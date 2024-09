Bergholz-Rehbrücke/Forst/Potsdam. Zwei Dutzend Bratwürste brutzeln auf dem Grill neben der Feuerwache Bergholz-Rehbrücke. Es ist ein sonniger, ruhiger Abend zwischen Einfamilienhäusern in der Berliner Vorstadt. Ein Dutzend Feuerwehrmänner stehen um den Grill, zwischen ihnen ein Mann im weißen Hemd, der sie alle überragt. Dietmar Woidke, 62 Jahre alt, 1,96 Meter groß, Ministerpräsident von Brandenburg, Sozialdemokrat. Und seit einigen Wochen der bekannteste Polit-Pokerspieler der Republik. „Wenn ich gegen die AfD verliere, bin ich raus“, sagte er zu Beginn der hitzigen Wahlkampfphase. „Ich kann nicht eine Landtagswahl gegen irgendwen verlieren und dann hinterher sagen, ich mache weiter wie bisher.“

Woidke setzt alles auf eine Karte. Er, der in Brandenburg so brüsk, trocken und stur sein kann, sagt: Ich gehe All-In. Wie beim Poker. Gewinnen oder Pleite. In diesem Fall Wahlsieg oder Ruhestand: Ich möchte lieber mehr Zeit für mein zweijähriges Enkelkind haben, als eine verlorene Koalition gegen die AfD schmieden zu müssen – selbst wenn die SPD diese als zweitplatzierte Partei anführen könnte.

Damit hat er viele überrascht, auch aus seiner Partei. Die einen nennen es leichtsinnig und riskant, die anderen sagen: So tickt Woidke eben. Und dass es etwas ganz Persönliches sei. Nach elf Jahren im Amt könne er, der dann als Verlierer dastehen würde, sich nichts anderes vorstellen. Im kleinen Kreis verriet Woidke später, dass ihn die Reaktionen ein wenig überrascht hätten. Denn auch vor fünf Jahren hätte eine solche Aussage gegolten. „Ich habe es damals nur nicht öffentlich gesagt.“ Erst auf den letzten Metern habe er das Kopf-an-Kopf-Rennen gegen die AfD gewonnen.

Gegen rechts: Ein Plakatmotiv „Wenn Glatze, dann Woidke“ ist digital auf einem Truck zu sehen, der durch Brandenburg tourt. Quelle: picture alliance/dpa

Parteipolitisch passt der Vorstoß in den Wahlkampfplan der SPD: gnadenlos personalisieren. Woidke hier, Woidke da. Keine andere Partei hat so viele großflächige Anzeigen mit Woidke wie die SPD („Willst du Woidke, wähle SPD“). Sie wirbt sogar mit einem digital animierten Motiv auf Bildschirmen und dem Slogan „Wenn Glatze, dann Woidke“ – gegen gewalttätige Neonazis und den Rechtsruck.

Die SPD hat seit 1990 nie verloren

Im Land zwischen Elbe, Havel und Oder hat die SPD seit 1990 noch nie eine Landtagswahl verloren. Woidke ist erst der dritte Landeschef in 34 Jahren. Manfred Stolpe war 1990 der einzige Sozialdemokrat, der im Osten eine Wahl gewann. Matthias Platzeck regierte zunächst mit der CDU, wechselte dann zur Linkspartei. Woidke führte die rot-rote Koalition fort. 2019 war es für die siegverwöhnten Lausitzer aus Forst knapp: Woidke rettete sich in ein Dreierbündnis mit CDU und Grünen.

Und diesmal? Noch liegt die AfD vorn, ihr Vorsprung schrumpft, aber noch ist sie nicht eingeholt. Woidke holt auf, aber auf Kosten seiner Koalitionspartner. Wie schon bei der Wahl 2019. Jan Redmann von der CDU, der sich schon auf Plakaten als „Ministerpräsident“ bezeichnete, hinkt weit hinterher. Die Wahlkampfstimmung der CDU dürfte auch nach der einen oder anderen Pro-Woidke-Kampagne des sächsischen CDU-Regierungschefs Michael Kretschmer auf dem Tiefpunkt sein. Ob Woidkes Gegenkandidat Redmann nach der Wahl politisch überlebt, hängt auch davon ab, ob die CDU vor der vermutlich zweistellig punktenden Sahra Wagenknecht-Koalition um Ex-SPD-Genosse Robert Crumbach landet. Grüne, Linke und Freie Wähler liegen knapp unter der 5-Prozent-Marke. Eine weitere Kenia-Koalition wäre damit nicht möglich.

