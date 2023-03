Die nieuwe Kinder- en Jugendpfarrerin der evangelischen Landeskirche, Peggy Rotter, is een Samstag offiziell in haar Amt eingeführt zijn. Een beslissing van de Einführung door Oberkirchenrat Matthias Kopischke uit Dessau hield Rotter zelf in het Evangelischen Martinszentrum in Bernburg (Salzlandkreis), tegen de Evangelische Landeskirche Anhalt in Dessau in de buurt. Die Gebürtige Mecklenburgers zijn in staat om stelle-bereits zu Beginn des Jahres angetreten. Zuvor war das Amt längere Zeit vacant. Die 44-Jährige hoed in Berlijn en Rostock studeert evangelische theologie. Zuletzt oorlog tegen Gemeindepastorin in Lambrechtshagen bei Rostock.