Een vete in het Russische leger begint over te koken.

Yevgeny Prigozhin, oprichter van de particuliere Wagner Group, heeft beweerd dat de Russische minister van Defensie, Sergei Shoigu, en de chef van de generale staf, Valery Gerasimov, Wagner proberen te “vernietigen” – wat een escalatie markeert in de vijandelijkheden tussen de invloedrijke paramilitaire baas en het militaire establishment van Rusland.

“De chef van de generale staf en de minister van Defensie geven links en rechts bevelen weg waarin staat dat Wagner PMC niet alleen geen munitie mag krijgen, maar ook geen hulp bij luchttransport”, zegt Prigozhin. gehoord zei dinsdag in een spraakbericht op het Telegram-kanaal van de persdienst van zijn bedrijf Concord.

“Er is een direct tegenwerk”, zei hij, en een “poging om PMC Wagner te vernietigen.”

Prigozhin zei ook dat de acties van de militaire leiding zouden kunnen neerkomen op “verraad” in een tijd waarin zijn groep vecht om Bakhmut in Oekraïne in te nemen met honderden van zijn strijders.

De Wagner Group heeft tienduizenden gevangenen uit Rusland gehaald om aan de Oekraïense frontlinie te vechten om Moskou te helpen zijn oostelijke offensief op te voeren.

De opmerkingen van Prigozhin zijn een ander teken van machtsstrijd in het Russische leger. Ultranationalistische figuren als Prigozhin en de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov dringen al lang aan op een herstructurering van de top van het militaire commando.

De Wagner-baas heeft voortdurend de macht vergroot in de kleiner wordende binnenste cirkel van de Russische president Vladimir Poetin, gedetailleerd beschreven in kabels en documenten verkregen en geanalyseerd door POLITICO.

