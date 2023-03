Lando Norris heeft zijn team verdedigd na een slechte start van het F1-seizoen 2023; De Britse coureur reageert ook op speculaties over zijn toekomst bij McLaren bekijk dit weekend de GP van Saudi-Arabië live op Sky Sports F1, te beginnen met Practice One om 13.00 uur op vrijdag





Lando Norris houdt vol dat McLaren niet in een crisis verkeert in de aanloop naar de Grand Prix van Saoedi-Arabië

Lando Norris gelooft dat zijn McLaren-team “verre van” een crisis is, maar zegt dat “harde kritiek acceptabel is” na hun slechte start van het Formule 1-seizoen 2023.

Norris was de laatste van de 17 auto’s die eerder deze maand de seizoensopenende Grand Prix van Bahrein finishten nadat hij last had van een druklek in zijn motor waardoor hij zes keer de pitstraat in moest, terwijl zijn teamgenoot Oscar Piastri stopte met een elektrisch probleem.

McLaren gaf voorafgaand aan het seizoen toe dat ze verwachtten een trage start te maken, maar hun chaotische prestatie in de openingsronde voldeed niet aan de laagste verwachtingen van een team dat net de vierde plaats miste in het constructeurskampioenschap van vorig seizoen.

Voorafgaand aan de Grand Prix van Saoedi-Arabië van dit weekend, reageerde Norris toen hem werd gevraagd of het team in een crisis verkeerde.

“Het is verre van dat,” zei hij. “Met het probleem van Oscar was het een probleem dat we voor het eerst in jaren hadden, dus ik ben ervan overtuigd dat het opgelost is.

“En uit mijn probleem weten Mercedes (McLaren’s motorleveranciers) zeker dat ze dat hebben opgelost en nogmaals, het is iets dat al jaren en jaren niet is gebeurd.

“Iedereen laat het veel erger klinken dan het is, noemt het een crisis, het is verre van dat, het komt er niet eens in de buurt.”

Over zijn verwachtingen voor het komende weekend zei Norris dat hij er vertrouwen in heeft dat McLaren op het middenveld kan strijden.

‘Ik denk niet dat we zo ver weg zijn,’ zei hij.

“Van de verwachtingen van McLaren zijn we nog lang niet waar we willen zijn, maar we hebben een heel duidelijk plan.”

Norris: McLaren exit-speculatie ‘volledig nep’

McLaren’s slechte start van het seizoen heeft ook geresulteerd in speculaties over de toekomst van Norris met het intensiveren van het team.

De 23-jarige heeft een contract bij McLaren tot het einde van het seizoen 2025, maar sommigen betwijfelen of een van de hoogst gewaardeerde coureurs op de grid bereid zal zijn om te blijven als de prestaties niet verbeteren.

Norris zei dat “harde kritiek” op het team acceptabel is en dat de geruchten hem grotendeels niet raken, maar hij kwam wel uit op wat hij omschreef als “nepverhalen”.

“Ik denk dat ik op een punt ben dat het me op geen enkele manier beïnvloedt”, zei hij. “Ik denk dat ik het tot op zekere hoogte goed vind, afgezien van wanneer het gewoon compleet is (onzin), dat mensen proberen te verzinnen, en volledig nepverhalen die mensen verzinnen.

“Ik denk dat harde kritiek tot op zekere hoogte acceptabel is. Het is logisch – je houdt er niet van als het te veel is en mensen in het team er last van beginnen te krijgen.”

“Vooral omdat sommige van hen misschien niet zo veel begrijpen… of niet zo veel van de waarheden weten, maar ik denk dat we het goed doen binnen het team, binnen McLaren door dingen uit te leggen aan mensen, ze te vertellen wat er is.” doorgaan, mijn kant van het verhaal uitleggen en dingen die met mij gebeuren, dingen die binnen teams gebeuren.

