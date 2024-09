FDP-Vizevorsitzender Wolfgang Kubicki hat der Koalitionsregierung mit SPD und Grünen nur wenige Wochen Zeit gegeben, um grundlegende Probleme in der Wirtschafts- und Migrationspolitik zu lösen. „Es gibt völlig unterschiedliche Auffassungen darüber, wie man die Wirtschaft wieder in Gang bringt und die Wettbewerbsfähigkeit wiederherstellt. Und entweder schaffen wir es in den nächsten 14 Tagen, drei Wochen tatsächlich, hier einen vernünftigen gemeinsamen Nenner zu finden, oder es macht für die Freien Demokraten keinen Sinn mehr, weiterhin an dieser Koalition mitzuwirken“, sagte Kubicki am Sonntag im „Welt TV“.

Das Ergebnis der FDP bei den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und nun auch in Brandenburg lässt sich nicht beschönigen. Dreimal in Folge um ein Prozent zu gewinnen, bedeute, „dass die Freien Demokraten marginalisiert sind“. Bei der Wahl am Sonntag in Brandenburg hatte die FDP gerade einmal 0,83 Prozent der Zweitstimmen erhalten. Er verwies aber auch auf das Abschneiden der Grünen und sagte: „Die Leute haben die Nase voll von der Ampelkoalition.“

Für die FDP und ihre Wähler sind Ampelkoalition und Grüne Gift. Doch sofort den Stecker ziehen müsse die Partei nicht. Er sagte: „Die Entscheidungen fallen in diesem Herbst und ich glaube nicht, dass diese Koalition mit der jetzigen Performance bis Weihnachten durchhält.“ Den Grünen warf Kubicki vor, in der Migrationspolitik die Realität zu ignorieren. Kubicki sagte: „Die AfD ist nicht stark geworden, weil sie so toll ist, sondern weil wir, weil die Ampelkoalition, auch in der Migrationspolitik versagen.“

Auch FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai bekräftigte, dass ein „Herbst der Entscheidungen“ bevorstehe, wie Parteichef Christian Lindner jüngst in einem Interview mit der „Rheinischen Post“ ankündigte. Viele Koalitionsstreitigkeiten verdunkelten derzeit „unser eigenständiges Profil als Partei für freiheitsliebende, optimistische und fleißige Menschen“, sagte Djir-Sarai und kündigte an, das Wahlergebnis nun intern zu diskutieren.

Auch vom Koalitionspartner ist eine klare Aussage zur Zukunft der Koalition erwünscht. „Für uns wäre es wichtig, dass es auch danach eine klare Aussage gibt“, sagte SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert im ARD-„Morgenmagazin“ mit Blick auf die Gremiensitzungen der Liberalen am Montag. Es sei nun Aufgabe der FDP-Spitze, die Sache zu klären. „Ich gehe davon aus, dass die Zusammenarbeit in der Ampelkoalition weitergeht“, sagte Kühnert. Die SPD sei jedenfalls „wild entschlossen“, mit der Koalition über die Ziellinie zu gehen, also bis zum Ende der Legislaturperiode weiterzumachen.