Gebruik de Chrome-browser voor een meer toegankelijke videospeler



David Croft denkt dat Lewis Hamilton en Lando Norris vragen zullen stellen aan Mercedes en McLaren over de prestaties van hun teams tijdens het testen

David Croft denkt dat Lewis Hamilton en Lando Norris vragen zullen stellen aan Mercedes en McLaren over de prestaties van hun teams tijdens het testen

Lando Norris heeft een van de langere contracten in de Formule 1 en McLaren heeft nooit verborgen gehouden dat ze de Brit zien als hun franchisester voor de lange termijn. Maar zijn zij echt het team dat hem een ​​titel gaat bezorgen?

Norris, die nu zijn vijfde seizoen in de sport ingaat en lang wordt geprezen als een toekomstig kampioen, lijkt klaar voor nog een jaar op het middenveld terwijl hij een voormalige teamgenoot in Carlos Sainz en een voormalige rivaal in de juniorenreeks in George Russell ziet strijden om de voorkant. Zijn geduld wordt zeker op de proef gesteld.

“Het verhaal gaat dat tijdens de tests voorafgaand aan het seizoen McLaren misschien nog verder is teruggevallen aan het begin van dit seizoen”, zei David Croft van Sky Sports F1. “En dat is een zorg voor Lando.”

Dus, moet hij het McLaren-project vertrouwen en blijven, of zijn eieren in een rivaliserende mand leggen en vertrekken?

We analyseren de opties voor Norris terwijl hij vooruitkijkt naar 2025…

Blijf bij McLaren

Lando Norris heeft een contract tot eind 2025 bij McLaren

Geduld kan een schone zaak zijn in de Formule 1, zo bewijst huidig ​​kampioen Max Verstappen, die vier en een half seizoen doormaakte voordat hij een auto had om tegen te vechten.

Norris zou kunnen besluiten dat hij gelooft in zijn team en de nieuwe faciliteiten die binnenkort beschikbaar komen, om frustratie op korte termijn te verwerken in de hoop dat McLaren het uiteindelijk goed kan doen.

Bij de lancering van de auto in 2023 zei Norris tegen Craig Slater van Sky Sports News dat geduld “iets is dat deel uitmaakt van de Formule 1”.

“Het is iets waar ik nu veel meer aan gewend ben dan in mijn eerste twee seizoenen van F1”, zei de McLaren-coureur.

“Het doel is om een ​​race of een kampioenschap te winnen en die dingen kosten tijd.”

Of hij zijn ambitie om wereldkampioen te worden bij McLaren kan waarmaken, bevestigde Norris dat hij in zijn team gelooft.

Gebruik de Chrome-browser voor een meer toegankelijke videospeler Ted Kravitz rangschikt de kansen van de F1-teams van slechtste naar beste na de tests van dit jaar Ted Kravitz rangschikt de kansen van de F1-teams van slechtste naar beste na de tests van dit jaar

“Ik zou niet zo’n lang contract hebben getekend als ik daar niet in geloofde”, zei hij.

“Het is nog steeds een grote vraag – veel werk te doen, veel vooruitgang te boeken.

“Ik heb er in ieder geval voor 2023 en vooral in 2025 vertrouwen in dat ik veel betere kansen zal hebben dan wat ik nu heb en wat ik de voorgaande seizoenen heb gehad.

“Ik zou het boven alles willen bereiken met het team.”

Natalie Pinkham van Sky Sports F1 vindt dat Norris “te lang, te vroeg heeft getekend”.

“Eén podium het hele jaar – dat is niet genoeg voor iemand van Lando’s talent”, zei Pinkham.

McLaren is verlamd door het feit dat ze een klantteam zijn – ze kopen motoren van Mercedes en moeten dus de auto bouwen volgens de motor die ze krijgen.

In de moderne tijd is het voor teams belangrijk geworden om hun eigen motoren te hebben om vooraan te kunnen strijden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Red Bull, Ferrari, Mercedes en Alpine de leidende constructeurs waren in het kampioenschap van 2022.

McLaren bevindt zich naar verluidt in een vroege fase van gesprekken met Honda voor een reünie bij de volgende grote regelwijzigingen van de F1 in 2026. Of dat werkelijkheid wordt, valt nog te bezien, en na het zonder pardon dumpen van de Japanse fabrikant door McLaren, moet het team uit Woking misschien op de schop gaan. charme offensief.

Een deal met Honda, of een andere motorfabrikant, zou Norris mogelijk genoeg reden kunnen geven om te blijven. Anders kan de loyaliteit van de Brit op de proef worden gesteld als zijn ogen beginnen te dwalen.

Maak een Mercedes zet

Norris en George Russell zijn beiden in 2019 toegetreden tot de F1

Het contract van Lewis Hamilton met Mercedes loopt tot het einde van dit seizoen, dus zijn F1-toekomst zou duidelijker moeten zijn tegen de tijd dat de McLaren-deal van Norris afloopt.

Maar misschien zou Mercedes Norris voor 2025 kunnen benaderen.

Toen Nico Rosberg in 2016 met pensioen ging, sloot Mercedes een deal met Williams om Valtteri Bottas vervroegd van zijn contract te ontheffen, zodat hij zich bij de Silver Arrows kon voegen, en Norris zal natuurlijk op de lijst met vervangers staan ​​als Hamilton zijn helm ophangt.

Mercedes is een bewezen winnende entiteit en bijna elke coureur op de grid zou moeite hebben om een ​​aanbod van teambaas Toto Wolff af te slaan.

