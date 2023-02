Langfristige Exposition gegenüber Luftverschmutzung kann das Risiko für Depressionen im späteren Leben erhöhen, heißt es in der Studie

CNN

Laut einer großen neuen Studie kann die Exposition gegenüber Luftverschmutzung mit dem Risiko verbunden sein, später im Leben an Depressionen zu erkranken.

Wissenschaftler finden immer mehr Beweise dafür, dass Menschen, die in verschmutzten Gebieten leben, ein höheres Depressionsrisiko haben als Menschen, die mit sauberer Luft leben. Aber diese Studie, die am Freitag in JAMA Network Open veröffentlicht wurde, ist eine der ersten, die die Zusammenhänge zwischen Langzeitexposition und dem Risiko einer nach dem 64. Lebensjahr diagnostizierten Depression untersucht.

Depression selbst ist eine ernsthafte Erkrankung. Wenn es sich bei einem älteren Erwachsenen entwickelt, kann es auch zu Problemen mit der Fähigkeit, klar zu denken, führen, wie Studien zeigen, sowie zu körperlichen Problemen und sogar zum Tod.

Das haben frühere Untersuchungen ergeben Eine neu diagnostizierte Depression ist bei älteren Erwachsenen seltener als bei jüngeren Bevölkerungsgruppen.

„Das ist einer der Hauptgründe, warum wir diese Analyse durchführen wollten“, sagte Dr. Xinye Qiu, Co-Autor der neuen Studie, die am Freitag in JAMA Network Open veröffentlicht wurde. Qiu ist Postdoctoral Research Fellow am Department of Environmental Health der Harvard TH Chan School of Public Health. „Überraschenderweise sahen wir in dieser Studie eine große Anzahl von Depressionsdiagnosen mit spätem Beginn.“

Die Forscher untersuchten Informationen von mehr als 8,9 Millionen Menschen, die ihre Krankenversicherung über Medicare abgeschlossen hatten, und stellten fest, dass bei mehr als 1,52 Millionen im Studienzeitraum von 2005 bis 2016 im späteren Leben eine Depression diagnostiziert wurde. Aber die Zahl ist wahrscheinlich zu niedrig; Studien zeigen, dass Depressionen im späten Lebensalter oft unterdiagnostiziert werden.

Um die Luftverschmutzungsbelastung der Studienteilnehmer zu bestimmen, untersuchten Qiu und ihre Co-Autoren, wo jeder der Menschen mit der Diagnose Depression lebte, und erstellten Modelle, um die Exposition gegenüber Luftverschmutzung an jeder Postleitzahl im Durchschnitt über ein Jahr zu bestimmen.

Die Forscher untersuchten die Exposition der Studienteilnehmer gegenüber drei Arten von Luftverschmutzung: Feinstaub, auch bekannt als PM2,5 oder Partikelverschmutzung; Stickstoffdioxid; und Ozon.

Partikelverschmutzung ist die Mischung aus festen und flüssigen Tröpfchen, die in der Luft schweben. Es kann in Form von Schmutz, Staub, Ruß oder Rauch auftreten. Kohle- und Erdgaskraftwerke erzeugen ihn ebenso wie Autos, Landwirtschaft, unbefestigte Straßen, Baustellen und Waldbrände.

PM2,5 ist so winzig – 1/20 der Breite eines menschlichen Haares – dass es die üblichen Abwehrkräfte Ihres Körpers passieren kann.

Anstatt beim Ausatmen ausgeführt zu werden, kann es in Ihrer Lunge stecken bleiben oder in Ihren Blutkreislauf gelangen. Die Partikel verursachen Reizungen und Entzündungen und können zu Atemproblemen führen. Exposition kann Krebs, Schlaganfall oder Herzinfarkt verursachen; Es könnte auch Asthma verschlimmern und wird seit langem mit einem höheren Risiko für Depressionen und Angstzustände in Verbindung gebracht.

Stickstoffdioxidverschmutzung wird am häufigsten mit verkehrsbedingten Verbrennungsnebenprodukten in Verbindung gebracht. Stickoxide werden auch durch den Verkehr sowie durch die Verbrennung von Öl, Kohle und Erdgas freigesetzt. Die Exposition kann die Entzündung der Atemwege verstärken, Husten oder Keuchen verursachen und die Lungenfunktion beeinträchtigen.

