Ein Gericht in Belgien hat am Freitag langjährige Haftstrafen gegen die Männer verhängt, die an den Anschlägen in Brüssel im Jahr 2016 beteiligt waren, bei denen 32 Menschen getötet wurden.

Die Nachrichtenagentur Belga berichtete, dass sechs der Männer, die im Juli wegen Mordes und versuchten Mordes für schuldig befunden wurden, zu Haftstrafen zwischen 20 Jahren und lebenslanger Haft verurteilt wurden.

Die Verurteilung schließt den größten Prozess in der Geschichte Belgiens ab

Die Terrorgruppe „Islamischer Staat“ (IS) bekannte sich zu den Anschlägen auf den Flughafen und eine U-Bahn-Station der Stadt.

Der französische Staatsbürger Salah Abdeslam, der im Juli zu den Verurteilten gehörte, erhielt keine zusätzliche Haftstrafe, da er wegen seiner Rolle bei den Anschlägen von Paris 2015, bei denen 130 Menschen ums Leben kamen, bereits eine Haftstrafe verbüßte.

Er war das einzige überlebende Mitglied der Terrorzelle, die das Bataclan-Theater und das französische Nationalstadion angegriffen hatte.

Nach dem Massaker floh er nach Brüssel, wo er sich vier Monate lang in einer Wohnung verschanzte. Er wurde nur wenige Tage vor den Bombenanschlägen in Brüssel festgenommen und soll Mitverfasser des Anschlags gewesen sein.

Drei der Verurteilten erhielten lebenslange Haftstrafen, zwei weitere wurden zu 30 bzw. 20 Jahren Haft verurteilt.

Brüsseler Attentäter wegen Anschlag im Jahr 2016 verurteilt

Der Prozess begann Ende letzten Jahres und fand unter strengen Sicherheitsvorkehrungen im umgebauten ehemaligen Hauptquartier des NATO-Militärbündnisses statt.