Gebruik de Chrome-browser voor een meer toegankelijke videospeler George Russell’s W14 haalt de rode vlag uit tijdens het testen, na wat wordt verondersteld een hydraulisch probleem te zijn George Russell’s W14 haalt de rode vlag uit tijdens het testen, na wat wordt verondersteld een hydraulisch probleem te zijn

Evenzo is Norris een populair bezit en wordt hij hoog gewaardeerd in de paddock, dus Mercedes zal hem hoog op hun lijst van mogelijke vervangers hebben staan ​​en zou weer een blockbuster, volledig Britse line-up kunnen maken.

Als Norris de overstap zou krijgen, zou het intrigerend zijn om te zien hoe zijn rivaliteit met George Russell als teamgenoten zou uitpakken.

Beide coureurs maken deel uit van dezelfde generatie, dus kan de strijd om de nummer 1 van Groot-Brittannië het team in de weg staan?

Norris kan ook op zijn hoede zijn om het territorium van Russell binnen te stappen.

Riskeer het bij Red Bull

Max Verstappen gelooft dat Norris in staat is om kampioenschappen in de F1 te winnen

Karun Chandhok van Sky Sports F1 vindt dat Red Bull “hard moet proberen om Lando Norris te kopen”.

Lid worden van Red Bull zou een vergelijkbaar risico kunnen vormen als dat van Mercedes – zou Norris kunnen winnen naast Red Bull’s uitverkoren ster Max Verstappen?

Als je Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alex Albon of Sergio Perez vraagt, is het antwoord waarschijnlijk ‘nee’.

Gebruik de Chrome-browser voor een meer toegankelijke videospeler Sergio Perez rijdt de snelste testronde op de C4-banden in zijn Red Bull Sergio Perez rijdt de snelste testronde op de C4-banden in zijn Red Bull

Norris gaf toe dat hij vorig seizoen onder andere met Red Bull sprak voordat hij zijn contractverlenging met McLaren tekende.

Terwijl hij toegaf dat hij “gelukkiger zou kunnen zijn” bij McLaren met een meer competitieve auto, hield Norris vol dat hij de “zekerheid” van een langetermijnovereenkomst verkiest boven de opwinding van gesprekken als een binnenkort vrijgekomen agent.

Veiligheid is niet iets dat door de jaren heen is gegarandeerd voor Red Bull-coureurs, aangezien het team een ​​reputatie heeft opgebouwd voor moordende besluitvorming bij coureurs – misschien zou dit onaangenaam zijn als Norris een stap zou overwegen.

Vind een nieuw thuis bij Ferrari

Norris en Carlos Sainz waren twee jaar lang teamgenoten bij McLaren

Ferrari heeft, net als alle leidende teams van de F1, hun kleuren vastgemaakt aan hun eigen jonge hoop – Charles Leclerc. Hun line-up, hoewel sterk, ziet er niet veilig uit als hun eerder genoemde rivalen.

De contracten van Leclerc en Sainz lopen eind 2024 af en er zijn twijfels over hun toekomst.

Gebruik de Chrome-browser voor een meer toegankelijke videospeler Mercedes-teambaas Toto Wolff legt vrijdag het gebrek aan prestaties van de W14 op de baan uit Mercedes-teambaas Toto Wolff legt vrijdag het gebrek aan prestaties van de W14 op de baan uit

Zal Leclerc ontgoocheld raken bij een team dat sinds 2008 geen titel heeft gewonnen? Zal Sainz een vergelijkbaar seizoen hebben als vorig jaar en te maken krijgen met interne en externe druk?

Ondanks hun trofee-droogte, kunnen maar weinig coureurs de allure van F1’s beroemde rood weerstaan ​​- zelfs Hamilton heeft toegegeven dat hij er spijt van heeft dat hij niet voor de Scuderia rijdt – en dus als Ferrari zou komen, zou het moeilijk zijn voor Norris om weerstand te bieden.

Sluit je aan bij Andreas bij Audi

Andreas Seidl was tot het einde van het seizoen 2022 de teambaas van Norris

De komst van Audi in de F1 is groot nieuws, aangezien het in 2026 een vijfde motorfabrikant creëert die Norris kan kiezen.

Andreas Seidl, de voormalige teambaas van Norris, is nu de CEO van Audi’s F1-project en de Brit zal waarschijnlijk hoog op Seidl’s lijst staan ​​van dingen die hij voor Audi geregeld wil hebben tegen de tijd dat 2026 aanbreekt.

Norris gaf toe dat het vertrek van Sedl bij McLaren een “schok” was, en als hij nog geen succes heeft bij McLaren wanneer zijn contract in 2025 afloopt, zou hij dan de overstap kunnen maken naar wat momenteel Alfa Romeo is?

Gebruik de Chrome-browser voor een meer toegankelijke videospeler Valtteri Bottas zegt dat CEO Andreas Seidl een duidelijke visie heeft en super gemotiveerd is voor de toekomst met Alfa Romeo Valtteri Bottas zegt dat CEO Andreas Seidl een duidelijke visie heeft en super gemotiveerd is voor de toekomst met Alfa Romeo

Norris zal dit jaar de ervaren teamleider zijn bij McLaren, en dus tegen de tijd dat 2026 aanbreekt, zullen zijn tempo, kennis en leiderschap perfect passen bij de Duitse fabrikant.

Hoewel Audi de intentie heeft uitgesproken om koploper in de F1 te zijn tegen jaar drie, dat zal 2027 zijn, wanneer Norris 27 jaar oud is.

Zal Norris tot die tijd willen wachten om een ​​titeluitdaging aan te gaan? Zich ervan bewust dat hij nu in de minderheid is in zijn generatie omdat hij winloos is, zal het geduld van Norris afnemen.

Waar Norris zijn toekomstige leugens ook beslist, het is duidelijk dat de komende jaren zijn McLaren-lot zullen bepalen.

Ontdek hoe het hem vergaat in het F1-seizoen 2023 op Sky Sports F1, bij elke race live.