Dass Woidke sich wieder aufraffen konnte und der Traum, dass die SPD doch noch Wahlen gewinnen kann, noch immer lebt, hat viele in Brandenburg überrascht. Und wenn es doch schiefgeht? Die Nachfolgefrage wurde intern bislang kaum diskutiert. Die besten Chancen hat derzeit Finanzministerin Katrin Lange aus der Prignitz, Woidkes engste Vertraute. Ob der 62-Jährige nach einer Niederlage seinen Nachfolger allerdings selbst bestimmen kann, wie es Stolpe und Platzeck getan haben, bleibt abzuwarten.

Woidke hat seine eigene Meinung zu Umfragen

Was Woidke außerdem dazu motivierte, der AfD nachzujagen, hängt mit einem Vorfall im Jahr 2019 zusammen. Vier Wochen vor der Abstimmung war er in Jüterbog zum Wahlkampf unterwegs, als mittendrin eine neue Umfrage herauskam, die die SPD auf Platz drei hinter AfD und CDU zeigte. Woidke war sichtlich schockiert, und er gab später zu, dass der Schock tief saß. Umso mehr beeindruckte ihn, dass er damals den Spieß umdrehen konnte. Und er hat seine eigene Meinung zu Umfragen, über die er heute nur noch milde lächelt.

Egal, wie weit die Meinungsumfragen die SPD in den vergangenen Wochen abgehängt sahen, Woidke blieb gut gelaunt. Wie an jenem Abend auf der Feuerwache. Er begann mit einem halb beiläufigen Satz: „Mir wurden in diesem Wahlkampf schon 30 Würstchen angeboten. Davon habe ich nur drei essen können. Ich soll ja mit den Leuten reden und will keinen Senf im Gesicht haben.“ Es ist nicht das erste Mal, dass Woidke das in diesem Wahlkampf sagt. Aber es schafft Nähe.

Für ihn dreht sich alles um die Wurst: Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke sitzt in Bergholz-Rehbrücke zwischen Ortsbrandmeister Steffen Reschke und Gemeindebrandmeister René Winter und isst. Quelle: Jan Sternberg

Kurze Zeit später sitzt Woidke auf einer Bierbank zwischen Gemeindebrandmeister und Ortsbrandmeister und isst, nach seiner Zählung, Feldwurst Nummer vier. Die Männer unterhalten sich über Neuheiten auf dem Feuerwehrfahrzeugmarkt und anschließend ausführlich über die Waldbrandbekämpfung. Wie jeden Sommer brannte es auf den munitionsverseuchten Flächen der ehemaligen Truppenübungsplätze, wo der Brand nur aus der Luft bekämpft werden kann. In spätestens drei Jahren werden die großen CH-47-Militärhubschrauber der Bundeswehr im südbrandenburgischen Holzdorf stationiert sein, dann werde alles einfacher, sagt Woidke. Alles im Griff, das heißt.

Woidke gelang es, die unpopuläre Kanzlerin aus seinem Wahlkampf herauszuhalten

Eigentlich wollte Woidke einen anderen Wahlkampf machen, einen mit Inhalten, eine Erfolgsgeschichte erzählen. Von Brandenburg als Wachstumsmotor in Deutschland, von Tesla, dem neuen Bahnwerk in Cottbus. Doch dann standen ihm das katastrophale Abschneiden der Berliner Ampel-Koalition und der öffentliche Fokus auf das ungelöste Migrationsproblem im Weg.

Woidke gelang es, den im Osten unbeliebten SPD-Kanzler Olaf Scholz aus seinem Wahlkampf herauszuhalten. So auch beim SPD-Sommerfest in Potsdam Ende August. Ursprünglich war Scholz als Redner vorgesehen, dann kam es jedoch zu Terminkollisionen mit dem Wahlkampf in Sachsen. Der Kanzler, der in Potsdam seinen Bundestagswahlkreis hat und mit seiner Frau Britta Ernst, die bis 2023 Woidkes Bildungsministerin war, direkt neben dem Landtag lebt, kam erst bei Einbruch der Dunkelheit vorbei.

