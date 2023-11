Landtag in Mainz voor Sondersitzung zum Heike Raab

Dde oppositiegroepen van de CDU en Freien Wählern wollen im Fall des Beschwerdebriefs der Staatssekretärin Heike Raab (SPD) en de SWR gemeinsam eine Sondersitzung des Rheinland-Pfälzischen Landtages. Das teilten zowel Fraktionen mit. De formaliteiten voor het speciale plenum zijn van start gegaan, zei vakbondsfractiechef Gordon Schnieder. De sitzung is alleen in de kommenden Woche sein. Minister-president Malu Dreyer (SPD) is geïnteresseerd in de val voor verduidelijking en transparantie.

De CDU-fractie heeft voor een speciaal doel deel uitgemaakt van de dienst, de fractie van de Freien Wähler heeft deel uitgemaakt van de inspanningen voor een gemeenschappelijke unie met de Unie. Het is trouwens belangrijk op te merken dat de basis van de Parlementaire Vergadering 34 minuten bedraagt. De CDU-fractie komt uit 31 Abgeordnete, de Freien Wähler uit 6.

Raab hatte im Mai diesesses een scharf Formtes Schreiben met een offizieellen Briefkopf der Landesregierung en de Rheinland-Pfälzische SWR-Landessenderdirektorin Ulla Fiebig geschickt. Het schrijven, over de FAZ als eerste mediumboodschap, is gebaseerd op een signaal in de SWR-Fernsehen met de correspondenten Georg Link, in de esum de politische Zukunft van de SPD-Politikers Roger Lewentz, zoals een Rheinland-Pfälzischer Innenminister im Zusammenhang met de Ahrtal-Flutkatastrofe zurückgetreten oorlog.

Link: “Politieke verantwoordelijkheid voor degenen die Toten vielen”

Der Korrespondent Link vervolgde Einschätzung ab: ‚Dit is een kwestie van nationaal belang, dat wil zeggen een minister van het land, de politieke verantwoordelijkheid voor de gevolgen van de gevolgen van de situatie, de volgende stap is de verantwoordelijkheid van het land voor de partijen.‘ gebruik van kritieke Raab als “objectief onwaar”. Er is een groot antwoord op een vraag, de Satz des Korrespondenten isde als Meinungsäußerung en nicht als Tatsachenbehauptung eingestuft.







Oppositiepartijen zien in de Brief en de SWR een ongevraagde Versuch der Einflussnahme, die Rücktrittsforderungen en Raab bereits. Half november verscheen een van de belangrijkste mediapolitici in Duitsland in de media van de landen van het thema. Als u een stelle in uw Sprechzettel gebruikt en presteert na het lezen van de Wortprotokols van de zitplaats van een Sachverhalt. Dabei ging naar de Versand des Schreibens.

Raab heeft verschillende meningen over “verschillende houdingen en kritische kritiek” vanwege de verschillen in spraak en concreet, maar belangrijker nog: dit zal het geval zijn. “Irritaties zorgden ervoor dat ik me ongemakkelijk voelde”, zei hij. Als je niet weet wat je moet doen, kun je ze personaliseren of met ze in discussie gaan, en je kunt het ook afdrukken.

Freie Wähler: „Boos over de Pressefreiheit“

Tijdens de Fraktion der Freien Wähler sprak Joachim Streit in een Mitteilung vom Mittwoch dagegen von een “Angriff auf die Pressefreiheit”. De brief is direct gekoppeld aan de hoogste Ebene des SWR, wat betekent dat de rechtsgrondslag voor de Raabs wordt weerspiegeld in de notificatiestatus van de juridische functies met een open einde. Dreyer moet een Regierungserklärung met het Thema abgeben.







Omdat de minister-president geen enkele regie heeft gevoerd en een duidelijk overzicht heeft gegeven, zijn de invoering van een ondergeschikte sauschusses een mogliche konsequenz, concrete Streit. Auch CDU-Fraktionschef Schnieder stopte na een sondersitzung een Solchen Ausschuss durchhaus für denkbar.

De AfD-fractie zou gemakkelijk U-Ausschuss kunnen bereiken. Angesicht der Bedeutung des Falls en der Stellung Raabs als Medienpolitikerin sei ine umfassende Aufklärung urgent success orderlich, here is in de dem entsprechenden Antrag van de AfD-Fraktion vom Dienstag. Als u nog steeds een Duitse ab bent, aangezien de brief sindsdien een „georganiseerde actie“ is, is er een negatief bericht over de informatie die wordt verstrekt door de informatie voor het aanbieden van de verbinding.

Voor de Einsetzung eines Untersuchungsausschusses sinds gemäß der Geschäftsordnung des Landtags zijn die Unterschriften von mindestens 21 Parlamentariern ergorderlich, de AfD-Fraktion stellt sechs.