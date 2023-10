Der deutsche Verlag Langenscheidt hat auf der jährlichen Frankfurter Buchmesse das Jugendwort des Jahres 2023 gekürt. Es gab einige Neuzugänge und einige erkennbare Favoriten.

„Goofy“ gekrönt Jugendwort des Jahres

Die Jugend von heute hat gesprochen und kommt sich albern vor. Mit einer Sonderankündigung auf der jährlichen Frankfurter Buchmesse gab der deutsche Verlag Langscheidt bekannt, dass „Goofy“ zum Jugendwort des Jahres gewählt wurde (Jugendwort des Jahres) 2023.

Das Adjektiv, das den Englischsprachigen bereits bekannt ist, wurde auch in den deutschen Slang übernommen, um jemanden zu beschreiben, der ungeschickt, etwas seltsam oder albern ist. Diese Definition weicht ein wenig vom Englischen ab, das einen harmlos dummen, aber nicht unbedingt seltsamen Charakter beschreibt.

Der Gewinner wird jedes Jahr durch eine Abstimmung ermittelt, an der nur Personen im Alter zwischen 10 und 20 Jahren teilnehmen dürfen. Das Ergebnis markiert den zweiten Auftritt von „Goofy“, der dank Walt Disneys berühmter Zeichentrickfigur erstmals in der US-amerikanischen Kultur der 1950er Jahre an Popularität gewann.

Zweitplatzierte für das deutsche Jugendwort 2023

In den letzten Jahren spielten englische oder denglische Wörter eine große Rolle bei den Gewinnern und Zweitplatzierten Jugendwort des JahresAber die Liste 2023 sorgt für eine erfrischende Lektüre mit einer Prise alter Favoriten.

„Auf Sperre„ war ein heißer Anwärter, was bedeutete „auf locker„, um entspannt, entspannt oder entspannt zu sein. Am nicht so entspannten Ende war „Darf er das so?„kurz für“Kann er das einfach sagen?“, was man mit „Kann er das überhaupt sagen?“ übersetzen könnte. oder „Darf er das überhaupt sagen?“

Eine weitere lobende Erwähnung war „Digga(h)„, ein Wort mit der Bedeutung „Kumpel“ oder „Bruder“, das im deutschen Slang seit den 1990er Jahren häufig verwendet wird und die Abkürzung für „Dicker“, was wörtlich übersetzt „dicker Mann“ bedeutet. Die Schreibweise des Wortes ist landesweit sehr unterschiedlich, darunter „Diggah„,“Diggha“ oder „Dikka“, daher Langenscheids vorläufige Hinzufügung des „(h)“.

Jugendwort des Jahres 2023

Diese Wörter waren im Jahr 2023 die verbleibenden Favoriten bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland:

Kerl – Ein liebevoller Begriff, der dem Englischen „chap“ oder „fella“ ähnelt, jedoch mit einer geschlechtsneutralen Wendung und dem Zusatz des deutschen Geschlechtssterns versehen ist, was bedeutet, dass der Name auf jeden angewendet werden kann.

NPC – Abkürzung für „Non-Playable-Character“, dieser Begriff wird im Englischen auch verwendet, um jemanden zu bezeichnen, dem es an Persönlichkeit oder eigenständigem Denken mangelt, also einen Charakter, den man nicht wie in einem Videospiel spielen kann.

Rizz – Kurzform für „Charisma“ und auf Englisch am besten mit „ein Charmeur“ übersetzt, jemand, der die Fähigkeit hatte, sein Publikum zu bezaubern oder mit ihm zu flirten.

Seitenauge – Mit einem misstrauischen oder urteilenden Blick aus dem Augenwinkel blicken.

Slay – Ein weiterer Spruch, den es schon seit einiger Zeit gibt und der darauf abzielt, zu beeindrucken oder gute Leistungen zu erbringen.

Yolo – Mehr als zehn Jahre nach seinem Spitzenplatz kehrte YOLO, auch bekannt als „You Only Live Once“, in die Charts zurück.

Die vollständige Langenscheid-Liste finden Sie hier.

Bildnachweis des Daumens: Dusan Petkovic / Shutterstock.com