anderas Babler, Weinkönigin Christina I., Verena Sonnleitner, Carmen Jeitler-Cincelli, Angela Stöckl-Wolkerstorfer, Ludwig Köck, dahinter Christian Flammer, Christoph Kainz, Christian Macho en Michael Wollinger.





Manuela Eitler, Erich Moser, Bürgermeister Hinterbrühl en Andrea Lautermüller 1/11 Foto: Judith Jandrinitsch

Foto: Judith Jandrinitsch

Foto: Judith Jandrinitsch

Foto: Judith Jandrinitsch

Foto: Judith Jandrinitsch

Foto: Judith Jandrinitsch

Foto: Judith Jandrinitsch

Foto: Judith Jandrinitsch

Foto: Judith Jandrinitsch

Foto: Judith Jandrinitsch

Anzeige











Langste Schank ter wereld Auf zur Genussmeile .

Am Samstag, 2. September, öffnete de Genussmeile am Wasserleitungsweg ihre Pforten. Erstmals die Genussmeile in Pfaffstätten eröffnet, Bürgermeister Christoph Kainz, een der Erfinder der Meile, hatte eingeladen en zahlreiche Abgeordnete en Bürgermeisterkollegen werden seinem Ruf gevolgd.



So hatten sich Badens Bürgermeister Stefan Szirucsek, ÖVP, Nationalratsabgeordnete Carmen Jeitler-Cincelli, ÖVP, Kottingbrunns Bürgermeister Christian Macho (ÖVP), Bürgermeister Christian Flammer (Lijst Flammer) uit Bad Vöslau, Helene Schwarz (ÖVP) die Bürgermeisterin von Sooß en Natascha Matousek ( ÖVP), die Ortschefin von Oberwaltersdorf, am Wasserleitungsweg eingefunden. Von Mödling heeft Vizebürgermeisterin Silvia Drechsler (SPÖ), Landtagsabgeordneter Hannes Weninger (SPÖ), Guntramsdorfs Bürgermeister Robert Weber (SPÖ), Gumpoldskirchens Ortschef Ferdinand Köck (ÖVP) aan de weg gemacht. Voor het grootste deel Hallo van het Eintreffen van Traiskirchens Bürgermeister Andreas Babler (SPÖ), der nicht nur als Bundesparteivorsitzender van de SPÖ alle “roten” Funktionsträger begrüßte, onder de “schwarzen” Bürgermeister begrüßte. Geen van de beste mensen die de familie van Pfaffstätten na de Gumpoldskirchen „Da rennt der Schmäh“ heeft gevonden, en het lieflijke tatsächlich onder de burgermeester.

volledig beeld FB Alle Abgeordneten auf der Genussmeile: Bundesrat Andreas Babler, Nationalrat Hans Stefan Hintner, Nationalratsabgeordnete Carmen Jeitler-Cincelli, beide ÖVP, beide Landtagsabgeordneten Chirstoph Kainz (ÖVP) en Helmut Hofer-Gruber (NEOS), Nationalratsabgeordneter Rudolf Silvan (SPÖ), Michael Wollinger, zowel Landtagsabgeordneten Hannes Weninger als Elvira Schmidt, SPÖ.

Bezirkshauptfrau Baden Verena Sonnleitner, Michael Wollinger, Biospährenpark-directeur Andreas Weiß, Christoph Kainz vormen het team van de Landschaftspflegevereins Thermenregio.

Het Gesamte-team van het Wienerwald-toerisme heeft de moeite genomen om een ​​Prost op de succesvolle Veranstaltung te doen.

Proost! Christoph Kainz, pater Walter Ludwig, pater Amadeus Hörschläger en moderator Peter Meissner

Wienerwald Tourismus Geschäftsführer Michael Wollinger, Volksbank-Regionaldirektor Baden Martin Heilinger, Pfaffstättens Gemeinderäte Raphael Schöps en Alexander Schützl. 1/5 Foto: Judith Jandrinitsch

Foto: Judith Jandrinitsch

Foto: Judith Jandrinitsch

Foto: Judith Jandrinitsch

Foto: Judith Jandrinitsch

Anzeige











Langste Schank ter wereld Auf zur Genussmeile .

Am Samstag, 2. September, öffnete de Genussmeile am Wasserleitungsweg ihre Pforten. Erstmals die Genussmeile in Pfaffstätten eröffnet, Bürgermeister Christoph Kainz, een der Erfinder der Meile, hatte eingeladen en zahlreiche Abgeordnete en Bürgermeisterkollegen werden seinem Ruf gevolgd.



De moderatie heeft auteur, muziek en andere ORF NÖ moderator Peter Meissner aangesteld. Voor Bürgermeister Kainz was er een oorlog “die eröffnung eerstmalig in Pfaffstätten vornehmen zu dürfen“. Seit 11 Jahren schreibe de Genussmeile eine Erfolgsgeschichte, de aus dem Veranstaltungskalender nicht meer wegzudenk ist. Er is geen sprake van dat er geen Amtskollegen van begrüßen zijn, onder de Badens Bezirkshauptfrau Verena Sonnleitern, Kammerobmann Johann Tröber uit Mödling en de Leiterin der Wirtschaftskammer Mödling Andrea Lautermüller, die zich in Heiligenkreuz Gemeinderätin bevindt. Voor de beste klänge van de Pfaffstättner Musikverein Anton Hofmann, voor de goede Wetter hatten wohl Father Walter Ludwig en Father Amadeus Hörschläger ein gutes Wort eingelegt. Na het officielen van de dienst ging het om de spazier van de Pfaffstätten Richtung Gumpoldskirchen, zum Glück warten en auf alle Besucherinnen en Besucher auch nächstes Wochenende noch zahlreiche Winzerinnen en Winzer mit ihren Schmankerl- en Weinständen darauf, diese auch verpflegen zu dürfen. Dazu geeft een Info-Stände vom Biosphärenpark en vom Landschaftspflegeverein.