Ozonbelastung ist der Hauptbestandteil von Smog. Es stammt aus Autos, Kraftwerken und Raffinerien. Diese besondere Verschmutzung ist am besten dafür bekannt, dass sie Asthmasymptome verschlimmert, und Langzeitstudien zeigen ein höheres Todesrisiko durch Atemwegserkrankungen bei Menschen mit höherer Exposition. Die American Lung Association nennt es einen der „am schlechtesten kontrollierten Schadstoffe in den Vereinigten Staaten“ und es ist einer der gefährlichsten.

In der neuen Studie fanden die Wissenschaftler heraus, dass Menschen, die langfristig in Gebieten mit höherer Schadstoffbelastung lebten, ein erhöhtes Risiko hatten, an einer Depression zu erkranken. Alle drei untersuchten Schadstoffe waren mit einem höheren Risiko für spät einsetzende Depressionen verbunden, selbst bei niedrigeren Schadstoffwerten.

„Es gibt also keine wirkliche Schwelle, was bedeutet, dass zukünftige Gesellschaften diese Verschmutzung beseitigen oder so weit wie möglich reduzieren wollen, weil sie ein echtes Risiko birgt“, sagte Qiu.

Bei sozioökonomisch benachteiligten Gruppen gab es größere Assoziationen zwischen Depressionen und der Exposition gegenüber Partikelbelastung und Stickstoffdioxid. Das mag zum Teil daran liegen, dass sie gleichzeitig sozialen Belastungen und diesen schlechten Umweltbedingungen ausgesetzt sind, so die Studie.

Ältere Erwachsene, die zugrunde liegende Probleme mit ihrem Herzen oder ihrer Atmung hatten, waren auch empfindlicher für die Entwicklung von Depressionen im späten Leben, wenn sie einer Stickstoffdioxidbelastung ausgesetzt waren, stellte die Studie fest.

Die Studie hat einige Einschränkungen. Die Mehrheit der Teilnehmer waren Weiße, und es wären weitere Untersuchungen erforderlich, um festzustellen, ob es einen Unterschied zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen geben würde.

Dies ist auch eine Studie auf Bevölkerungsebene, daher gibt es keine Möglichkeit, genau zu bestimmen, warum Menschen, die dieser Art von Luftverschmutzung ausgesetzt sind, ein höheres Risiko für Depressionen haben.

Andere Studien haben ergeben, dass die Exposition gegenüber Luftverschmutzung das zentrale Nervensystem beeinträchtigen, Entzündungen verursachen und die Körperzellen schädigen kann.

Einige Studien zeigen, dass Luftverschmutzung auch dazu führen kann, dass der Körper schädliche Substanzen freisetzt, die die Blut-Hirn-Schranke, das Netzwerk von Blutgefäßen und Geweben, das aus eng beieinander liegenden Zellen besteht, die das Gehirn schützen, verletzen und zu Depressionen und Depressionen führen können Angst.

Da das Altern die Immunantwort beeinträchtigen kann, sind ältere Erwachsene möglicherweise besonders anfällig für die negativen Auswirkungen der Luftverschmutzung. Um diese Zusammenhänge vollständig zu verstehen, sind weitere Untersuchungen erforderlich, da die neuronalen Grundlagen für Depressionen nicht vollständig verstanden sind.

Eine andere Möglichkeit könnte sein, dass Menschen, die in verschmutzten Gebieten leben, körperliche Probleme entwickeln, die mit einer Verschlechterung der psychiatrischen Gesundheit verbunden sind, so die Studie.

„Depressionen im fortgeschrittenen Alter sollten ein geriatrisches Problem sein, dem die Öffentlichkeit und Forscher mehr Aufmerksamkeit schenken müssen, ähnlich wie Alzheimer und andere neurologische Erkrankungen“, sagte Qiu.

Sie ist besonders besorgt über die Auswirkungen, die der Klimawandel auf dieses Phänomen haben wird. Die Ozonbelastung wird zunehmen, wenn die Welt wärmer wird, und die Studie ergab, dass die Ozonbelastung einen stärkeren Zusammenhang mit spät einsetzender Depression hat als die Verschmutzung durch Partikel und Stickstoffdioxid.

„Aufgrund dieser besorgniserregenden Wirkung, die wir bei Ozon beobachten, ist es für die Regierung sinnvoller, die Umweltverschmutzung und auch den Klimaschutz zu regulieren, da steigende Temperaturen und Ozonverschmutzung definitiv miteinander verbunden sind“, sagte Qiu.