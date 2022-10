Landtagswahl in Niedersachsen: Es würde für Rot-Grün reichen

Stand: 09.10.2022 23:44

Aus den Wahlen in Niedersachsen geht die SPD klar als stärkste Kraft hervor, gefolgt von der CDU, den Grünen und der AfD. Dem Bundesland könnte also ein Farbwechsel in Sachen Regierungsbündnis bevorstehen.

Sie bleibt politische Führerin in Niedersachsen – die SPD und mit ihr der amtierende und mit dem Sieg bei der Landtagswahl künftige Ministerpräsident Stephan Weil. Mit 33,4 Prozent aller Stimmen landeten die Sozialdemokraten deutlich vor der CDU, die mit 28,1 Prozent auf Platz zwei der Parteien landete.

Allerdings machen auch beide Parteien im Vergleich zu ihren Ergebnissen von 2017 Verluste: Die SPD liegt bei rund 3,5 Prozentpunkte unter ihrem Abschneiden bei der vorangegangenen Landtagswahl verliert die CDU 5,5 Prozentpunkte.

Die Grünen folgen mit 14,5 Prozent der Stimmen hinter SPD und CDU. Das ist ihr bisher bestes Ergebnis in Niedersachsen, sie landen aber immer noch unter der in den Vorwahlumfragen versprochenen Marke von 15 Prozent oder mehr.

Auch die AfD kann stark wachsen: Mit 10,9 Prozent kann sie ihr Ergebnis aus 2017 um 4,8 Prozentpunkte verbessern.

FDP scheitert an Fünf-Prozent-Hürde

Und damit wären die im Landtag vertretenen Parteien komplett. Denn die FDP scheiterte knapp an der Fünf-Prozent-Hürde. Die Liberalen müssen ein Minus von 2,8 Prozentpunkten verkraften und kommen nur noch auf 4,7 Prozent der Stimmen.

Auch die Linkspartei liegt mit 2,7 Prozent deutlich außerhalb des Landtags.

Offenes Beäugen von Rot und Grün

Noch während der Auszählung der Stimmzettel kam unter den Parteien die Frage auf, wie es mit der niedersächsischen Landesregierung weitergehen solle. Denn mit dem Austritt der FDP sind die Möglichkeiten für Bündnisse geschrumpft – die Option der Ampel wie auf Bundesebene ist aus, ebenso wie eine Jamaika-Koalition – der Zusammenschluss von CDU, Grünen und FDP, auf den die CDU setzen könnte spekuliert haben.

Doch bereits im Wahlkampf in Niedersachsen wurde die Tendenz im Wer-mit-Wem deutlich. Weg von Rot-Schwarz und hin zum neuen Rot-Grün-Duett.

Rein rechnerisch würde es eindeutig für den Zusammenschluss von SPD und Grünen reichen: Künftig kommt die SPD auf 57 Sitze im Landtag, die Grünen auf 24 – eine deutliche Mehrheit mit insgesamt voraussichtlich 146 Sitzen im Landtag . Die SPD- und CDU-Mehrheit wäre deutlich komfortabler – beide würden zusammen 107 Sitze bekommen.

Mit ihrem Wahlergebnis erreichte die AfD 18 Sitze im künftigen Landtag.