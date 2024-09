Landtagswahl in Brandenburg: Kann Dietmar Woidke den Rückstand aufholen?

Zusammenfassung Zusammenfassen

Dies ist ein experimentelles Tool. Die Ergebnisse können unvollständig, veraltet oder sogar falsch sein.

Am Sonntag wählt Brandenburg einen neuen Landtag. Umfragen zufolge liegt die AfD vorne, die SPD holt auf. Grüne und Linke könnten an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. ZEIT ONLINE hat tausend mögliche Wahlausgänge simuliert, in 700 davon siegt die AfD, in 235 die SPD, in 64 herrscht Unentschieden. Ministerpräsident Woidke hat angekündigt, im Falle einer Niederlage zurückzutreten. Die Wahl ist entscheidend für die Zukunft Brandenburgs und könnte Auswirkungen auf die Bundespolitik haben.