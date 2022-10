Landesweite Anschläge in der Ukraine: „Angriffe sollen Stärke demonstrieren“

Stand: 11.10.2022 09:24 Uhr

Russlands Präsident Putin stehe zunehmend unter Druck, sagt Politologe Sasse. Die jüngste Situation erinnert an den Beginn der Invasion. Eine diplomatische Lösung hält Sasse derzeit für undenkbar.

Laut Politikwissenschaftlerin Gwendolyn Sasse sollten die jüngsten Angriffe Russlands auf Städte in der Ukraine Stärke demonstrieren. „Einerseits waren diese Angriffe eine Reaktion auf die wochenlange erfolgreiche Gegenoffensive der Ukraine“, sagte sie ARD-Morgenmagazin. Andererseits sind sie eine Reaktion auf die Explosion auf der Krimbrücke.

Gleichzeitig gerät Präsident Wladimir Putin zunehmend unter Druck, vor allem von Hardlinern in seiner eigenen Partei. „Er versucht jetzt, sie zu besänftigen. Er hat die militärische Führung neu organisiert.“ Aber auch in der Bevölkerung wächst die Verunsicherung, worauf er reagiert.

„Zivilbevölkerung verunsichern und demoralisieren“

Laut Sasse erinnert die jüngste Situation an den Beginn der Invasion im Februar. „Denn jetzt geht es wieder um Anschläge auf die ganze Ukraine. Und vielleicht dachten die Leute in der Ukraine schon, dass das so nicht passieren würde. Das wird das Geschehen an der tatsächlichen Front nicht wesentlich ändern. „Vor allem aber soll die Zivilbevölkerung verunsichert und demoralisiert werden.“

Keine diplomatische Lösung in Sicht

Gespräche zwischen Russland und der Ukraine hält Sasse derzeit für undenkbar. Die Ukraine muss erst genügend Territorium gewinnen, um überhaupt verhandeln zu können. „Wladimir Putin hat derzeit kein Interesse an Verhandlungen. Das bedeutet, dass eine diplomatische Lösung derzeit nicht möglich ist.“ Im Hintergrund würden aber Gespräche geführt, um weitere Eskalationsrisiken einzudämmen – zuletzt zwischen den USA und Russland.