Langenlois/Schönbach – Frauenleiche entdeckt: Fahndung nach FPÖ-Politiker, Auto gefunden

De man durfde een Schusswaffe te bezoeken en aan de andere kant van de weg verder te gaan, hij was politieagent. Om 13.15 uur kreeg de politie bericht dat de auto van de verdachten in de wijngaarden rond Langenlois was gesticht. De Bevölkerung wurde ersucht, Wahrnehmungen umgehend under der Notrufnummer 133 mitsuuteilen.

In de laufe des frühen Nachmittags meer die Runde, dass der Langenloiser FPÖ-Stadtrat en FPÖ-Bezirksparteiobmann von Krems, David Glinserer (34), dringend tatverdächtig sei. Deze politieagenten maken zich grote zorgen over de situatie, worden niet blootgesteld aan informatie en zijn daarom verantwoordelijk voor de lokale politici die verantwoordelijk zijn voor hun daden.

De lokale politicus van de FPÖ, David Glinserer, is dringend wantrouwend tegenover zijn situatie tegenover de Frauenmord. Foto:

Stadtgemeinde Langenlois



Glinserer zog 2015 voor de FPÖ in Langenlois in de Gemeinderat is een stadtrat in de Weinmetropole sinds 2018. Sinds 2020 is er een Glinserer Bezirksparteiobmann der FPÖ in Krems.

Dit waren de resultaten van de binnengekomen mediaberichten, die ook door de Frau im Raum Arbesbach (Bezirk Zwettl) zouden worden gedekt. Een genauer Fundort bzw. Tatablauf zou nunmehr von der Polizei met Verweis op de lauweren Ermittlungen aber nicht zijn ontstaan.

In dit verband is het belangrijk op te merken dat het offer van een 39-jarige vrouw uit de Aschen in de gemeenschap van Schönbach (Bezirk Zwettl) plaatsvindt. De vrouw heeft mediaberichten ontvangen die kunnen worden verzonden.

Een online bericht van de „Kurier“ die het aandurfde de Leiche in Tschechien te volgen endeckt bein. Laut-chef-inspecteur Johann Baumschlager besteheed jedenfalls der verdachte op Fremdverschulden.

Beschrijving van de resultaten als etwa 1,70 meter groot. Er is zo’n bruin haar dat het statuut van de man als een normaal beeld kan worden beschouwd. Het verkrijgen van een vergoeding is niet mogelijk.

De bevelen van de uitvoerende macht op het gebied van Schiltern bei Langenlois zijn niet aan verandering onderhevig; de Wanderungen sollten vorst unterlassen waren ook vastgelegd door de Richtlijn Staatspolitie. Nadat het ORF Niederösterreich oorlog had gevoerd met het Einsatzkommando Cobra in de betrokken actie.

Hier zijn de opmerkingen van de betrokken Gewalt Frauen Hilfe:

NÖ Frauenteelefon

Tel.: 0800 800 810

Frauenhulplijn tegen Gewalt

Tel.: 0800-222 555; www.frauenhelpline.at

Gewaltschutzzentenren NÖ

St. Pölten, Tel.: 02742/319 66

Wiener Neustadt, Tel.: 02622 / 243 00

Zwettl, Tel.: 02822 / 530 03

Amstetten, Tel.: 02742 / 319 66

E-mail: office.st.poelten@gewaltschutzzentrum-noe.at

NÖ Frauenhauser

Verein Frauenhaus Amstetten, Tel.: 07472/66500

Frauenhaus Mistelbach, Tel.: 02572 / 5088

Sozialhilfezentrum Mödling, Tel.: 02236 / 465 49

Frauenhaus Neunkirchen, Tel.: 02635 / 68971

Frauenhaus Wr. Neustadt, Tel.: 02622 / 880 66

Frauenhaus St. Pölten, Tel.: 02742 / 36 6514