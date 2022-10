Landkreis Osnabrück: Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Auto

Ein Motorradfahrer ist in Bissendorf (Kreis Osnabrück) bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ums Leben gekommen. Für den 59-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, er starb am Samstagnachmittag noch an der Unfallstelle, wie ein Polizeisprecher in Osnabrück sagte. Wie genau es zu dem Crash mit dem Auto eines 54-Jährigen am Ende einer Kurve auf der Straße Richtung Georgsmarienhütte kam, ist noch völlig unklar. Auch die 51-jährige Fahrerin und ihre Beifahrerin wurden verletzt.