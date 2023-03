De wereldwijde productie van dierlijk vlees voor menselijke consumptie lag 45% hoger in 2020 dan in 2000 naarmate de wereldwijde smaak voor vlees omhoogschiet.

De vleselijke hausse wordt gevoed door een verhoogde landbouwintensiteit, met dieren zoals kippen en varkens die in kleinere, meer beperkende ruimtes worden gehouden, zoals kooien, hokken en stallen.

Hoewel in de Europese Unie, 94% van de burgers zijn bezorgd om het welzijn van landbouwhuisdieren – en bijna 60% is bereid meer dierenwelzijnvriendelijke vleesproductie te betalen – het opsluiten van kippen, varkens of konijnen blijft wijdverbreid.

Welzijnsproblemen strekken zich uit tot het milieu. Ten eerste is de productie van dierlijk vlees slecht voor het klimaat en veroorzaakt het 14,5% van alle broeikasgasemissies – volgens Greenpeace ongeveer gelijk aan de totale wereldwijde transportsector.

Stikstofrijk voer dat aan vleesproducerende dieren wordt gegeven, produceert ook mest met een hoog gehalte aan giftige ammoniak, die op zijn beurt het krachtige broeikasgas stikstofoxide produceert. Ammoniak tast het dierenwelzijn aan door bijvoorbeeld de ogen en luchtwegen van legkippen aan te tasten.

Dierenrechtenactivisten maken ruzie dat humane veehouderij – inclusief legkippen met vrije uitloop – de behoefte aan voer, brandstof en water kan verminderen, kosten en vervuiling kan verminderen door ook voedingsstoffen te recyclen en de bodem te verbeteren.

Maar campagnevoerders zijn het er uiteindelijk over eens dat het verminderen van de vleesconsumptie en -productie de ultieme manier is om het welzijn en de milieueffecten van vlees te minimaliseren.

Als het tegenovergestelde gebeurt, hoe worden landbouwhuisdieren over de hele wereld behandeld en hoe kan hun welzijn worden verbeterd?

“Beëindig het kooitijdperk”

In 2021 heeft het Europees Parlement zich met een overweldigende meerderheid ertoe verbonden het opsluiten van landbouwhuisdieren te verbieden.

Een volgende wet die door de Europese Commissie wordt opgesteld, zal tegen 2027 alle kippen, moedervarkens, kalveren, konijnen, eenden, ganzen en andere landbouwdieren uit kooien in heel Europa vrijlaten.

De wet is ingegeven door een burgerinitiatief in de EU om “End the Cage Age” dat 1,4 miljoen handtekeningen verzamelde en tot doel heeft een einde te maken aan de pijn en het trauma van meer dan 300 miljoen dieren die hun hele leven of een deel van hun leven in kooien, hokken of stallen hebben doorgebracht.

Dit doel is bijna bereikt door verschillende EU-landen: Luxemburg, Oostenrijk, Zweden, Nederland en Duitsland zijn tussen de 98% en 87% kooivrij.

In Spanje daarentegen worden meer dan 86 miljoen dieren in kooien gehouden, met slechts 13% van de dieren zonder opsluiting.

Aangezien de meeste EU-landen een kooivrij percentage van minder dan 40% hebben, waaronder Frankrijk (34%) en Griekenland (22%), lijkt het onwaarschijnlijk dat in de hele regio in de hele regio gehouden dieren in de bio-industrie de komende jaren worden vrijgelaten.

Sommige varkens brengen hun hele leven binnen door Afbeelding: Marius Schwarz/IMAGO

In het hele blok brengen bijna alle volwassen vrouwelijke varkens, die volgens deskundigen zeer intelligent zijn en hunkeren naar buitenruimte, ongeveer de helft van het jaar door in “draagkratten” waarin ze nauwelijks kunnen bewegen – laat staan ​​dat ze zich kunnen omdraaien.

Volgens de in de VS gevestigde dierenrechtengroep, The Humane League, worden deze zeugen uitgebuit als fokmachines die continu biggen produceren in koude, donkere, vuile hokken waar ze vaak bezwijken aan ziekte. Ze “behoren tot de meest mishandelde dieren op aarde”, aldus de staat de groep.

In China roept de bouw van een 26 verdiepingen tellende wolkenkrabber voor varkensboerderijen die jaarlijks 1,2 miljoen dieren grootbrengt in de provincie Hubei zowel ethische bezwaren op als de vrees dat het een broedplaats voor zoönoses zal worden .

Ondertussen zal de in oktober in Duitsland aangenomen wetsontwerp de consument in staat stellen producten te kiezen die gebruik maken van meer humane productiemethoden. Alle varkensvleesproducten zullen bijvoorbeeld wettelijk verplicht worden om een ​​etiket te hebben dat onderscheid maakt tussen vijf verschillende kweekmethodes: stalhok; schuurhok en extra ruimte; schuur in de open lucht; rennen en open land; en biologisch.

