Lange verschollene Taubenart in Papua-Neuguinea „wiederentdeckt“.

Ein Vogel, der 140 Jahre lang als ausgestorben galt, wurde in den Wäldern von Papua-Neuguinea wiederentdeckt.

Die Schwarznackenfasantaube wurde von Wissenschaftlern dokumentiert zum ersten und letzten Mal im Jahr 1882, laut einer Pressemitteilung der gemeinnützigen Organisation Re:wild, die zur Finanzierung der Suchanstrengungen beitrug.

Um den Vogel wiederzuentdecken, musste ein Expeditionsteam einen anstrengenden Monat auf Fergusson verbringen, einer zerklüfteten Insel im D’Entrecasteaux-Archipel vor Ost-Papua-Neuguinea, wo der Vogel ursprünglich dokumentiert wurde. Das Team bestand aus lokalen Mitarbeitern des Nationalmuseums von Papua-Neuguinea sowie internationalen Wissenschaftlern des Cornell Lab of Ornithology und der American Bird Conservancy.

Fergusson Island ist von zerklüftetem, bergigem Gelände bedeckt – was die Expedition für die Wissenschaftler zu einer besonderen Herausforderung macht. Viele Mitglieder der Gemeinde sagten dem Team, dass sie die Schwarznacken-Fasantaube seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen hätten, heißt es in der Pressemitteilung.

Aber nur zwei Tage bevor die Forscher die Insel verlassen sollten, nahm eine Kamerafalle Aufnahmen des außergewöhnlich seltenen Vogels auf.

„Nach einem Monat der Suche fühlte sich der Anblick dieser ersten Fotos der Fasantaube an, als würde man ein Einhorn finden“, sagte John C. Mittermeier, Direktor des Programms für verlorene Vögel bei American Bird Conservancy und Co-Leiter der Expedition, in der Pressemitteilung . „Das ist die Art von Moment, von dem man sein ganzes Leben als Naturschützer und Vogelbeobachter träumt.“

Die Schwarznackenfasantaube ist laut Pressemitteilung eine große, bodenbewohnende Taube mit breitem Schwanz. Wissenschaftler wissen immer noch wenig über die Art und glauben, dass die Population klein ist und abnimmt.

Die Erkenntnisse der Anwohner waren für die Wissenschaftler entscheidend, um den schwer fassbaren Vogel aufzuspüren.

„Erst als wir die Dörfer am Westhang des Mt. Kilkerran erreichten, begannen wir, Jäger zu treffen, die die Fasantaube gesehen und gehört hatten“, sagte Jason Gregg, Naturschutzbiologe und Co-Leiter des Expeditionsteams die Freisetzung. „Wir wurden sicherer in Bezug auf den lokalen Namen des Vogels, der ‚Auwo‘ ist, und hatten das Gefühl, dass wir uns dem Kernlebensraum nähern, in dem die Schwarznackenfasan-Taube lebt.“

Sie platzierten insgesamt 12 Kamerafallen an den Hängen des Mt. Kilkerran, dem höchsten Berg der Insel. Und sie platzierten weitere acht Kameras an Orten, an denen lokale Jäger berichteten, den Vogel in der Vergangenheit gesehen zu haben.

Ein Jäger namens Augustin Gregory aus dem Bergdorf Duda Ununa lieferte den endgültigen Durchbruch, der Wissenschaftlern half, die Fasantaube zu lokalisieren.

Gregory sagte dem Team, dass er die Schwarznackenfasantaube in einem Gebiet mit „steilen Bergrücken und Tälern“ gesehen habe, heißt es in der Pressemitteilung. Und er hatte die unverwechselbaren Rufe des Vogels gehört.

Also platzierte das Expeditionsteam laut Pressemitteilung eine Kamera auf einem 3.200 Fuß hohen Bergrücken in der Nähe des Kwama-Flusses oberhalb von Duda Ununa. Und schließlich, kurz vor dem Ende ihrer Reise, nahmen sie Aufnahmen des Vogels auf, der auf dem Waldboden spazierte.

Die Entdeckung war ein Schock für die Wissenschaftler und die lokale Gemeinschaft gleichermaßen.

„Die Gemeinden waren sehr aufgeregt, als sie die Umfrageergebnisse sahen, weil viele Menschen den Vogel nicht gesehen oder von ihm gehört hatten, bis wir mit unserem Projekt begannen und die Fotos der Kamerafallen erhielten“, sagte Serena Ketaloya, eine Naturschützerin aus Milne Bay, Papua New Guinea, in der Pressemitteilung. „Sie freuen sich jetzt darauf, mit uns zusammenzuarbeiten, um zu versuchen, die Fasantaube zu schützen.“

Es ist immer noch nicht klar, wie viele der Schwarznackenfasantauben noch übrig sind, und das unwegsame Gelände wird die Identifizierung der Population erschweren. Eine zweiwöchige Umfrage im Jahr 2019 konnte keinen Beweis für den Vogel finden, obwohl einige Berichte von Jägern entdeckt wurden, die bei der Bestimmung der Orte für die Expedition 2022 halfen.

Und die Entdeckung könnte Hoffnung geben, dass andere Vogelarten, die für ausgestorben gehalten wurden, noch irgendwo da draußen sind.

„Diese Wiederentdeckung ist ein unglaublicher Hoffnungsschimmer für andere Vögel, die seit einem halben Jahrhundert oder länger verschollen sind“, sagte Christina Biggs, Managerin für die Suche nach verlorenen Arten bei Re:wild, in der Pressemitteilung. „Das Gelände, das das Team durchsuchte, war unglaublich schwierig, aber seine Entschlossenheit schwankte nie, obwohl sich so wenige Menschen daran erinnern konnten, die Fasantaube in den letzten Jahrzehnten gesehen zu haben.“