Gast zu später Stunde: Dietmar Woidke (SPD, rechts) begrüßt Bundeskanzler Olaf Scholz beim SPD-Sommerfest in Potsdam. Quelle: picture alliance/dpa

Könnte eine Niederlage Woidkes der letzte Funke sein, der die Ampelkoalition in Berlin implodieren lässt? Genau das sagen AfD und CDU ihren Wählern mit seltener Einigkeit. „Dann wird etwas entgleisen“, prophezeit AfD-Chefin Alice Weidel. Realistisch ist das nicht – denn auch ohne Woidke wird die SPD nach jetzigem Stand weiterregieren können. Ein Sieg des Ministerpräsidenten wäre dagegen eine Bestätigung für all jene, die bisher auf den persönlichen Wahlkampf ostdeutscher Prägung gesetzt haben. Ähnlich wie Kretschmer in Sachsen oder 2021 Reiner Haseloff (CDU) in Sachsen-Anhalt und Manuela Schwesig (SPD) in Mecklenburg-Vorpommern.

In seinen Reden stellt sich der Ministerpräsident als letzte Bastion gegen die Rückkehr des Faschismus dar. Er wolle „verhindern, dass die brandenburgische Fahne, unsere stolze brandenburgische Fahne, große braune Flecken bekommt“, sagt er bei jeder Gelegenheit. Auch seine Familiengeschichte habe zu dieser Haltung beigetragen, sagt Woidke. „Ich war 15 Jahre alt, als mich mein Großvater Herbert Lehmann – ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, alle zusammen im Haus – beiseite nahm. Wir setzten uns an den Küchentisch und er erzählte mir, was er im Nationalsozialismus erleben musste. Mein Großvater war etwa so groß wie ich, aber doppelt so breit. Ich hatte ihn noch nie weinen sehen, aber er weinte.“ Was genau mit seinem Großvater passiert ist, sagte Woidke auch auf Nachfrage nicht. Jede Personalisierung hat ihre Grenzen.

Woidke trieb das Migrationsthema auf eine atemberaubende Spitze. Seit dem tödlichen Messerangriff in Solingen und den Wahlen in Sachsen und Thüringen, wo Migration das wichtigste Thema war, das die Menschen bewegte, ist er nicht mehr zu bremsen. Woidke, der schon vorher einen härteren Kurs als viele andere Sozialdemokraten verfolgt hatte, geht nun noch weiter: Neben scharfen Grenzkontrollen und Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien ist er auch für die Zurückweisung von Menschen aus sicheren Drittstaaten – und ignoriert dabei sogar die rechtlichen Bedenken der Bundesregierung. Eine Sondersitzung im Landtag in Solingen nutzte er, um zu fordern, die letzten zehn Jahre der deutschen Migrationspolitik zu „überprüfen“ und „neu auszurichten“ – vor allem im Hinblick auf Angela Merkels Flüchtlingspolitik. Doch manchmal wirkt das Ganze wie eine Panikattacke. Er berief kurzfristig sämtliche Landräte zu einer Konferenz ein, die letztlich wenig bewirkte.

„Er hat mich rechts überholt und läuft jetzt einen Meter vor mir“, kommentiert Steffen Kubitzki. Der AfD-Landtagsabgeordnete, der zu den wenigen Gemäßigten in der radikalen und lautstarken Fraktion gehört, will dem Ministerpräsidenten in seiner Heimatregion Spree-Neiße das Direktmandat abnehmen. 2019 lag er nur 3 Prozent hinter ihm. Doch Woidkes Kehrtwende in der Migrationspolitik macht ihm keine Sorgen, im Gegenteil. Kubitzki hält sich inzwischen für den Favoriten. Immerhin wolle ihn das RBB-Fernsehen am Sonntag erstmals bei der Stimmabgabe filmen, berichtet er.

Kubitzki steht am Eingang zum Forster Hof in Woidkes Heimatstadt und muss reihenweise Besucher abweisen, die zum Wahlkampfabend mit AfD-Chefin Alice Weidel gekommen sind. Der Saal ist überfüllt. „Ich kenne Woidke aus der Schulzeit, ich mochte ihn schon damals nicht“, sagt eine Frau. Wenn er heute Forst besuche, sei er distanziert und interessiere sich nicht für die Menschen. „Platzeck war anders, ich mochte ihn.“

In Bergholz-Rehbrücke zieht Ortsbrandmeister Steffen Reschke allerdings ein positives Fazit des Bratwursttreffens mit Woidke. „Es war eine gute Runde, nicht zuletzt, weil sie so klein war.“ In Brandenburg sei die politische Stimmung sogar entspannter als vielerorts in Sachsen und Thüringen, sagt er. „Bei der Feuerwehr haben wir zwar auch mal Stammtischparolen, aber eine politische Spaltung gibt es trotzdem nicht. Hoffen wir, dass das, was in Sachsen und Thüringen passiert ist, in Brandenburg nicht passiert.“