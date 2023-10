Der Bayerische Landtag hat die CSU-Politikerin Ilse Aigner erneut zur Landtagspräsidentin gewählt. Der 58-Jährige erhielt in der konstituierenden Sitzung des Parlaments 164 von 200 Stimmen. Das gab Oberpräsident Paul Knoblach nach der Auszählung bekannt. Es gab acht Gegenstimmen und 27 Enthaltungen. Drei Vertreter waren bei der ersten Sitzung der Legislaturperiode abwesend und eine Stimme war ungültig. Bei ihrer ersten Wahl zur Landtagspräsidentin vor fünf Jahren stimmten 198 der 205 Abgeordneten für Aigner.

mehr zum Thema :

Landtagswahl in Bayern

Wählermigration in Bayern und Hessen :

Woher die Stimmen für die AfD kamen

Nach rechts verschieben :

Jetzt ist der Westen im Osten angekommen

Hubert Aiwanger :

Er lacht am besten



Der AfD Der Versuch, einen ihrer Abgeordneten zum Landtagsvizepräsidenten wählen zu lassen, scheiterte: Ihr Abgeordneter Matthias Vogler erhielt bei der Abstimmung 164 Stimmen und damit zu viele Gegenstimmen.

Die Abgeordneten beschlossen zudem eine Änderung der bisherigen Geschäftsordnung: Die Rangfolge der Fraktionen, beispielsweise in der Reihenfolge der Redner, werde nun „nach der aktuellen Zahl ihrer Mitglieder“ ermittelt. Verliert eine Fraktion Mitglieder – wie es bei der AfD in der letzten Legislaturperiode mehrfach passiert ist – rutscht sie künftig in der Reihenfolge der Redner ab. Bisher waren für die Ordnung die Kräfteverhältnisse zu Beginn der Legislaturperiode ausschlaggebend; Änderungen wurden nicht berücksichtigt.

Jüngster Abgeordneter verhaftet

Eröffnet wurde die Sitzung vom Vorsitzenden, Grünen-Politiker Paul Knoblach (69). Neben ihm saßen die zweit- und drittjüngsten Abgeordneten: Franz Schmid (23) von der AfD und Kristan von Waldenfels (23) von der AfD CSU. Der jüngste Abgeordnete, Daniel Halemba (22), von der AfD, wurde vermisst: Er wurde tagelang mit Haftbefehl gesucht und schließlich festgenommen. Gegen ihn ermittelt die Staatsanwaltschaft Würzburg wegen Volksverhetzung und Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Newsletter © Lea Dohle

„Was jetzt?“ – Die tägliche Morgenübersicht Beginnen Sie Ihren Tag mit unserem sehr kurzen News-Newsletter. Außerdem erhalten Sie am Wochenende jeden Freitag das Digitalmagazin ZEIT. Mit der Registrierung erkennen Sie die Datenschutzerklärung an. Danke schön! Wir haben Ihnen eine E-Mail gesendet. Überprüfen Sie Ihr Postfach und bestätigen Sie Ihr Newsletter-Abonnement.

In ihrer Antrittsrede verwies Aigner auf die Festnahme und den Vorwurf der AfD, dass die Landesregierung die Ereignisse manipuliert haben könnte: „Weder das Parlament noch ich als Landtagspräsidentin können die Entscheidungen der Justiz beeinflussen. Das ist eine der Grundlagen.“ der Demokratie“, sagte sie. Die Reaktion der AfD sei daher ein „gezielter Angriff auf die Institutionen unserer Demokratie“. Es sind Verschwörungsmythen.

Dem neuen Landtag gehören insgesamt 203 Abgeordnete an, zwei weniger als zuvor. Weil die FDP den Wiedereinzug verpasste, sind nur noch fünf Fraktionen vertreten: die CSU mit 85 Abgeordneten (2018 waren es auch 85), die Freien Wähler mit 37 (2018: 27), die AfD mit 32 (22), die Grünen mit 32 (38) und die SPD mit 17 (22). CSU und Freie Wähler haben bereits einen Koalitionsvertrag unterzeichnet. Markus Söder soll am Dienstag wieder zum Ministerpräsidenten gewählt werden.