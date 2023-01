Landwirtschaftliche Fahrzeuge: Rechnungshof fordert Reform der Kfz-Steuer

Stand: 31.01.2023 06:48 Uhr

„Veraltet“: Der Bundesrechnungshof hat Finanzminister Lindner aufgefordert, Steuervorteile für landwirtschaftliche Fahrzeuge umgehend abzuschaffen. Es geht um Rabatte von rund einer Milliarde Euro.

Der Bundesrechnungshof hat Bundesfinanzminister Christian Lindner ein Ultimatum zur Abschaffung der Kfz-Steuersenkungen in Höhe von rund einer Milliarde Euro gestellt. Nach Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) fordert der Rechnungshof in einem Bericht an den Bundestag, dass das Finanzministerium „unverzüglich“ eine Reform einleitet.

„Im Sinne der Nachhaltigkeit nicht mehr zeitgemäß“

Dem Bericht zufolge beziehen sich die Prüfer unter anderem auf eine vom Finanzministerium im Jahr 2017 in Auftrag gegebene Studie des wissenschaftlichen Forschungsinstituts der Universität zu Köln (FiFo-Institut). Die Studie kam zu dem Ergebnis, dass unter anderem mit Blick auf die Nachhaltigkeit mehrere Vergünstigungen nicht mehr angemessen seien. Das Finanzministerium hat jedoch noch keine Schritte unternommen, um es zu löschen.

Eine entsprechende Initiative des Ministeriums sei „seit Jahren überfällig“ und müsse nun „unverzüglich“ erfolgen. Die Kfz-Steuer bringt Gesamteinnahmen von rund 9,5 Milliarden Euro.