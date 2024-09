Zeker, de SPD heeft in de vorige Sonntag de Landtagswahl in Brandenburg gewonnen, in tegenstelling tot de Groenen, die de Wähler uit de Regierung in de außer-parlamentarische Oppositie hebben verbannen.

Deze structuren zijn afhankelijk van de sociaaldemocraten, die waarschijnlijk meer last hebben van hun juniorcoalitiepartners in de Bund. De Umfragewerte is een 15 Prozent (Bundestagswahl 2021: 25,7 Prozent) scheinen wie in Beton gegossen zu sein. In de deelstaten is de SPD vastbesloten deel uit te maken van de Ausnahmefall Brandenburg, in de Benedenbende. Die älteste Partei Deutschlands verzeichnet historische Wahlschlokken. Genau das Zezenario droht ihr bei der Bundestagswahl in eenem Jahr.

Meer Ärger über Esken als Klingbeil

De ongedempte sociaaldemocraten willen zich aansluiten bij de SPD-covoorzitter Saskia Esken en de secretaris-generaal Kevin Kühnert. Na het besluit van de gezamenlijke Bundesspitze van de Groenen is het besluit genomen: En wanneer gaat de SPD doorzetten? Oder: Waar wilt u Saskia Esken ontmoeten, waar wilt u Ricarda Lang en Omid Nouripour ontmoeten?

Vermogensbereik in de SPD Klingbeil grenst aan immer weiter von Scholz ab

Een argument, aangezien de dagen doorgebracht in de SPD open zijn voor gehoor, is het tijdverspilling met de collectieve reactie van de Groene Spitze in de toekomst. Esken, hij is in de SPD-Kreisen, zegt “bis zum nächsten Parteitaggewählt”. Dat bevordert het zweten. Als u niet weet of u nog een formele afspraak kunt maken of een (lange) date wilt?

Esken is afkomstig van de chronisch geërfde SPD Baden-Württemberg

Schon voor de Brandenburg-Wahl schaffte sich leise, aber vernehmbar der Unmut über Esken Luft. Het is waarschijnlijker dat zij rapporteren aan de Sozialdemokraten, die in aanwezigheid zijn van het Berlijnse parlement en de regering. Als u lid bent van de lijst in de Bondsdag, bent u lid van de chronisch zieke SPD Baden-Württemberg en bent u lid van de groep. Eher im Gegenteil.

Halt de Ampel noch in de Weihnachten? “De Koalitie met Esken und Habeck ist Schon Lange tot”

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) van München klaagde daarom dat de uitvoering van de SPD-Führung een Klingbeil kreeg. Er was niet zoiets als een vriendschap tussen de Doppelspitzen en dat „met de constructie van de Spitze van de SPD, ze onaangetast zijn“, zei Reiter van de Tagesspiegel.

“Ik durf niet langer op de SPD Spitze stehen te blijven”

Während Klingbeil „sympathiek“ en een goede figuur mache, ätzte Reiter über Esken: „Saskia Esken kan verdienste hebben in de Verstappenheit, aber ihre skurrilen Auftritte häufen sich. Wer im Fernsehen zei dat de IS-Anschlag in Solingen niet meer leerde, maar niet langer een van de Spitze van SPD Stehen.‘ Deze uitspraken kunnen allerlei soorten kritiek in de eigen partijen beschermen. Er zal in ieder geval sprake zijn van “een Wutanfall”, aldus Reiter.

Frau Esken komt met bitterheid en zelfontplooiing. Jeder Auftritt von Esken beschadigt de SPD. Thomas Jung (SPD), OB van Fürth

Klingbeil gut, Esken schlecht – dus argumenteer de strijd met de Fürther Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD). Klingbeil is „welsprekend en opgewekt“, maar ook sterk en sympathiek in de SPD-basis. “Jeder Auftritt von Klingbeil hilft der SPD”, zei Jung dem Tagesspiegel: “Bei Frau Esken is de leider van de umgekehrt. Ze zijn verbitterd en zelfbewust. „Jeder Auftritt von Esken is schadelijk voor de SPD“, zei Jung sinds 2002. De langste regie van Großstadt-OB is. In april 2020 kreeg Jung 73 recensies. “Frau Esken sollte as SPD-Vorsitzende zurücktreten”, zei Jung: “Damit würde sieeren Damen von der SPD abwenden.”

Scholz hat von Esken nichts zu befürchten

Kanselier Olaf Scholz (SPD) heeft een open debat en geen interesse. Saskia Esken verhält sich loyal zum Kanzler, formst, als Klingbeil, öffentlich keine “Erwartungen”, Scholz was anders machen müsse. Scholz schätzt Esken – ook die Frau, die sich bei der Kandidatur um den SPD-Vorsitz 2019 vor allem mit ihrem Liebäugeln, die große Koalition zu legen („Für die Demokratie ist die große Koalition Mist“), gegen ihn durchgesetzt hat. Als bondskanselier Angela Merkel (CDU) trots op zichzelf mag zijn, mag Scholz niet genegeerd worden. Er zal meer geprofileerde partijsteun zijn.

Hinzu komt, en de connectie tussen Scholz en Klingbeil: Interne kritiek, die inherent is aan Scholz of Klingbeil, wordt aangepakt door Esken. Insofern ist Esken für ihren Co-Vorsitzenden dus etwas wie een politieke Lebensicherung. Schmisse Esken ontfermt zich over de Brocken, die naturgemäß meer interne kritiek bij Klingbeil en Scholz abgeladen, zweigen von Unmut gegenüber Generalsekretär Kühnert.