Toch zijn dieren die op biologische boerderijen worden grootgebracht niet immuun voor lijden. Een Duitse studie blijkt dat meer dan de helft van de melkkoeien op biologische bedrijven mastitis, een pijnlijke uierontsteking, heeft en toch dagelijks wordt gemolken. Hoewel mastitis ook veel voorkomt op conventionele boerderijen, verbieden biologische productienormen antibiotica en beperken daarmee een effectieve behandeling bij biologische koeien.

Een verslag van de in Duitsland gevestigde consumentenwaakhond Foodwatch laat zien dat biologisch gehouden varkens – waar dieren bijvoorbeeld stro en meer ruimte krijgen – bijna evenveel last hebben van longontsteking, open wonden en abcessen als op conventionele boerderijen, omdat de gezondheid van het vee niet wordt gecontroleerd.

Onze kippenverslaving voeren

Hoewel de Europese Unie een regio is die kooivrije landbouw probeert aan te moedigen, werden er in 2020 wereldwijd ongeveer 33,1 miljard kippen gehouden – meer dan vijf voor elke mens op aarde.

Dit vertegenwoordigt een stijging van 130% in 20 jaar, wat de omvang illustreert van de zoektocht om de groeiende lust naar dierenvlees te voeden door middel van ethische, laag-intensieve methoden.

Kippen die worden grootgebracht voor zowel vlees- als eierproductie (foto) worden vaak gehouden in uitgestrekte fabrieksboerderijen Afbeelding: China Foto Press/IMAGO

Terug in de VS vormen vleeskuikens die voor hun vlees worden gehouden 95% procent van de dieren die elk jaar wereldwijd worden geslacht voor voedsel, merkt de in Californië gevestigde Factory Farming Awareness Coalition op. De VS is ’s werelds grootste producent van kippenvlees.

Vleeskuikens worden meestal grootgebracht met 20.000 andere vogels in een schuur van 1.486 vierkante meter, wat overeenkomt met ongeveer driekwart vierkante voet voor elke vogel.

Te midden van deze overbevolking worden kippen op ware grootte gekweekt en binnen zes weken geslacht. Volgens Compassion in World Farming bereikte pluimvee in de jaren vijftig in ongeveer drie keer zo lang hetzelfde gewicht.

Vanwege de snelle groei van vogels die zijn gefokt voor hun te grote eetlust, kunnen hun poten niet ondersteunen hun lichaamsgewicht, waardoor ze gedwongen werden op de grond te gaan liggen terwijl ze pijn en kreupelheid leden. Ook organen als het hart en de longen komen onder druk te staan, met vroegtijdige dood tot gevolg.

De opsluiting van vee

Terwijl koeien die wereldwijd voor rundvlees worden gefokt gedeeltelijk op weiden worden grootgebracht, brengen ze hun laatste maanden steeds vaker door in besloten “landloze” weilanden waar ze doorgaans worden vetgemest op een graandieet dat wordt gedomineerd door energierijke maïs – in tegenstelling tot gras, hun natuurlijke dieet – voordat slachten.

Koeien worden in de weken voor het slachten regelmatig zonder bescherming tegen de elementen in besloten ruimtes gehouden Afbeelding: David R. Frazier/Danita Delimont/IMAGO

Feedlots hebben een gemiddelde capaciteit van ongeveer 1.000 koeien in de VS, terwijl in Zuid-Afrika het grootste perceel 130.000 runderen bevat, volgens aan deskundigen.

Runderen over de hele wereld – inclusief kalveren die hun hele leven in deze percelen kunnen doorbrengen – hebben doorgaans weinig of geen dekking en verduren koude, modderige omstandigheden in de winter, of lijden aan hittestress tijdens hete en droge zomers in percelen zonder schaduw.

In Australië, een van ’s werelds grootste rundvleesexporteurs, zijn er zo’n 500 van deze weidegronden die in 2022 een record van bijna 1,3 miljoen runderen herbergden. Volgens de RSPCA dierenwelzijnsgroep in Australië veroorzaken de schurende en modderige oppervlakken van de percelen kreupelheid, pijn en laesies bij het vee als gevolg van een ontstekingsziekte die de hoeven aantast.

Desalniettemin boekt het welzijn van vee in Australië dat beperkt is tot weidegronden enige vooruitgang: meer dan 90% van hen is nu geaccrediteerd volgens de nationale dierenwelzijnsnormen, waaronder het legen van modderige hokken, hospitaalhokken voor ziek vee en het geven van extra zorg aan drachtige koeien en pasgeboren kalveren.

Voorstanders van het feedlot-systeem beweren dat het een duurzamere manier is om vlees te produceren, aangezien bossen en andere ecosystemen niet worden omgezet in weiland. Maar experts laten ook zien hoe diëten met gerst of maïs in weidegronden ongeveer 40% meer methaanuitstoot veroorzaken een krachtig broeikasgas.

Bewerkt door: Tamsin Walker